Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Еда
  4. Салат табуле из киноа

Салат табуле из киноа

Источник: gastronom.ru 30 октября 2024 5936
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Интересная интерпретация знаменитого средиземноморского салата табуле. В этом рецепте вместо булгура используется киноа, но при желании вы можете заменить его ячневой или перловой крупой. Получится не менее вкусно и диетично! Летом блюдо можно подавать холодным, а осенью или зимой теплым и салат прекрасно согреет вас в ненастный день!

Салат табуле из киноа

Интересная интерпретация знаменитого средиземноморского салата табуле. В этом рецепте вместо булгура используется киноа, но при желании вы можете заменить его ячневой или перловой крупой. Получится не менее вкусно и диетично! Летом блюдо можно подавать холодным, а осенью или зимой теплым и салат прекрасно согреет вас в ненастный день! Приятного аппетита!

Сложность приготовления - легко

Технология - Варка

Ингридиенты:

  • киноа отварная – 500 г
  • перец сладкий красный – 50 г
  • перец желтый сладкий – 50 г
  • помидоры без кожи – 100 г
  • огурец – 50 г
  • лук красный – 10 г
  • лимон – 15 г
  • масло оливковое – 100 г
  • помидоры вяленые в масле – 25 г
  • петрушка – 15 г
  • кинза – 15 г
  • мята – 15 г
  • соль морская – 2 г

Салат табуле из киноа

Как готовить: 

Нарезать перец, помидоры, огурец, лук мелким кубиком.

Смешать с отварной киноа.

Мелко нарезать зелень, добавить в табуле.

Заправить смесью оливкового масла с лимонным соком и солью.

Готовим с любовью, econet!  Приятного аппетита!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

салат киноа помидоры еда рецепты табуле

Еще от gastronom.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Нужно искать и видеть чудеса, которых полно вокруг тебя. Ты умрешь от усталости, не интересуясь ничем, кроме себя самого; именно от этой усталости ты глух и слеп к остальному. Карлос Кастанеда
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.