23 женских привычки, с которыми пора завязывать

Фраза о том, что худший враг человека — он сам, давно стала общим местом. Тем не менее, в этом что-то есть. Мы часто изводим себя, стремясь к идеалу в жизни, в отношениях и в саморазвитии. Честно говоря, это крайне утомительно.

Фраза о том, что худший враг человека — он сам, давно стала общим местом. Тем не менее, в этом что-то есть. Мы часто изводим себя, стремясь к идеалу в жизни, в отношениях и в саморазвитии. Честно говоря, это крайне утомительно.

Поэтому мы собираемся отказаться от 23 вредных привычек и считаем, что это стоит сделать всем женщинам. Конечно, проще сказать, чем сделать, но, согласно другому общему месту, если не получилось с первого раза, получится со второго или третьего.

1. Постоянно извиняться. По результатам исследований, женщины просят прощения чаще, чем мужчины. Конечно, за свои ошибки надо отвечать, но постоянные извинения за то, что пришлось попросить официанта посчитать за каждого отдельно, перенести свидание или пожаловаться подруге на неприятности, приносят больше вреда, чем пользы. Не стоит оценивать каждое своё действие. Уважайте свои предпочтения и решения.

2. Говорить «да» всем, кроме себя. Да, мы встретимся на чашечку кофе, хотя я устала и хочу только одного: добраться до дома и залезть под одеяло. Да, я отредактирую твоё резюме, хотя по горло увязла в собственной работе. Да, я схожу вместе с тобой на «двойное свидание» с твоим без пяти минут бойфрендом и его отвратительным приятелем, заехавшим погостить. Прекратите соглашаться на то, чего на самом деле не хочется. Если вы задаёте границы, люди уважают вас больше.

3. Говорить себе «нет». Многие женщины тратят много времени на рассуждения, что нельзя или не стоит делать, или чего они недостойны. Не разрешайте вашим страхам и тревогам принимать решения за вас. Так вы пропустите многие ценные события. Поэтому стоит пойти и заговорить с группой людей, в которую, как вам кажется, вы не вписываетесь, вопреки здравому смыслу погулять до поздней ночи или побаловать себя какими-нибудь деликатесами, даже если вы можете без них обойтись.

4. Смотреть на еду как на врага. Женщинам часто внушают, что их ценность — во внешности. Волосы должны быть идеально прямыми или идеально завитыми, макияж нанесён в любое время (но выглядеть он должен естественно), а фигура — ошеломительной (то есть стройной). Если пытаться соответствовать этим невозможным стандартам, очень просто считать еду не удовольствием, а объектом борьбы. Относитесь ко всему, чему позволяете попасть в организм, сознательно (в конце концов, организм у вас один), но постарайтесь избавиться от чувства вины. Наслаждайтесь каждым кусочком ньокки с горгонзолой, мятного мороженого с шоколадной крошкой или свежих помидоров черри. Сожаления — плохая приправа к еде. Как писала Нора Эфрон, «я часто влюблялась, допустила много ошибок, почти обо всех из них пожалела, но никогда не жалела о съеденной в то время картошке».

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5. Плохо отзываться о своей внешности — вслух или в уме. Прекратите уничижительно отзываться о своей внешности. Точка. Ничего хорошего из этого не выйдет, разве что в тех случаях, когда вы обсуждаете отношение к своему телу с психотерапевтом.

6. Чувствовать себя самозванкой при мысли о собственных профессиональных достижениях.Женщины чаще мужчин чувствуют себя на работе «самозванками» и часто сомневаются, заслуживают ли они своих успехов. Отдайте должное вашим достижениям. Вас повысили в должности, приняли на новую работу или публично похвалили, потому что вы этого достойны.

7. Маниакально снимать отметку с каждой «некрасивой» фотографии в соцсетях. Конечно, не хочется, чтобы при первом клике на профиль в «Фейсбуке» возникала фотография, на которой вы зажмурились. Но часто мы с упорством, достойным лучшего применения, пытаемся убрать каждое изображение, показывающее нас в неидеальном виде. Дело не только в том, что так мы ещё больше переживаем по поводу собственной внешности — люди в любом случае будут вывешивать у себя всё, что хотят, и это практически не поддаётся контролю. Помимо этого, фотоальбомы в cети практически заменили фотоальбомы на бумаге. Возможно, сейчас не хочется думать, какую рожицу вы состроили на выпускном вечере вашего брата, но, возможно, много лет спустя вам захочется воскресить в памяти этот момент.

8. Сравнивать свою реальную жизнь с чужой виртуальной. Не стоит зацикливаться на собственном сетевом образе, тратя на это массу времени и нервов. Однако столь же вредно зацикливаться на виртуальных масках других людей. По результатам исследований, зависимость от соцсетей напрямую связана с заниженной самооценкой. Любая женщина захандрит, сидя на диване в понедельник вечером и просматривая фотографии из отпуска бывшего бойфренда или восторженные отзывы подруги — сотрудницы глянцевого журнала — о вечеринке с участием целой толпы знаменитостей. Не стоит постоянно сравнивать — по данным исследователей, это усугубляет подавленное состояние. Лучше закройте ноутбук и наслаждайтесь настоящим. Во всяком случае, оно реально.

9. Долго держаться за сожаления и чувство вины. Как сказала Лина Данэм на фестивале газеты «Нью-Йоркер» в 2012 году, «я против сожалений». Сожаления и чувство вины лишь мучают тех, кто их испытывает. Осознайте, о чём сожалеете и в чём раскаиваетесь, а затем двигайтесь дальше.

10. Носить обувь на каблуках каждый день. Cкажите, зачем ежедневно втискивать ваши бедные ноги в туфли на шпильках. Роскошные «лодочки» — это прекрасно, однако комфортная обувь не только облегчит ежедневную дорогу на работу, но и улучшит самочувствие ног на многие годы вперёд. Кроме того, туфли на плоской подошве бывают очень стильными.

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11. Осуждать других женщин за их личную жизнь. Ни одна женщина не заслуживает унижения за то, с кем она спит или как выражает свою сексуальность. Как только вы в следующий раз соберётесь назвать другую женщину «ханжой» или «шлюхой», закройте рот на замок. Не стоит называть шлюхой даже Майли Сайрус за её ужимки.

12. Осуждать саму себя за свою личную жизнь. Зачем кому бы то ни было знать, сколько у вас было партнёров? По большому счёту, то, что о вас могут подумать люди из-за особенностей вашей личной жизни, больше всего беспокоит именно вас, а не окружающих.

13. Пытаться быть невозмутимой. Может быть, вы действительно спокойны как слон и больше всего любите расслабиться за пивом и любимым фильмом. Но если у вас нет «гена невозмутимости», то перестаньте притворяться. Попытки быть спокойной и приятной в любое время мешают нам выражать наши потребности, желания и мнения.

14. Бояться прослыть «сумасшедшей». Чувства и мнения женщины очень легко исказить, достаточно обвинить её в излишней эмоциональности. «Я думаю, мысль о том, что женщины “сумасшедшие”, возникла не в результате массового заговора», – писал журналист Ясар Али в своём блоге на сайте Huffington Post в 2011 году. «Дело скорее в том, что медленный и неуклонный ритм их существования постоянно игнорируется и обесценивается». Страх перед ярлыком «сумасшедшей» не даёт ничего, кроме невозможности выражать свои мысли и чувства. Кроме того, некая сумасшедшинка есть у всех вне зависимости от пола.

15. Консультироваться с медицинскими сайтами из-за каждого чиха. Если у вас уже неделю опухают гланды, это не значит, что у вас рак горла. Если вы действительно обеспокоены своим здоровьем, отвлекитесь от сетевого доктора и сходите к настоящему врачу.

16. Огорчаться, что ваша жизнь не похожа на Pinterest. Вы не Марта Стюарт. Возможно, у вас никогда не получится своими руками сделать такую полку для книг. А если Вы попробуете приготовить то или иное блюдо по рецепту из сети, оно будет смотреться не так аппетитно, как на фото.

17. Бояться одиночества. Некоторые вещи – в вашей власти. Например, можно чаще ходить на свидания и активно знакомиться с новыми людьми. Но какие-то моменты просто не поддаются конролю. Обретение партнёра на всю жизнь (и даже на время) — именно из этой категории. Невозможно наметить, когда, где и как вы встретитесь с человеком, с которым проведёте жизнь. Поэтому перестаньте изводить себя мыслями, что это вам никогда не удастся. Кроме того, есть вещи похуже одиночества. Как однажды сказала Ширли Маклейн, «нет более близких отношений, чем те, что связывают тебя с самим собой». Подписываемся под каждым словом.

18. Поддерживать отношения ради самих отношений. Если перспектива остаться в одиночестве приводит вас в ужас, худшее, что вы можете сделать — это сломя голову броситься в ненужные вам отношения. Если вы связываетесь с неподходящим человеком лишь из желания обрести пару, ничего хорошего из этого не выйдет. В самой первой статье колонки Huffington Post, посвящённой разводам, Нора Эфрон написала: «Браки приходят и уходят, а развод — это навсегда».

19. Не пользоваться отпуском. Всё больше американцев упускают и без того немногочисленные дни оплаченного отпуска, несмотря на известный факт, что отдохнувший человек, здоровый и довольный жизнью, скорее всего, будет лучше работать. Мы клянёмся: никто не умрёт, если вы выключите мобильный телефон и поедете в горы на все выходные.

20. Поддерживать «токсичные знакомства». Как можно скорее исключите из вашей жизни «заклятых подруг» вроде Реджины Джордж из «Дрянных девчонок». Жизнь слишком коротка, чтобы тратить её на людей, роняющих вашу самооценку ниже плинтуса.

21. Поддерживать отношения из чувства долга. Вовсе не обязательно, что у вас осталось что-то общее с девочкой, с которой вы были не разлей вода в младших классах. Совсем не обязательно видеться со всеми давними приятельницами и дальними родственниками, оказавшимися поблизости. Сознательно выбирайте, с кем проводить время, и позвольте некоторым отношениям естественным образом отойти в прошлое.

22. Стыдиться своих увлечений. «Хочу быть феминисткой и носить блузки с отложным воротничком. Ну и что?» – сказала Зоуи Дешанель в интервью журналу Glamour в феврале 2013 года. Берите с неё пример и прекратите беспокоиться о том, как вам якобы следует выглядеть, о чём думать и говорить. Если вам нравятся милые девичьи штучки — любите милые девичьи штучки. Не нравятся — и не надо. Примите как должное, что вы мало знаете о музыке, обожаете хоккей и питаете слабость одновременно к сериалу «Во все тяжкие» и реалити-шоу «Настоящие домохозяйки из Беверли-Хиллз». А если вы не разбираетесь в какой-нибудь области и вдруг встретили специалиста по ней? Воспользуйтесь случаем и расспросите его.

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23. Задавать рубежи для важных событий. Не пытайтесь тщательно распланировать, к какому сроку нужно встретить любимого человека, родить детей, устроиться на работу своей мечты или купить роскошный особняк. Наслаждайтесь непредсказуемостью жизни и позвольте себе сойти с ума от радости, когда эти вехи будут достигнуты, или приятно удивиться, когда вы поймёте, что один из пунктов или даже все пункты хочется вычеркнуть. опубликовано econet

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