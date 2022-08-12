Постный томатный суп с куркумой

Разлейте суп по тарелкам, украсьте орехами и тыквенными семечками и посыпьте мелко...

Ингредиенты:

450 г консервированных измельченных помидоров

150 г помидоров черри

1/2 стакана овощного бульона или воды

1 небольшая луковица

2 зубчика чеснока

4 веточки петрушки

2 ч. л. молотой куркумы

1 ч. л. сушеного базилика

1 ст. л. яблочного уксуса

1 ч. л. оливкового масла

1 ст. л. тыквенных семечек

горсть смеси орехов (миндаль, кешью, фундук)

соль, свежемолотый черный перец

Приготовление:

1. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Помидоры черри разрежьте пополам. Нагрейте в кастрюле оливковое масло и обжарьте лук и чеснок в течение 1 мин. Добавьте куркуму и помидоры черри и жарьте, помешивая, до тех пор, пока помидоры не станут мягкими, 5–7 мин.

2. Добавьте в кастрюлю консервированные помидоры и сушеный базилик, влейте овощной бульон и яблочный уксус, доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите суп на медленном огне 5 мин.

3. На сухой сковороде обжарьте орехи и тыквенные семечки. Орехи крупно порубите или слегка растолките в ступке.