4 неожиданных и простых рецепта из моркови

Морковь – не та, что нам кажется, от природы она вовсе не оранжевая, а разноцветная Оранжевую впервые вывели голландские селекционеры, триста лет назад.

Вначале хочу сообщить важное: морковь – не та, что нам кажется, от природы она вовсе не оранжевая, а разноцветная Оранжевую впервые вывели голландские селекционеры, триста лет назад. И раз уж зашла речь о селекции, баклажан от природы тоже не баклажанного цвета.

Теперь – несколько простых и быстрых идей с морковью. С этим корнеплодом получаются вкуснейшие салаты, закуски и начинки для бутербродов и сэндвичей, не говоря уже о супах-пюре.

Теплый салат с морковью и тахини

Порежьте морковь кружками, отварите на пару 6 минут. Слегка остудите. Тем временем смешайте в миске сок лимона, тахини (кунжутная паста или кунжутный урбеч), оливковое масло, соль и перец по вкусу. Опустите морковь в заправку и проверьте вкус. По желанию добавьте еще немного сока лимона или специй. Сбрызните морковь заправкой, посыпьте зеленью петрушки и перемешайте.

Острый морковный спред

Порежьте морковь тонкими кружками (6 штук) и отварите на пару, 10 минут. Переложите в блендер вместе с половинкой зубчика чеснока (измельчить), ¼ ч.л. зиры, ¼ ч.л. мелко натертого свежего имбиря (если не любите, не добавляйте), щепоткой корицы, 1 ст.л. тахини, 1-2 ст.л. оливкового масла, соком лимона, солью и перцем по вкусу. Взбивайте до консистенции пюре, если получается слишком густо, добавьте 1-2 ст.л. воды. Хранится в закрытом контейнере в холодильнике 3 дня.

Марокканский салат

Всего 15 минут и невероятная концентрация вкусов и ароматов у вас в тарелке. Сочетание лимона, петрушки и маслин делает этот салат незабываемым – хочется есть его снова и снова.

Порежьте 4-5 морковок дисками и слегка отварите (7 минут). Тем временем пассеруйте в оливковом масле 2-3 порубленных зубчика чеснока, до появления аромата. Добавьте морковь и готовьте 2-3 минуты. Всыпьте пару горстей порубленных петрушки и маслин, посыпьте солью и перцем по вкусу, полейте свежевыжатым соком лимона. Подавайте салат горячим или комнатной температуры.

Дип из запеченной моркови и нута

Разогрейте духовку до 200 градусов. Выложите 4-5 очищенных морковок на застеленный пергаментом небольшой противень, сбрызните оливковым маслом, посыпьте солью и перцем. Запекайте, в процессе перевернув 1-2 раза, 25 минут. Дайте остыть.

Тем временем смешайте в блендере отварной нут (200 г), по 1/2 ч.л. молотых кориандра, тмина, зиры, 1 крупный порубленный зубчик чеснока, половину перца чили, цедру и сок половины лимона, 1 ч.л. томатной пасты и 2 ст.л тахини. Крупно порубите морковь и добавьте в блендер вместе с 2 ст.л. оливкового масла. Смешивайте до консистенции пюре. Посолите и поперчите по вкусу. Подавайте с крекерами и свежими овощами, украсив зернами граната, зеленью, орехами. опубликовано econet.ru