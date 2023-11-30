10 признаков того, что у вас повышенная тревожность

Волноваться по поводу предстоящего экзамена, переезда или финансовых проблем абсолютно нормально. Но если вы переживаете из-за любой мелочи, а страх мешает вам заниматься обычными делами – вероятнее всего у вас развивается тревожное расстройство.

По данным всемирной организации здравоохранения такое расстройство наблюдается у более чем 260 миллионов людей в мире и преимущественно у женщин. В отличие от некоторых психологических заболеваний, вылечить это расстройство можно и одним из наиболее эффективных способов считается когнитивно-поведенческая психотерапия.

Причины возникновения тревожного расстройства

До конца точные причины этой проблемы не выяснены, но установлено, что на развитие расстройства влияют несколько факторов, прежде всего:

предрасположенность на генетическом уровне;

детские психологические травмы;

употребление определенных лекарственных препаратов;

злоупотребление алкоголем.

Основные симптомы

Люди с повышенной тревожностью жалуется на постоянную усталость и проблемы с желудком. На самом деле существует больше ста симптомов этой проблемы, остановимся на более распространенных.

1. Беспокойство по мелочам.

При повышенной тревожности человек склонен неадекватно реагировать даже на пустяки (беспорядок в шкафу, неправильно уложенные на диван подушки и прочее) и при этом не может контролировать собственных эмоций. Если такое поведение наблюдается в течение полугода – это повод для беспокойства.

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2. Физическая слабость.

При повышенной тревожности страдает и тело человека – часто болит голова, появляется головокружение, возникает сухость во рту и тошнота, наблюдается повышенное потоотделение и учащенное сердцебиение. Все это является результатом чрезмерной нагрузки на нервную систему, и она в свою очередь посылает сигнал в мозг об опасности (которая якобы существует) и тело реагирует на стресс. Если угроза реальная, то такая реакция действительно нужна, а при мнимой опасности может только навредить. Но учтите, не стоит самостоятельно ставить себе диагноз, поскольку плохое физическое самочувствие может свидетельствовать о наличии и других заболеваний. Лучший вариант – записаться на прием к специалисту, который определит чем вызвано недомогание и стоит ли обращаться к психотерапевту.

3. Постоянная усталость.

Это чувство возникает в связи с выработкой в организме гормона стресса кортизола. Этот гормон направляет сигнал в мозг, чтобы тот избавился от причины переживаний, но при повышенной тревожности непонятно, что служит поводом для беспокойства. Если такая ситуация происходит ежедневно, то мозг попросту устает и передает соответствующую информацию организму. Необходимо понимать, что быстрая утомляемость может быть спровоцирована чрезмерным мышечным напряжением, бессонницей или более серьезными проблемами (гипотиреозом, депрессией), поэтому в этом вопросе также желательно проконсультироваться с опытным врачом.

4. Неусидчивость.

В состоянии беспокойства человеку трудно сосредоточиться и спокойно заниматься конкретным делом. Если человек каждый день ощущает необоснованные всплески активности, в особенности, если это происходит на протяжении полугода, не помешает обратиться к психотерапевту.

5. Низкий уровень концентрации.

Если человек пытается быть дисциплинированным, но мотивации никогда не достаточно, скорее всего, дело в психологическом расстройстве. Чем сильнее чувство беспокойства, тем труднее сконцентрироваться на каком-либо деле. Кроме того, приступы тревоги отрицательно воздействуют на память. Если человек периодически забывает какую-либо информацию, к примеру, поручения по работе, то можно говорить о психологических нарушениях. Но такой симптом также может возникнуть по причине депрессии либо синдрома нехватки внимания.

6. Вспыльчивость и раздражительность.

Эти симптомы возникают по причине повышенной чувствительности нервной системы к тем или иным внешним факторам. Если раньше на определенные вещи человек не обращал внимания, а потом они стали его раздражать, значит, наблюдается повышенная тревожность. Вспыльчивость зачастую проявляется в период обострения заболевания и нужно научиться контролировать эмоции и подумать, что именно вызывает чувство раздражения.

7. Мышечное напряжение.

Тело всегда реагирует на стресс посредством сокращения мышц, объявляя тем самым готовность к любому повороту событий. Некоторым людям даже тяжело по утрам вставать с постели, и они вынуждены принимать лекарственные препараты. Но снять мышечное напряжение отлично помогают регулярные физические нагрузки, а также методы релаксационной терапии.

8. Проблемы со сном.

Если у человека произошло какое-либо событие, к примеру, вскоре он должен занять ответственную должность, разумеется, у него могут возникнуть проблемы со сном. Но если явных причин нет, а заснуть спокойно не удается, это свидетельствует о тревожном расстройстве. Бессонница крайне негативно отражается на здоровье, в особенности на сердечно-сосудистой системе, также она провоцирует развитие сахарного диабета и набор лишнего веса. Избавиться от бессонницы хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия.

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9. Постоянный страх.

Если человек панически боится каких-либо объектов или ситуаций, при этом страх является разрушительным и подавляющим, то есть контролировать его не удается, значит, имеет место фобическое расстройство психики. Бывает другой вид страха – боязнь общества, то есть социальное тревожное расстройство. В обоих случаях не обойтись без помощи специалиста.

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10. Перфекционизм.

Люди со стабильной психикой совершают ошибки, анализируют свои действия и стараются в дальнейшем не допустить оплошностей. Они не стремятся соответствовать чужим ожиданиям, а также не занимаются самобичеванием. Если же человек считает себя перфекционистом и убежден, что нужно все всегда доводить до идеального состояния, начиная от личных качеств и заканчивая уборкой в доме, то не исключено что со временем у него возникнет психологическое расстройство. Любая деятельность должна приносить удовольствие, а если все стараться доводить до идеала, то результат, как правило, не радует. Нужно научиться контролировать свое поведение и свои эмоции, относиться ко всему проще. опубликовано econet

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