Лиз Бурбо: Не перекладывайте ответственность за свое счастье и несчастье

Драматизируя ситуацию, человек перекладывает ответственность за свое счастье и несчастье на другого человека

Возможно, вы думаете, что эти ситуации не так уж и драматичны, по сравнению с потерей работы, банкротством, наркоманией собственного ребенка, опасным заболеванием, изменами мужа с молодой любовницей, смертью близкого человека и т.д.

Как можно утверждать, что эти ситуации драматичны? Почему в одинаковых обстоятельствах некоторые люди сохраняют спокойствие, а другие видят в них драму?

Эти реакции зависят от физических, эмоциональных и ментальных пределов каждого человека.

Вот портрет типичного человека, который легко драматизирует события:

повышенная эмоциональность,

чрезмерное воображение с потерей контроля,

паника из-за собственных страхов,

особая потребность во внимании.

Есть различие между «драматизировать» и «преувеличивать». Возьмем, к примеру, семейную пару, отдыхающую на берегу моря. Мужчина решает заплыть далеко, а женщина, потеряв его из виду, начинает представлять себе ужасные пугающие картины. Даже если она уверена, что ее муж отлично плавает, ее воображение сильнее разума. И если, по возвращении мужа, она продолжает переживать сильные эмоции, она драматизирует.

Если она всего лишь говорит: «Ты думал об акулах, заплывая так далеко?» и не испытывает эмоций, она просто преувеличивает.

Когда мы драматизируем, мы боимся последствий конкретной ситуации или то, что мы окажемся виноватыми в ней.

Чтобы проиллюстрировать это, давайте возьмем те же примеры.

Беспорядок в ванной комнате: женщина думает, что дети пользуются ею, что они безразличны к тому, что у нее много других дел, кроме уборки дома. Она чувствует, что ее не любят.

Ребенок слишком близко подходит к бассейну: родитель боится обвинения в безответственности, если с ребенком что-то произойдет.

Кто-то опаздывает на встречу: человек боится потерять уважение другого человека, боится потерять работу, боится осуждения и т.д.

Увидеть мышь или паука: страх утратить свое пространство. Животное всего лишь напоминает нам о страхах, которые мы переживаем с другими людьми.

Поправиться на 5 кг: страх быть непривлекательной и остаться одинокой.

Ожидание нарушает ваши планы: вам кажется, что вас не уважают, вы боитесь, что не справитесь с последствиями.

Драматизируя ситуацию, человек перекладывает ответственность за свое счастье и несчастье на другого человека. Также, он считает себя ответственным за других людей. Не отдавая себе в этом отчета, он думает только о себе. Ответственный человек несет ответственность за последствия своего выбора, свои действия, а не действия других людей.

Если вернуться к более трагическим примерам, которые я привела в начале, давайте проследим вместе, как бы действовал ответственный человек:

Потерять работу: ответственный человек не обвиняет своего начальника. Он осознает, что случайностей не бывает. Обратившись внутрь себя, он понимает, что на этой работе ему больше нечему учиться и ему давно втайне хотелось начать что-то новое. И вселенная решила за него сама.

Обанкротиться: ответственный человек не обвиняет систему или экономическую ситуацию. Он осознает, что эта ситуация поможет ему прожить новый опыт, когда он создаст что-то новое. Вместо депрессии таким отношением человек укрепляется.

Детская нарко мания: ответственный человек не обвиняет своего ребенка и не обвиняет себя, как родителя, чувствуя свою вину за решение подростка. Он знает, что это было решение подростка, и только он сам, рано или поздно, будет нести последствия своего решения. Ответственный человек поделится с подростком тем, как он себя чувствует в этой ситуации и объяснит ему, что у него нет ни малейшего желания переживать последствия за него. Напротив, он предложит ребенку помощь в пределах своих возможностей.

Опасная болезнь: вместо того, чтобы паниковать, ответственный человек использует свое заболевание, чтобы выявить внутреннее отношение, запустившее эту болезнь. Он признателен своему телу за эту болезнь, которая позволила что-то осознать.

Измена мужа: вместо того, чтобы обвинять мужа, ответственная женщина будет работать со своим страхом одиночества. Она осознает, что сама создала этот страх, и будет работать над тем, чтобы ее счастье не зависело от других людей.

Смерть близкого человека: ответственный человек не видит в этом несправедливости и не чувствует себя брошенным. Он принимает решение другого человека отправиться в мир душ. Он уважает выбор своего близкого, даже если страдает от его физического отсутствия.

Понятие ответственности помогает сохранять равновесие. Любой уравновешенный человек знает, что всегда найдется решение и, оставаясь спокойным и наблюдая за происходящим, всегда найдутся самые лучшие и взвешенные решения.

Человек, стремящийся удержать контроль и драматизирующий события, не уравновешен и обязательно создает для себя еще большие неприятности. У него попутно возникают болезни и недомогания, такие как проблемы нервной системы, головные боли, несварение, проблемы с желудком, печенью и поджелудочной железой. Больше всего страдает пищеварительная система. Чем больше человек драматизирует, тем в большие неприятности он, как жертва, попадает. Чем больше он страдает, будучи жертвой, тем больше неприятностей и опасных редких заболеваний он к себе привлекает.

Почему?

Потому что жертва всегда получает много внимания, говоря о своих неприятностях или трагических событиях. В конце концов, такой человек убежден, что без драм внимания ему не получить. К счастью, ничего нет постоянного в нашем материальном мире. Все временно. И только те, кто верит, что неприятности длятся вечно, повторно привлекают их к себе своей способностью творить и, таким образом, оправдывая себя.

В жизни мы все можем выбирать между:

безусловной и условной любовью (я люблю тебя, если...),

любовью и страхом,

верой и страхом,

стремлением контролировать и возможностью отпустить ситуацию.

Этот выбор открывает нам доступ к счастью или неприятностям, к гармонии или жалкому существованию.

В завершение кратко скажу, что лично я советую людям, которые легко драматизируют и хотели бы изменить эту привычку.

Осознать, спросив об этом у своих близких.

Дать себе право быть таким сейчас, признавая пережитые страхи.

Иметь сострадание к себе и к другим людям, попытавшись стать на их место.

Извиниться перед человеком, которого вы обвиняли, ведь вы и сами боялись.

Научиться смеяться и отпускать. Признать, что стремление все контролировать требует намного больше усилий, чем простое наблюдение.

Помнить: чем больше вы драматизируете, тем больше эмоций переживаете. Вы неверно реагируете и провоцируете болезни

Задать себе вопросы: «Так уж трагична эта ситуация? Если я через несколько мгновений умру, будет ли это важно? Как я могу вырасти через этот опыт?»

Очень скоро вы осознаете, что становитесь хозяином своей жизни и это позволит вам иметь такую жизнь, к которой вы стремитесь.опубликовано econet

©Лиз Бурбо, перевод Ия Зайцева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet