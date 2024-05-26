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Любовь – это не религия, не наказание, это наша природа...

Источник: Econet 26 мая 2024 6792
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Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве. Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной.

Любовь – это не религия, не наказание, это наша природа...

Любовь – это предназначение человека, это не религия, не наказание, это наша природа. Весь мир держится на этом чувстве. 

Любовь – это связующее звено между живыми существами, это единая энергия, творящая сила, которая движет мужчиной и женщиной. 

Любовь – это природа души, и она существует вечно. 

Любовь – это стихия, но она уязвима. 

Любовь – это не религия, не наказание, это наша природа...

Семья и дети – главные плоды любви. Истинное чувство возникает свыше, поэтому мужчина, который любит и любим, стремиться жениться, создать семью, вырастить детей, делает всё ради своей цели.

Когда двое любят друг друга, мужчина становится в миллион раз сильнее, успешнее и счастливее.

Мужчина намного крепче и выносливее женщины физически, но зато внутренне (эмоционально) женщина в 9 раз сильнее мужчины!!!

Представляете, если бы было наоборот.

©Александр Хакимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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любовь вдохновение сила. чувства семья

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