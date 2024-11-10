10 советов, которые помогут привлечь счастье

Люди склонны винить в своей неудавшейся жизни разные обстоятельства. А, может, счастье находится в наших руках? И, если приложить некоторые усилия, можно почувствовать себя действительно счастливее. Вот 10 способов изменить к лучшему нашу жизнь.

Счастье с жизненными обстоятельствами связано меньше, чем мы привыкли считать. Оно во многом зависит от нас самих: это результат сложившихся привычек и мировоззрения. У счастливых людей есть общая черта - высокий эмоциональный интеллект.

Вот как люди с высоким эмоциональным интеллектом формируют свое счастье

1. Они не фокусируются на вещах, которыми не в состоянии управлять

Мы не в силах повлиять на глобальные процессы, происходящие на планете. Однако счастливые люди владеют информацией и готовы действовать. Они не терзают себя волнениями из-за событий, которые не в силах изменить.

2. Они выбирают, за что бороться

Эти люди стараются выходить из жизненных схваток без ущерба для себя. В конфликтах эмоции, которые нами владеют, вынуждают нас безуспешно биться до последнего. Важно научиться управлять эмоциями, чтобы разумно выбирать «поля сражений» и отстаивать свои интересы только в подходящие моменты.

3. У них полноценный сон

Во время сна наш мозг перезагружается и удаляет токсичные белки, накопившиеся в ходе дня. И тогда мы просыпаемся бодрыми и активными. При дефиците сна сокращается энергетический потенциал, ухудшается внимание и память. Плюс ко всему, хроническое недосыпание повышает содержание стрессовых гормонов.

4. У них есть нравственный компас

Идти по головам, добиваясь успеха любой ценой – ошибочная стратегия. Если нарушаются моральные принципы человека, это вызывает негатив и утрату мотивации. Важно занимать твердую позицию. Если вас вынуждают сделать то, что, по вашему мнению, не следует, настаивайте на своем. Держите ваш моральный компас «в рабочем состоянии».

5. Они практикуют физические нагрузки в будни

Даже 10-минутное движение приводит к тому, что в теле вырабатывается нейротрансмиттер, он успокаивает и снимает импульсивность. Те, кто занимается спортом в течение недели, эффективнее распределяют свое время, работают более продуктивно и излучают позитивный настрой.

6. Они нацелены на личностный рост

Есть 2 категории глубинных установок: на данность и на рост. Люди с установкой на данность убеждены, что не в состоянии измениться. Они избегают трудных задач. Люди с установкой на рост всегда стремятся меняться к лучшему. Они не боятся сложных задач, воспринимают их как ступень развития.

7. У них порядок

Правильно организованное пространство способствует плодотворному труду. А порядок организовывает и приучает к дисциплине. Все эти качества необходимы нам для достижения своих целей.

8. Они протянут руку помощи

Когда мы помогаем окружающим, в организме производятся нейротрансмиттеры, которые дарят позитивные чувства. Например, участники социальных программ поддержки эффективнее побеждают стресс.

9. Они могут входить в состояние потока

Люди, которые добиваются состояния полной концентрации внимания (потока), показывают потрясающие результаты в своей деятельности.

Поток – это такое состояние, при котором человек максимально уходит в свой проект, утрачивает счет времени и не отвлекается на внешние раздражители. Результат - ощущение счастья, повышение эффективности, приобретение дополнительных навыков.

10. Они знают, что лучшее впереди

Позитивный взгляд вперед может сделать нас счастливее и позволяет достичь высоких результатов. Верьте, что в будущем вас ожидает только хорошее. Так развивается эмоциональный интеллект.опубликовано econet

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