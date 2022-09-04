Умение распознать, когда собеседник лжет, а когда говорит ПРАВДУ, важный навык. Люди чаще замечают симптомы обмана, не обращая внимание на признаки того, что услышанное вами чистая правда. В нашей статье вы узнаете какие ✅10 признаков показывают, что вам говорят правду

Знать, говорит ли кто-то правду, так же важно, как и то, что кто-то врет. О маркерах правды вспоминают реже, чем о жестах, сигнализирующих об обмане. И большинство людей сосредотачиваются на выявлении признаков лжи. Но маркеры правды могут дать ценную информацию об искренности собеседника. Следующие 10 особенностей поведения указывают на то, что с вами честны:

Без обмана. 10 признаков того, что вам говорят правду

1. Цитирование. Правдивый рассказчик будет использовать цитаты, передавая слова людей, о которых идет речь.

2. Эмоции. Если человек описывает свои мысли и эмоции, рассказывая о случившемся, ему труднее обмануть вас.

3. Неожиданности. Сфабрикованные истории выглядят слишком гладко. Они не включают внезапные повороты событий или необычные обстоятельства. А если деталь кажется нелогичной, скоро окажется, что она имеет ключевое значение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

4. Исправленные ошибки. Когда честный рассказчик допускает ошибку, он сразу пытается ее исправить.

5. Время и место. Люди, которым нечего скрывать, охотно уточняют, когда и где конкретно произошло описываемое событие.

6. Извлеченные уроки. Если человек не лжет, он обязательно упомянет аналогичные события, которые случились с ним в прошлом, или расскажет об уроках, которые он извлек из пережитого.

7. Длинные описания. Правдивые истории длиннее, сложнее и включают больше деталей.

8. Первое лицо и прошедшее время. Рассказ от первого лица («я», «мы») в сочетании с простыми глаголами в прошедшем времени («пришел», «увидели»), предполагает, что человек действительно делал то, что он описывает, а сейчас просто извлекает информацию из памяти.

9. Нелинейная логика. Правдивый рассказ включает детали, которые не всегда имеют прямое отношение к описываемым событиям.

10. Пожимание плечами и открытые ладони. Искренние и открытые люди часто демонстрируют этот жест – поднимают плечи, показывая ладони собеседнику.опубликовано econet.ru.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet