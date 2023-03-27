Как распугать всех достойных мужчин в радиусе километра

ак много отношений рушится из-за нашей женской зацикленности на возлюбленном объекте...

Как много отношений рушится из-за нашей женской зацикленности на возлюбленном объекте!

А как много отношений так и не начинается, так как этот самый объект незаметно исчезает, почуяв опасность.

И в итоге мы остаемся у разбитого корыта, чувствуем себя одинокими, несчастными, брошенными или просто недолюбленными женщинами. Плачем в жилетку маме или лучшей подруге, жалуемся на мужчин, которые и вовсе перевелись в наше время, и главное – становимся одержимыми жалостью к себе, несправедливостью мирового масштаба.

А виной всему не неудачная судьба и вовсе не мужчины, которые нас не оценили по достоинству, а наша ЗАЦИКЛЕННОСТЬ! Именно она невидимыми энергетическими волнами распугивает всех достойных мужчин в радиусе километра вокруг, а если кто-то и попадается в наши сети, то сразу норовит сбежать, ощущая, как наша зацикленность сдавливает его горло. И душит, душит.

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Казалось бы, что может быть проще того, чтобы просто перестать зацикливаться. Все тогда будет в порядке. И отношения сложатся, и счастье личное.

Но проблема заключается в том, что ни одна девушка, женщина, которая зацикливается на мужчине, не осознает этого. Такая модель поведения возникает в ее жизни либо от большой неуверенности в себе, либо не осознания своей индивидуальной ценности, утери чувства собственного достоинства, нелюбви к себе.

Поэтому, прежде всего, нужно поговорить о том, как же понять, что ты зациклена на мужчине.

Разберем три варианта:

1) если ты одинока,

2) если ты состоишь в отношениях

3) если ты замужем.

Итак, если ты одинокая и:

✓ Страдаешь от того, что ты одинокая;

✓ Чувствуешь себя ущербной из-за того, что все твои подруги давно замужем, а ты даже познакомиться с кем-то «нормальным» не можешь;

✓ Каждый раз, когда ты идешь на прогулку или встречу с подругами, ищешь глазами Его;

✓ Постоянно думаешь, что с тобой не так, что ты до сих пор одна;

✓ Боишься того, что можешь так и не встретить свою Любовь;

✓ «Примеряешь» почти каждого своего знакомого на роль потенциального мужа,

Значит, диагноз «зацикленность» коснулся и тебя.

Если ты уже состоишь в отношениях и:

✓ Постоянно переживаешь, почему он не звонит;

✓ …И в итоге все равно звонишь ему сама, предлагаешь встретиться;

✓ Жаждешь услышать от него признание в любви или хотя бы слова: «Как я соскучился!»;

✓ Норовишь завести разговор о серьёзности ваших отношениях, его намерениях, планах и так далее;

✓ Переступаешь в какие-то моменты через себя для того, чтобы сохранить отношения;

✓ Предпочитаешь закрывать глаза на его поведение, которое тебя унижает ради того, чтобы не быть одной,

Значит, ты «залипла» в этого мужчину.

Если ты замужем и:

✓Постоянно контролируешь своего мужа;

✓Считаешь, что все свободное время вы должны проводить вместе;

✓Обижаешься на него, когда он хочет просто побыть сам с собой или что еще хуже – встретиться с друзьями;

✓Ограничиваешь его свободу, постоянно что-то запрещаешь;

✓Не имеешь своих интересов, а живешь только Им,

Значит, ты зациклилась на своем муже!

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Что же делать?

Тебе нужно направить энергию, которую ты фокусируешь на мужчину, на себя. Заняться своим развитием, совершенствованием. Но даже это не главное. Главное – пробудить свою женскую природу, любовь к себе, умение наслаждаться жизнью! Осознать свою ценность, неповторимость и уникальность.

Не раздувать свою гордыню, нет! Просто стать достойной женщиной для достойного мужчины.

Отыскать свои скрытые таланты и способности, начать интересоваться миром вокруг. Ведь он состоит не только из мужчин!

И вот когда женщина меняет фокус своего внимания, перестает зацикливаться на мужчине, происходит чудо. Она расцветает, как самый красивый цветок, благоухая приятным ароматом.

И если она одинокая, то на этот запах слетаются мужчины, чтобы вкусить его. Те мужчины, которые могут оценить этот аромат. Самые достойные.

Если же она состоит в отношениях, то ее избранник, опьяненный таким благоуханием, сделает все, чтобы она стала его законной женой и мамой его будущих детей.

Ну а если она замужем, тогда ее муж влюбиться в нее заново!

Стоит только поменять фокус своего чрезмерного внимания с мужчины на себя и мир вокруг!опубликовано econet

Автор Юлия Кравченко

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet