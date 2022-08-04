10 признаков того, что ваша вторая половинка не является родственной душой

Далеко не каждому из нас с первого раза удается повстречать человека, с которым можно прожить душа в душу всю жизнь. Но как определить, что рядом с вами ✅НЕ РОДСТВЕННАЯ душа, а человек, отношения с которым ни к чему хорошему не приведут?

Любовь – это не просто жгучее желание и влечение друг к другу. Это уважение, забота, сопереживание, но, что еще важнее, это единение душ. Когда вы встречаете свою вторую половинку, вы чувствуете этого человека, угадываете его желания, ощущаете его душевную боль и переживаете за него больше, чем за себя. Происходит это потому, что вы ощущаете себя единым целым с любимым человеком.

10 признаков, что рядом с вами не родственная душа

Рядом с ним вы плачете больше, чем смеетесь

Он заставляет вас сомневаться в себе

Он торопит ваши отношения

Он пытается контролировать вас

Он поклоняется вам

Он скрывает от вас свои чувства

Он утрачивает ваше доверие

У вас разные жизненные ценности

Он пытается изменить вас

Он не вдохновляет вас

Не часто удается повстречать человека, с которым можно прожить душа в душу всю жизнь. Но как понять, что рядом с вами не родственная душа, а человек, отношения с которым ни к чему хорошему не приведут?

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Оказывается, есть несколько признаков, красноречиво свидетельствующих об этом. Давайте изучим их.

1. Рядом с ним вы плачете больше, чем смеетесь

Самый просто и верный способ определить родственную душу, посчитать, как часто любимый человек заставляет вас улыбаться, и как часто вы плачете из-за него. Для удобства запаситесь календариком, и на протяжении месяца ежедневно фиксируйте на нем собственные эмоции. Если вторая половинка заставила вас улыбнуться, отметьте этот день галочкой, а если вы плакали или у вас портилось настроение из-за него — ставьте крестик. В конце месяца посчитайте количество счастливых и грустных дней рядом с этим человеком. Если слезных дней окажется больше, знайте, рядом с вами не родственная душа. Само присутствие рядом родной души должно вызывать радость и улыбку.

2. Он заставляет вас сомневаться в себе

В том, что любой человек в определенный период может чувствовать себя неуверенно, нет ничего плохого. На то и дана жизнь, чтобы постоянно преодолевать преграду за преградой. Но если рядом с вами родственная душа, человек который переживает за вас и пытается сделать вашу жизнь лучше, он станет вашей поддержкой, будет вселять в вас уверенность, чтобы вы из любой ситуации выходили победителем. Если же находящийся рядом человек не оказывает поддержки, или наоборот, заставляет вас еще больше сомневаться в своих силах, ни о какой любви, а тем более о родстве душ не может идти и речи.

3. Он торопит ваши отношения

Если с любимым человеком вы единое целое, ваши отношения будут развиваться последовательно и непринужденно, в согласии с желаниями друг друга. Но если вторая половинка постоянно намекает на необходимость зарегистрировать отношения, или строит планы на появление ребенка, тогда как вы еще не «созрели» для заключения брака или не готовы к появлению детей, вероятно, этот человек вам не пара. Присмотритесь к своему партнеру, попробуйте понять его мотивы. Вполне возможно ему нужна не ваша любовь, а нечто другое.

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4. Он пытается контролировать вас

Если ваш любимый человек пытается контролировать вашу жизнь, если он требует отчета о проведенном дне, роется в ваших карманах, читает переписку в телефоне, а то и вовсе начинает следить или угрожать расправой в случае измены, перед вами далеко не родственная душа. По-настоящему любящий человек никогда не станет сомневаться в своей второй половинке, он доверяет партнеру, и никогда не будет контролировать любимого человека, ведь этим он унижает, и его, и себя. Человек, являющийся вам родственной душой, понимает, что любовь – это свобода, а не клетка! И если в ваших отношениях все по-другому, стоит всерьез задуматься, нужна ли вам такая вторая половинка.

5. Он поклоняется вам

Если партнер возносит вас на пьедестал и смотрит на вас, как на божество, это также не говорит о родстве душ. Преклоняясь перед вами и исполняя любую вашу прихоть в ущерб своим интересам, партнер удовлетворяет свою эгоистическую потребность в желании иметь кумира. И даже если сегодня вас абсолютно все устраивает в таких отношениях, вы вряд ли будете счастливы с этим человеком. Родственные души так себя не ведут! Не уважая себя, ваш поклонник скоро утратит и ваше уважение. А родные души чувствуют себя равными, и постоянно развиваются, поддерживая друг друга. Такая работа над собой невероятно вдохновляет и делает любящих людей еще ближе.

6. Он скрывает от вас свои чувства

Истинная любовь и родство душ, это еще и абсолютное доверие. Человек, который не хочет, чтобы вы волновались и переживали, всегда будет честен с вами, и расскажет правду, какой бы горкой она ни была. Но если человек от вас что-то скрывает, если у него появились секреты от любимого человека, значит, он живет своей собственной жизнью, но никак не общей с вами. В общем, если партнер уже обманывал вас, можете не сомневаться, он обманет снова! О родстве душ в этом случае можно говорить лишь условно.

7. Он утрачивает ваше доверие

Если, находясь в отношениях, вы раз за разом сталкиваетесь с ситуациями, когда любимый человек растрачивает ваше доверие, стоит задуматься, а нужны ли вам такие отношения? Возможно, это даже не реальные ситуации, а всего лишь интуиция, предчувствие, которое рождает в вашей душе недоверие. Откровенно поговорите об этом со своей второй половинкой и задайте волнующие вас вопросы. Родственная душа не станет юлить или отпираться. Если человек действительно вам близок, он сможет развеять все ваши сомнения. В противном случае это не ваш человек!

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8. У вас разные жизненные ценности

Присмотритесь к своей второй половинке. Если этот человек не ценит то, что ценно для вас, значит у вас разные приоритеты и разные ценности в жизни. О каком родстве душ можно говорить в этом случае? В будущем вы постоянно будете спотыкаться на этом противоречии, ссориться из-за этого, а значит, постепенно отдаляться друг от друга. Для родственной души ваши личные ценности станут общими, ведь, по сути, вы одно целое. Если же этого не происходит, значит лучше не мучить друг друга, а здесь и сейчас расставить точки над «и», и отправиться искать своего самого близкого человека на Земле.

9. Он пытается изменить вас

Ваша истинная вторая половинка примет вас таким, какой вы есть, со всеми проблемами и недостатками. Этот человек не начнет усиленно менять вас, постоянно оправдывая это тем, что пытается сделать вас лучше. Любовь так не работает! Потребность в переменах должна исходит от вас самих, и на это всегда есть причина. Если вы, ощутив родство души любимого человека, начинаете осознавать свои недостатки, работать над собой и меняться ради любимого, значит, любовь делает вас лучше. Когда же эти изменения происходят под напором другого человека, они ни к чему хорошему не приводят.

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10. Он не вдохновляет вас

Человек, являющийся для вас родственной душой, наполняет вас энтузиазмом и вдохновляет вас. Рядом с ним вы будто обретаете крылья и ощущаете в себе силу, способную свернуть горы. Если же ваша вторая половинка не вызывает у вас подобных эмоций, он не является вашей судьбой. И пусть сегодня в ваших отношениях идиллия, но если партнер не зажигает вас, со временем пламя в вашем сердце постепенно начнет угасать. Задумайтесь об этом, прежде чем клясться такому человеку в любви и верности на всю жизнь!опубликовано econet.ru.

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