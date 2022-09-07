Главный СЕКРЕТ воспитания детей

Маленькие дети не понимают ваших слов, ваши логические конструкции для них - пустое место, монотонно повторяемые просьбы - ноль, а крики и вопли наоборот заставляют обратить внимание и зафиксировать интерес к тому, за что вы их, собственно, ругаете.

Маленькие дети не понимают ваших слов, ваши логические конструкции для них - пустое место, монотонно повторяемые просьбы - ноль, а крики и вопли наоборот заставляют обратить внимание и зафиксировать интерес к тому, за что вы их, собственно, ругаете.

Ориентируются дети в мире с помощью эмоций родителей. Эмоции - это первый план хорошо-плохо (приятно-неприятно), на который потом будут надстраиваться ментальные конструкции, но в основном для того, чтобы подтвердить, рационализировать и укрепить его.

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Если папа наслаждается, когда пьет водку, будьте уверены, дети запомнят, что водка - это хорошо. И бесполезно папе читать лекции подростку о том, что алкоголь - зло. Пустое сотрясание воздуха. Подросток скорей решит, что если водка - зло и одновременно так приятно и хорошо, значит зло в принципе приятно и хорошо. Так он может начать считать себя сатанистом. Зло, добро, это все пустые сочетания звуков. Сущность понятию придает то, что его эмоционально наполняет.

Если мама с удовольствием печет пироги, дочка будет рваться к тесту и считать это удовольствием (игрой). А вот если мама печет пироги часто и прилежно, но это для нее каторга и долг, скорбное лицо и рассуждения о тяжкой женской доле, она дает понять, что это неприятный труд, дочка скорее всего будет избегать такой стресс, и бесполезно маме читать ей лекции на тему того, как важно уметь готовить. Дочка и уборку будет ненавидеть, если это ненавидит мать. Даже если мать это делает, но ненавидит, дочка будет избегать. А уж если мать сама не делает, а только нотации читает, тем более.

"Читай книжки!" - сказанное школьнику в семье, где нет книг, кроме фотоальбомов и пылящегося на полке собрания сочинений Льва Толстого, бесполезно. Если он видит, что мать предпочитает телевизору книги, а отец готов говорить о книгах, а не о хоккее, он будет любить читать. Если же нет, не сотрясайте воздух. Может быть и сложится у него само собой, но ваши слова точно бесполезны.

Не пытайтесь прививать ребенку любовь к спорту, если вы - семья лежебок. Нет, секция может быть и увлечет его, если ему понравится тренер и ребята, все получится и пойдет, тогда он получит свое удовольствие и увлечется. Но ваши слова о спорте и назидания совершенно бесполезны, если вы сами не любите спорт.

Полезен только личный пример. Причем ярко и позитивно эмоционально окрашенный! Чем сильнее вы что-то любите, чем больше этим наслаждаетесь, тем вероятнее передадите ребенку.

Родители вечно хотят сделать ребенка лучше, чем они, успешней, чем они, поэтому много хорошего говорят на словах. Им кажется, что ребенок запомнит слова и будет руководствоваться ими. Но никто не руководствуется словами. Слова - инструмент для анализа собственных эмоций. Для анализа! А не для создания. Словами эмоции не создашь. А мотивацией и намерением управляют только эмоции.

Особенно отвратительный эффект получается, когда слова противоположны эмоциональному примеру. Этим вы учите ребенка быть слепым. Вы как бы показываете ему: делай, что хочешь, а говори всегда другое, не пытайся быть честным с собой, закрывай глаза на реальность. Удивительно ли, что против ваших слов формируется стена, от которой слова отскакивают. Общение с ребенком становится невозможным. Но и врать он тоже учится. Он видит, с каким удовольствием вы врете себе и ему.

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Ваш ребенок будет повторять вас, хотелось бы вам этого или нет. Но не во всем он будет повторять. Если вы живете "честной, трудовой жизнью", но при этом у вас апатия, серое хмурое лицо и постоянно унылый взгляд, ребенок не захочет повторять ваш пример, он будет искать спасения от такой честной и трудовой жизни. И вы можете сколько угодно ругать его, ваша ругань вызовет в нем всего одно намерение: по возможности сокращать контакт с вами. Никаких изменений в нем ваша ругань вызвать не может. Он знает точно, что красивым и счастливым вы бываете только в субботу после бани и кружки пива. Вот он и постарается строить жизнь так, чтобы бань и пива в его жизни было побольше, а труда поменьше. К счастью, у него это вряд ли получится, и в конце концов у него есть немалый шанс научиться трудиться. Но сначала он постарается этого избегать и не ругайте его. Сами это все не любите.

Но если он видел, что вы получаете от какой-то работы кайф, он, пожалуй, и сам полюбит эту работу или подобную ей. Здесь очень велика вероятность, что вы заразите его, прямо с детства.

Заражение эмоциональное - главный секрет воспитания. Если вы вдруг до сих пор об этом не знали.опубликовано econet.ru

Автор: Марина Комиссарова

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