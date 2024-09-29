Нежный яблочный пудинг с кедровыми орешками

Прекрасная выпечка к праздникам! Яблоки, изюм, орехи – это так по-зимнему. Кедровые орешки можно заменить на любые другие по вашему вкусу. А вот блинную муку заменять не советую, она тут как нельзя – кстати.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
Изюм промыть и замочить в белом вине на 30 мин. Яблоки очистить и нарезать ломтиками, удалив сердцевину.
В сковороде разогреть 1 ст. л. сливочного масла, положить яблоки, всыпать 2 ст. л. сахара. Обжарить, помешивая, 5 мин. Добавить изюм вместе с вином и готовить еще 6–8 мин., до мягкости яблок. Снять с огня и дать остыть.
Оставшееся сливочное масло размягчить и взбить в миске вместе с оставшимся сахаром. По одному, продолжая взбивать, добавить яйца. Постепенно всыпать муку и лимонную цедру, влить молоко и замесить однородное тесто.
Сбрызнуть силиконовую форму водой, переложить в нее яблочную смесь и разровнять поверхность.
Орехи обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета, 4 мин. Остудить пудинг в форме, перевернуть на сервировочное блюдо и украсить орешками. Можно посыпать сахарной пудрой. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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