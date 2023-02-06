10 женских качеств, которые ценят мужчины

За последнюю сотню лет, представления о том, что больше всего ценят мужчины в женщинах, существенно изменились, но кое-что остается незыблемым.

Психологи считают, что выработав в себе эти качества, женщины могут сделать так, чтобы понравившиеся им мужчины не только ими заинтересовались, но и влюбились.

Что мужчины ценят в женщине

1. Внешние данные

Тут ученые расходятся во мнениях: кто-то считает, что важно сходство с его матерью, а другие - пропорции лица и фигуры и так далее. С уверенностью они только утверждают, что любые мужчины придают огромное значение внешности и тому, какое впечатление производит женщина. Но привлекательность – это далеко еще не все, с помощью внешности надолго мужчину не удержать. Для поддержания интереса и развития отношений, будут нужны качества личности и характер.

2. Мужчинам нужно уважение

Мужчине будет особенно приятно, если женщина будет говорить о его достоинствах родным, друзьям и знакомым. Про свои недостатки или неудачи они предпочитают не слышать, а их упоминание прилюдно, вообще приведет к серьезным неприятностям. Сильному полу очень важно знать, что его ценят, уважают и разделяют взгляды. Для этого, женщина должна уметь слушать своего партнера.

3. Проявлять поддержку

Поддержка важна даже самым успешным мужчинам. Всем хочется знать, что за спиной – надежный тыл, спутница, которая всегда «играет в одной команде», поддержит и ободрит в любом случае. Конечно, в совместной жизни не обойтись без критики, но следует более тщательно подойти к выбору выражений и дозировке негативных высказываний. И лучше всего закончить на позитивных нотах, чтобы после общения, мужчина обрел вдохновение, а не полностью прекратил все попытки что-то делать.

4. Любовь к комплиментам

Мужчины любят, когда ими восхищаются. Некоторые из них даже нуждаются в приятных словах и комплиментах. Может быть, потому что их им так редко говорят? Их необходимо хвалить, и повторять как можно чаще, что они самые умные, великодушные, сильные, целеустремленные, и конечно, самые красивые!

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5. Проявления нежности

Мужчины прекрасно обходятся без огромного количества звонков и сообщений, они их даже раздражают, особенно, когда приходятся на рабочее время. Но «обнимашки», ласковые прикосновения и поцелуи очень даже приветствуются.

6. Искренняя благодарность

Мужчинам нравится делать что-то хорошее для своей женщины, но он будет ожидать в ответ признательности. Принятие его поступков как должное, будет расхолаживать. А умение искренне поблагодарить даже за мелочь, вызовет удовольствие и желание совершать новые поступки.

7. Быть интересной

В основе длительных отношений лежит дружба. Чтобы с человеком жить долго и счастливо, с ним надо уметь общаться «на одной волне», чтобы и разговаривать интересно было, да и перед родственниками и друзьями стыдно не было. Конечно, мало кому понравится, если женщина гораздо умнее, да и всячески это подчеркивает, но быть в курсе событий в сфере его интересов вам придется, если отношения с ним дороги.

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8. Личные границы

Не стоит полностью погружаться в жизнь мужчины и жить только его проблемами и интересами, как и проводить все свободное время вместе. Мужчинам, как и женщинам нужна некоторая независимость и возможность часть времени посвятить самому себе. Баланс отношений в каждой семье свой. Но, большинство экспертов сходятся во мнении, что лучше слегка «недодать», чем задушить своей любовью и замучить ревностью. Это разрушит даже самые крепкие и нежные отношения.

9. Не только секс

Постоянно доказывать, что они крутые самцы – свойственно только подросткам. Состоявшиеся мужчины никому и ничего не должны. Представления девушек, что мужчинам «только одно нужно», уже давно устарели. Не меньше, чем физическая близость, мужчин интересует тихая гавань, где можно расслабиться, понимание и душевное тепло.

10. Умение готовить

Вкусные ароматы помогают создать уют и комфорт в домашней обстановке. Все мужчины любят домашнюю пищу и ценят женщин, умеющих готовить что-то более сложное, чем яичницу и сосиски с макаронами. К тому же, им просто нравится, когда женщины старательно готовят для них, будь это кулинарный шедевр или обычный обед. опубликовано econet

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