10 вопросов к себе прежде, чем начать ругать ребенка

У вас непослушный ребёнок? В статье - своеобразный чек-лист, который поможет разобраться в том, действительно ли ваш ребёнок заслуживает вашего наказания.

Вопрос о наказаниях часто задают родители и на консультациях, и на психологических форумах. Чаще всего, это касается физических наказаний, что, конечно, неприемлемо. Но ведь агрессия бывает не только физической, но и вербальной, поэтому и моральное наказание может быть очень болезненным для ребёнка, и иметь далеко идущие последствия в виде сниженной самооценки, неуверенности в себе и других личностных проблем... Замкнутый круг проблемы наказаний состоит в том, что детское непослушание начинает досаждать, когда родитель сам уже разозлен и раздосадован. А в таком состоянии редко, кто способен на адекватную оценку ситуации. Поэтому мы представляем своеобразный чек-лист, который поможет вам разобраться в том, действительно ли ваш ребёнок заслуживает вашего порицания. Итак, прежде, чем ругать непослушного ребёнка, — посмотрите в этот список:

Задайте себе эти 10 вопросов прежде, чем ругать ребенка

1. Не противоречат ли ваши требования возрастным особенностям? Маленькие дети не способны терпеть и ждать, сильные сиюминутные желания в дошкольном возрасте успешно вытесняют, казалось бы, усвоенные правила и нормы. И лет до 11-13, пока не сформируется волевая сфера, ребёнок чаще следует своим "хочу", а не вашим "должен".

2. Понимаете ли вы причины поведения ребёнка, его потребности, желания? Взгляд на ситуацию со стороны ребёнка не обязательно разрешит проблему. Но это первый шаг к тому, чтобы договориться, найти компромисс.

3. Учитываете ли вы состояние ребёнка? Может быть, он устал или голоден? Может быть, он напуган (и к этому нужно отнестись серьёзно, какими бы пустяковыми не казались детские страхи). Может быть, расторможен так, что не контролирует себя и не слышит вас? Тут хочется напомнить слова Росса Грина из книги "Взрывной ребёнок": "Дети ведут себя хорошо, если могут".

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4. Не подавляют ли ваши требования естественных механизмов развития? Рассматривайте привычку ребёнка всюду лезть, всё трогать, пробовать на вкус, заглядывать внутрь разных предметов не как ваше наказание, а как счастливый дар, который позволит за несколько лет научиться миллиону важных вещей.

5. Вас обижает поведение ребёнка или есть подозрение, что он всё делает "назло"? У большинства из нас хранится груз старых обид. Но иногда стоит вспоминать, что песочница осталась позади, и нам не обязательно теперь обзываться в ответ и давать "сдачу", особенно если "обидчик" – наш собственный ребёнок.

6. Не сражаетесь ли вы с физиологическими особенностями ребёнка, разумны ли ваши требования? Ведь часто ребёнок просто не может выполнить ваше требование, а не «не хочет» или «ему просто лень».

7. Не перекладываете ли вы ответственность на ребёнка за свою невнимательность, безответственность или лень? Ведь, если вы вчера что-то запретили, за что-то наказали, а сегодня забыли проконтролировать, то разве виноват ребёнок в том, что забыл про наказание?

8. Делаете ли вы что-то, чтобы ребёнок вас услышал? Умеете ли вы сами сотрудничать и договариваться, можете ли научить этому ребенка?

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9. Не переоцениваете ли вы представление ребёнка об опасностях, его возможности предвидеть последствия своих действий? Ведь мозг ребёнка – это не уменьшенная копия мозга взрослого человека. Он ещё не совсем развит и вызревает постепенно. Только к 16-18 годам он приобретёт черты мозга взрослого человека. И последними созревают лобные доли мозга, те, в которых находятся зоны, отвечающие за контроль над поведением, за возможность предвидеть последствия своих действий. А пока ребёнок действует импульсивно: захотел – сделал.

10. Не отрицаете ли вы право ребёнка на собственные желания, интересы, побуждения? Ведь вы хотите, чтобы ваш ребёнок смог быть успешным, когда вырастет, смог ставить перед собой цели и добиваться их. Именно сейчас он в этом упражняется.опубликовано econet

Автор Александр Созончук

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