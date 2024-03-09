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Почему мужчины не женятся на женщинах старше

Источник: evo-lutio.livejournal.com 09 марта 2024 7800
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Начну с того, что женятся, конечно. Иногда. Но разница в возрасте в обратную сторону, то есть когда мужчина старше на 10-15-20 лет встречается намного чаще, чем обратная. Многократно чаще. Такая статистика.

Почему мужчины не женятся на женщинах старше

Начну с того, что женятся, конечно. Иногда.

Но разница в возрасте в обратную сторону, то есть когда мужчина старше на 10-15-20 лет встречается намного чаще, чем обратная. Многократно чаще. Такая статистика. 

На Западе такая разница (когда мужчина намного старше жены) встречается реже, а на Востоке намного чаще, поэтому Россия так и остается пока между тем и этим, традиционно.

Давайте договоримся, что любые варианты, когда их в популяции мало, абсолютно любые (кроме угрожающих жизни и здоровью) нормальны. Они нужны для многообразия, для вариации паттернов. Когда какой-то вариант мезальянса (а большая разница - это возрастной мезальянс) становится частым, это означает социальную тенденцию, которую можно рассматривать. 

Получается, что тенденция "молодая жена - немолодой муж" для наших мест актуальна, а вот тенденция "молодой муж - немолодая жена" - нет. Про примеры Аллы Пугачевой и Надежды Бабкиной не будем. Хотя почему не будем? Как раз-таки и будем, дальше. 

Вот эта вот тенденция: почему мужья нередко уходят к молоденьким, а жены к молоденьким почти никогда, многих женщин очень возмущает. Они в этом подлость какую-то видят. Несправедливость. Или вранье. Дескать не бывает такого, это миф.

На самом деле, это все-таки не миф, а статистика. Хоть и не всегда такое бывает, но намного чаще, чем у женщин. Женщины в нашей стране повторно выходят замуж за ровесников (плюс-минус 3 года) или за мужчин постарше.

Что касается молодых мужчин, намного моложе (10-20), то с ними женщины за 35-40-55 встречаются недолго без обязательств, изредка даже живут вместе, но выходят замуж исключительно редко. Такова реальность. И давайте посмотрим, чем объясняется такое положение вещей.

Объяснение шокирующее. Женщины сами не хотят. 

Они хотят теоретически, а практически нет. Умозрительно хотят, а предметно нет. То есть когда завидки берут, почему бывший муж или просто какой-то мужик-ровесник женился на молоденькой, они тоже хотят. Глазки маленькими становятся, обиженными, вроде как кое-кому возраст совсем не мешает, а кое-кому мешает.

Но это только "справедливости ради", а в реальности когда молодой мужчина влюбляется в женщину старше (а такое часто бывает) со стороны той женщины начинается: "это все несерьезно" и "да зачем он сдался, сосунок, я ему не мама" или "все равно ничего не получится" и стена со стороны женщины, о которую намерения молодого мужчины быстро разбиваются. 

Женщины очень любят рассуждать в интернетах, что старперы им не нужны, а вот молодой упругий мальчик с накачанной попкой, с хорошей эрекцией, это то, что нужно. Но на самом деле, большинство таких женщин либо шпильки мужчинам-ровесникам таким образом пытаются вставить, зеркалят их болтовню о девочках с упругими попками, либо рассуждают очень теоретически, а на практике согласятся максимум на разовый секс с таким мальчиком. Если вообще согласятся.

А дальше начнут этому мальчику мозг выносить вопросами: "А что у тебя есть мне предложить? Что ты мне можешь дать, кроме члена? Почему я должна с тобой встречаться на своей территории? Тебе ведь со мной просто удобно, да?" (Как-будто обязательно должно быть неудобно). Ну нечего мальчику ей предложить пока, да. И территории у него нет, он с родителями живет. На то он и мальчик, ну или очень молодой мужчина, не заработавший на территорию и на то, чтобы женщине что-то дать, кроме себя. 

И сам он это тоже понимает, поэтому не спорит обычно. Он жить за счет женщины не планирует, жениться на ней и заселяться в ее квартиру на ее содержание не рвется, он хотел бы быть "мужиком" как ему то внушает социум, обязательно быть мужиком, то есть содержать свою женщину, по крайней мере вкладываться в общий бюджет больше, чем она.

Поэтому мальчики тоже не рвутся тянуть женщин постарше в серьезные отношения, даже если они им очень сильно понравились. Но "понравились" дело такое. Представьте, что вот тот брутальный красавец - гей. Симпатия сразу улетучивается, правда? Когда шансов на развитие отношение ноль, психика не очень торопится тратить энергию на желания и планы. Она их сворачивать начинает. 

С мужчинами постарше и юными девушками ничего подобного не происходит. Она приходит на его территорию, может там остаться и никто ей не будет выносить мозг вопросами: "А что ты мне можешь дать? А я что тебе, мамка, чтобы забирать тебя с работы, сама заработай давай и купи свою машину!" Нет, взрослый мужчина юную пассию и спать уложит на своей территории с удовольствием, и едой поделится и даже с работы на машине с удовольствием заберет, и ни одного вопроса на тему того, что он не хочет на нее тратиться материально, не возникнет. 

А у женщины к молодому парню возникнет. Сразу возникнет! А еще раньше эти вопросы возникнут в голове у парня. Мол, что я ей дать-то могу? Она ведь не должна быть мне мамкой, она Женщина. А по поводу девушки и более взрослого мужчины и сомнений таких нет. Папик? Ну да, папик, а почему бы и нет? Это вписывается в традицию. Нормально. А значит оба участника таких отношений чувствуют себя комфортно. 

Посмотрите на эту проблему внимательно. 

Хотя женщины и говорят что-то там про молодое тело, эрекцию и гладкую кожу молодых мужчин, но ценность всего этого для них очень мала, на самом деле. Меньше, чем всего остального. Секс без обязательств большинству женщин все-таки не нужен, не интересен, разве что очень кратковременно.

А отношений с мужчиной, который ничего не может дать кроме секса, женщины не хотят. Поэтому мало женщинам молодости мужчин, они хотят еще "женщиной себя почувствовать" то есть ни в коем случае не вкладываться в отношения материально больше него, лучше - меньше. И мужчины для них этого хотят, иначе чувствуют себя очень неуютно. 

Почему мужчины не женятся на женщинах старше

Даже вот это вот пресловутое "заплатить за себя". Мужчины против, потому что чувствуют себя буквально отвергнутыми, если женщина с ним, но платит за себя. Это значит, что она прямо его презирает, а иначе бы обязательно ждала от него материальных вложений. Традиция такая. Но традиции меняются, когда меняется экономический и социальный баланс сил. Пока этот перекос явно в сторону "мужчина-кормилец", а значит молоденькие мужчины женщинам не нужны, ну и мужчины не очень-то хотят "кормить" тех, кто их старше. Если мужчина по роли своей - папаша, то женщина - дочка, а значит моложе. 

Чем больше самостоятельность женщин будет расти, тем больше все будет меняться. Но сначала женщины перестанут ждать, что за них заплатят в кафе обязательно, сначала мужчины перестанут ощущать это как свою обязанность, и только потом женщины действительно начнут ценить что-то больше, чем мужской кошелек. Вот тогда они и за молодых замуж выходить начнут. Иногда, конечно. Удобней все равно выходить замуж за ровесников все-таки, во всех отношениях разницы меньше. И эта модель при равенстве гендеров наиболее актуальна. 

А пока получается следующая картина. Традиционно кроме секса и бытового какого-то ухода мужчина ничего от женщины не ждет. А с этим всем справляется и молодая женщина прекрасно, поэтому ее вполне можно рассматривать на роль жены. Все преимущества, которые имеет женщина постарше вроде как и не очень актуальны пока, поэтому резонно предлагать встречаться молодым, а как только женщина оказывается втянута в отношения, влюблена в смысле, она почти сразу же хочет в загс. И это тоже устойчивый паттерн пока.

У разведенных женщин все иначе. Увидев интерес очень молодого мужчины, они сразу думают в панике "альфонс, альфонс", а мужчину себе подбирают среди тех, кто "возьмет часть проблем на себя", материальных проблем и бытовых (ремонт, дача и т.д.). 

К счастью, пар, где мужчина намного моложе становится больше. Это уже не такой дикий нонсенс как раньше. И мужчины разведенные все чаще ищут именно ровесниц, говоря, что ребенка воспитывать не хотят, хотят общаться с равной личностью. То есть перекос понемногу выправляется. Но все-таки пока еще между М и Ж - пропасть.

И женщины, которые ругают мужчин за тягу к молоденьким, могут предложить юношам то же самое, что мужчины предлагают девушкам: поездку на море за свой счет, например. Спрос будет. Но наверняка на таких условиях женщинам иметь молодого друга не захочется. Хочется ведь и рыбку съесть, и все остальное. Чтобы был очень молод, но при этом состоявшийся в жизни человек, который сможет баловать свою девочку, которая старше его на 15 лет. Но так не бывает.

Вопрос заявленный в заглавии имеет простой ответ. Мужчинам не претит роль папиков в отношениях, даже нравится иногда, а вот женщинам роль мамаш почти всегда претит. Поэтому женщины ищут ровесников или постарше, в основном. А мужчины ровесниц или помоложе. Вот и все. 

Вопрос к женщинам: если Вам за 35 (или представьте, что за), что Вы думаете про отношения с мужчиной на 10-15 лет моложе? Представляете такое теоретически? А может быть опыт есть? Какие плюсы-минусы? 

Вопрос к мужчинам: что удерживает от интереса к женщинам старше (только не на 5 лет, побольше)? А может быть был или есть опыт, позитивный или негативный?опубликовано econet

Автор Марина Комиссарова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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