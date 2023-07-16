ГИПЕРАКТИВНОСТЬ у детей — 9 МИФОВ

Когда малышу вдруг ставят диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), многих родителей это пугает...

Наблюдая за малышом, любой родитель с радостью отмечает, когда тот ведет себя активно и жизнерадостно, раскованно познает мир, без стеснения вступает в контакт с другими людьми, что-то создает и разрушает, проявляет признаки самостоятельности и собственной воли.

Потому что у большинства из нас есть твердое убеждение: активный ребенок – здоровый ребенок.

Когда малышу вдруг ставят диагноз СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности), многих родителей это пугает.

Болезнь ли СДВГ и чего стоит опасаться, мы и попробуем разобраться.

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Миф 1. СДВГ (Синдром дефицита внимания и гиперактивности) - это не болезнь, такое поведение можно встретить у любого подвижного ребенка



Действительно, иногда возрастные особенности или черты характера ребенка специалисты принимают за проявления болезни. А СДВГ – действительно болезнь, и диагностируют ее врачи по всему миру по вполне определенным симптомам. Если ребенку трудно сосредоточиться, он не слышит обращенную к нему речь, не может закончить начатое, не способен самостоятельно организовать выполнение заданий, избегает или крайне неохотно выполняет дела, связанные с большим умственным напряжением, часто теряет вещи, легко отвлекается, забывчив – все это может говорить о нарушении внимания.

Если малыш ерзает, слишком много говорит, совершает беспокойные движения руками и ногами, бегает или встает с места, когда нужно сидеть, не может тихо и спокойно играть, отвечает, не выслушав вопрос, пристает к окружающим, вмешивается в беседы, не любит ждать, то, скорей всего, это указывает на гиперактивность и импульсивность.

Однако диагностировать СДВГ можно только в том случае, если проявляется не один симптом, и подобное поведение можно наблюдать у ребенка в разных житейских ситуациях.

Миф 2. Любой специалист, работающий с детьми, может определить СДВГ.

Поскольку СДВГ – болезнь, то и определить ее может только врач-специалист: невролог, психоневролог, психотерапевт. Но никак не учитель или воспитатель по поведению ребенка: дерется, бегает, не может успокоиться по требованию, невнимателен, ленив, «летает в облаках», отвлекается на уроках и т.д.

Миф 3. СДВГ можно вылечить таблетками.

Американские врачи действительно назначают психотропные лекарства практически всем детям с диагнозом СДВГ. Наши врачи более осторожны в применении медикаментозной терапии. Назначаемые препараты в большей степени направлены на созревание клеток головного мозга, регуляцию процессов торможения и возбуждения нервной системы и пр. Доказано, что так же хорошие результаты дает:

установление четкого режима дня,

чередование нагрузки и пауз во время выполнения учебных или игровых заданий,

активные и даже агрессивные игры, не направленные на людей и животных,

эмоциональная поддержка (похвала, одобрение, ласка),

правильное питание.

Миф 4. СДВГ – это оправдание для родителей, которые не умеют воспитывать своих детей.

Это не так. Как правило, развитие СДВГ у ребенка связано с неполноценной работой структур головного мозга. Возможно, во время беременности или родов имело место кислородное голодание плода, или произошло какое-то органическое поражение головного мозга. А психосоциальные условия жизни ребенка либо уменьшили проявления болезни, либо активизировали. Скажем, в более обеспеченных семьях и там, где ребенок растет в любви, принятии и активном развитии, симптомы со временем угасают.

Миф 5. СДВГ бывает только у маленьких детей. Со временем ребенок перерастает.

Действительно, очень часто СДВГ определяют у детей дошкольного возраста. Однако считается непрофессиональным ставить диагноз СДВГ у детей младше 3 лет, потому что имеет место естественное возрастное поведение .

Говорить о гиперактивности у подростков 14-16 лет тоже достаточно трудно, потому возрастает ответственность и самосознание.

Однако при отсутствии лечения некоторые признаки дефицита внимания могут сохраняться всю жизнь. Таким людям трудно дается обучение, монотонная работа, срочные поручения, сложные задания, постоянные связи и контакты. Они склонны часто менять работу, партнеров в отношениях, подвержены риску несчастных случаев, могут стать зависимыми от алкоголя, наркотиков, да и в быту с ними очень непросто.

Миф 6. Половине детей можно ставить диагноз СДВГ.

Этот миф родился из-за того, что многим детям диагноз СДВГ ставят необоснованно. В России около 30% в 2012 году получили диагноз СДВГ, а некоторые эксперты утверждают, что в наш век детей «с моторчиком» около 90%. На самом деле, болезнь СДВГ встречается только у 3-7% детей.

Миф 7. СДВГ у мальчиков встречается чаще.

Действительно, у мальчиков синдром определяется в 4-5 раз чаще, чем у девочек, из-за более позднего созревания мозга.

Миф 8. Гиперактивные дети – бесконечно работающие батарейки, они не чувствуют усталости и переутомления.

В действительности это не так – ребенок и рад бы остановиться, да не может, организм на пределе, но выключиться не получается. В необходимый момент не включается торможение нервной системы, происходит перевозбуждение отдельных участков коры головного мозга.

Многие родители считают, что без истерики (или ребенка, или родителей) остановить движение и бессмысленную активность невозможно. Спокойствие, бережное отношение к нервной системе ребенка, своевременный и достаточный сон, правильное чередование активности и отдыха, терпение, внимание, успокаивающие процедуры (ванны с эфирными маслами, травяные чаи и пр.) помогут ребенку остановиться.

Миф 9. Дети с СДВГ плохо учатся в школе и имеют низкий интеллект.Наоборот, при грамотном подходе родителей и педагогов такие дети отличаются повышенным интеллектом и нестандартным мышлением. Требуется лишь правильная организация учебного процесса:

дробная подача материала,

многократные повторения,

контроль знаний и усвоения учебного материла,

проверка домашних заданий,

правильные поощрения и наказания, как лишение поощрений,

использование различных техник активизации внимания и обязательно активные паузы.

К сожалению, немногие школы и учителя позволяют детям двигаться во время перемен, что для детей с СДВГ жизненно необходимо.

Если родители будут поднимать самооценку у ребенка, формировать уверенность в собственных силах за счет приобретения им новых навыков, опираться на его достижения в учебе и повседневной жизни, учить грамотным коммуникациям, а также смогут определить сильные стороны личности ребенка и хорошо развитые у него высшие психические функции, они смогут преодолеть все трудности, связанные с СДВГ. опубликовано econet

Автор Лилия Ахремчик