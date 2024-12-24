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10 правил, которые помогут наладить отношения

Автор: Econet 24 декабря 2024 6762
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Обиды и непонимание могут возникнуть в любых, даже самых крепких отношениях. Но это совсем не означает, что любовь закончилась и разрыв неизбежен. Более того, совместное решение проблем позволяет еще сильнее укрепить отношения.

10 правил, которые помогут наладить отношения

Учитесь налаживать отношения

Не перекладывайте ответственность на партнера – это означает, не только признать свою вину, но и быть готовым исправить ситуацию, которая сложилась по вашей вине. А если виноваты оба, то важно не спорить, кто виноват, а решать проблему сообща.

Не игнорируйте проблему – помирившись после конфликта, вы не устраните ситуацию, которая к нему привела. И рано или поздно, конфликт повторится. Найдите способ искоренить причину ситуации, не ожидая следующего раза.

Учитесь прощать – не используйте обиды как способ мести или рычаг давления на партнера. Обиды не исправляют характер или вредные привычки. Не манипулируйте чувствами партнера, и если обиделись, то прощайте.

Признавайте свою вину – переступайте через гордость и искренне просите прощения, даже если вам кажется, что этот жест не оценили.

10 правил, которые помогут наладить отношения

Трезво воспринимайте критику – выслушивайте претензии партнера. Если вам кажется, что вы правы, то это не означает, что это и действительно так. Учитесь вставать на место другого человека и пытайтесь отвлекаться от своего «Я».

Не привыкайте к хорошему – к достоинствам привыкают быстро, и в основном, замечают недостатки. Чаще вспоминайте те качества, за которые вы полюбили и стали уважать своего партнера, а недостатки помогайте исправлять.

Не скрывайте своего отношения – говорите о своих страхах, сомнениях, то, что вам не нравится и хотите исправить. Замалчивая свое настоящее отношение, вы только усугубите проблему.

Укрепляйте отношения – развивайте умение слушать друг друга, находить компромиссы, уступайте и проявляйте заботу о партнере. Переступайте через свой эгоизм, старайтесь понимать и сопереживать.

Отношения, это не только сексуальное удовольствие – секс только одна из форм любовной связи, кроме этого существует много проявлений любви.

Умейте отказывать – не потакайте абсурдным требованиям или капризам партнера, не подкармливайте согласием чужие недостатки. Соглашаясь на то, что вам неприятно, вы утратите любовь и уважение партнера.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология отношения любовь конфликт обида партнер

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