10 признаков, что ваш избранник маменькин сынок

Маменькин сынок - персонаж малосимпатичный. Он вызывает иронию и насмешки. Еще бы: великовозрастный балбес, который абсолютно не приспособлен к жизни, без мамы не может ступить и шагу, зато имеет определенные амбиции и убежден, что солнце светит исключительно для него.
Некоторые мамы не принимают той правды, что их сын давно вырос, возмужал и не нуждается в чрезмерной опеке. Они продолжают вести себя так, будто их «мальчику» до сих пор 5 (10, 13) лет…Мамина забота в жизни – это то, что согревает, умиляет и поддерживает взрослых уже людей. Но как быть, когда материнская гиперопека выходит за все рамки? Когда она в прямом смысле слова выставляет великовозрастного сына на посмешище.
Почему из подающих надежды парней вырастают жизненные (витальные) импотенты? К ним прирос меткий эпитет – «маменькин сынок».
Вот 10 ярких признаков маменькиного сынка:
Стоит заметить, что все его поиски обречены на провал. Еще бы: работать и создавать семью он не в состоянии. А ищет такое место, где у него будет минимум обязанностей.
По этой причине перед маменькиным сынком вечно все вокруг виноваты, его тонкую душу не понимают, не ценят и проч., и проч. Подобные обвинения - метод манипулировать людьми повод и ничего не менять в жизни.
И не испытывает при этом стыда. Отнюдь, он убежден, что ему остаются должны. Потому что своим появлением на свет он осчастливил этот мир. Вот так. Бездоказательно.
Обычно это спиртные напитки и/или компьютерные игры. Внутри он считает себя неудачником, и его самооценка без конца страдает. Имея мировоззрение мальчика в теле зрелого мужчины, маменькин сынок проживает безответственную жизнь. Это тяжело признать. Проще уйти от реальности каким-либо способом.
«Моя мама говорит, что…». «Мама не одобрила бы это». Не все могут разделить его мнение, что любимая мама является незыблемым авторитетом.
Нет ничего плохого в том, что некоторые мужчины поддерживают с матерью теплые отношения, проявляют уважение. Психологи убеждены, что такие мужчины проецируют подобное поведение на других женщин. Дружба матери и сына – это прекрасно. Если она не выходит за рамки. Ничего хорошего нет в том, что дорогая мама хочет знать о каждом шаге сына, его передвижения. Стремление контролировать великовозрастного ребенка может стать патологичным.
Он не знает, на какой полке в шкафу лежат его трусы или где вообще находятся чистые носки…Материнская опека простирается даже на вопросы, связанные с нижним бельем.
Можно только посочувствовать спутнице жизни маменькиного сынка. Авторитет матери для него незыблем. Она на первом месте всегда и везде. Поэтому ее мнение незримо витает в семье сына.
Мама лучше готовит, ведет хозяйство, проявляет заботу и проч. Сравнение явно не в пользу жены. Вопрос в том, насколько у нее хватит терпения.
Есть такой анекдот: «Сынок, у тебя должно быть свое мнение! И сейчас мама тебе его расскажет…» Этим все сказано. Мать принимает важные решения, а сынок не имеет права голоса. И его это вполне устраивает.
Супер – вариант - живет вместе с мамой. Или практически по соседству. Таким образом он избавлен от бытовых и прочих неприятных сложностей. А мама удовлетворяет свои амбиции, создавая впечатление собственной незаменимости.
Маменькиных сынков создают матери. Опекают, лелеют, решают все их проблемы и ограждают от жизненных трудностей. А, когда приходит время, с рук на руки сбывают их супругам. Чтобы теперь уже они холили, лелеяли и оберегали от жизненных бурь бесценного мужчину. Если вам досталось подобное «сокровище», наберитесь сил и терпения, чтобы выстоять в борьбе за свое семейное счастье.*опубликовано econet
Иллюстрации Felipe Posada
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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