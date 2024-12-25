5 полезных соусов, которыми можно заменить майонез

Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой. Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда
Сколько всего рассказано о вреде майонеза. Он и жирный, и слишком калорийный, в нем слишком много соли… Претензий к самому популярному соусу – не перечесть. Но тем не менее мы его покупаем и не можем от него отказатся.
Часто нам просто необходим густой и острый соус для традиционных салатов: оливье, селедки под шубой.
Но майонез вполне можно заменить на более легкие соусы, которые внесут свежую изюминку в знакомые блюда:
1. Чесночно-йогуртовый соус
Чеснок почистить и пропустить через пресс. Взбить блендером с йогуртом. Потом добавить масло и опять взбить. Посолить – по вкусу.
Молоко растереть с творогом, добавить горчиуцу и все взбить. Добавить истолченный в ступке тмин, посолить и поперчить.
Чеснок пропустить через пресс, а зелень очень мелко нарезать. Положить все ингредиенты в блендер и пробить до однородной массы.
4. Сметанно-лаймовый соус с зеленью
Петрушку измельчить в блендере, добавить сметану, сок четвертинки лайма, горчицу соль и перец. Взбить все до однородной массы. Вливать тонкой струйкой масло, взбивая соус, пока не загустеет.
Зелень базилика измельчить, смешать горчицу и сметану. Добавить к смеси базилик и взбить блендером. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Добавить комментарий