10 признаков того, что вы слишком чувствительны

Таких людей РАЗДРАЖАЕТ яркий свет, громкие звуки, многолюдные собрания. Им не по себе даже от того, что кто-то прямо посмотрел им в глаза. Эти ТРУДНОСТИ не только влияют на повседневную жизнь, но и негативно сказываются на их романтических отношениях.

Вы чрезмерно чувствительны к тому, что происходит вокруг? Поведение окружающих сильно влияет на ваше физическое состояние и психологический настрой? Чрезмерная чувствительность – это острая физическая, интеллектуальная и эмоциональная реакция на внешние стимулы среды.

Признаки повышенной чувствительности

Существует 10 основных признаков повышенной чувствительности. Хотя большинство людей могут испытывать некоторые из них время от времени, чувствительные личности переживают их слишком часто и слишком интенсивно.

1. Вы чувствуете дискомфорт, когда подвергаетесь воздействию яркого света, громких звуков или сильных запахов.

2. Вас легко напугать неожиданным шумом, быстрым стремительным движением. Вы боитесь любых неприятных сюрпризов.

3. Вы чувствуете себя неловко в публичных местах, в помещениях, переполненных снующими взад-вперед и громко разговаривающими людьми. Вас пугает, когда слишком много всего происходит одновременно.

4. Вы часто чувствуете неловкость в социальных ситуациях (особенно встречаясь со случайными знакомыми или не очень близкими родственниками). Вы стесняетесь и страдаете от того, что не можете быть собой.

5. Вы часто расстраиваетесь, когда смотрите или читаете неприятные или трагические новости в средствах массовой информации. Вам не нравится «шоковый» контент, вы никогда не смотрите опасные или жестокие шоу.

6. Вы часто чувствуете себя несчастным, когда читаете посты в социальных сетях.

7. Вы испытываете гнев или негодование по поводу событий в жизни или обществе, которые кажутся вам несправедливыми, досадными, огорчительными или просто раздражающими.

8. Вы часто испытываете физические симптомы (например, напряжение, головную боль или усталость), когда долго находитесь под воздействием неприятных физических стимулов.

9. Вы ощущаете эмоциональные симптомы (дискомфорт, опасения, дурные предчувствия, тревожность, желание уйти) при воздействии неблагоприятных стимулов.

10. Вы застенчивы, не уверены в себе и легко смущаетесь в интимной и романтической обстановке. Вы чрезмерно обеспокоены одобрением партнера и желанием понравиться ему. Без всяких причин боитесь быть осужденным или отвергнутым.

Для управления чувствительностью используются техники эмоционального и сенсорного иммунитета, которые помогают снизить чрезмерную стимуляцию. Для тех, кто общается или работает с чувствительными личностями, навыки эффективной коммуникации являются обязательным условием для позитивных и конструктивных отношений.опубликовано econet

By Psychology Today Mar

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