Постный томатный суп с куркумой

Разлейте суп по тарелкам, украсьте орехами и тыквенными семечками и посыпьте мелко...
Ингредиенты:
- 450 г консервированных измельченных помидоров
- 150 г помидоров черри
- 1/2 стакана овощного бульона или воды
- 1 небольшая луковица
- 2 зубчика чеснока
- 4 веточки петрушки
- 2 ч. л. молотой куркумы
- 1 ч. л. сушеного базилика
- 1 ст. л. яблочного уксуса
- 1 ч. л. оливкового масла
- 1 ст. л. тыквенных семечек
- горсть смеси орехов (миндаль, кешью, фундук)
- соль, свежемолотый черный перец
Приготовление:
1. Очистите лук и чеснок, мелко нарежьте. Помидоры черри разрежьте пополам. Нагрейте в кастрюле оливковое масло и обжарьте лук и чеснок в течение 1 мин. Добавьте куркуму и помидоры черри и жарьте, помешивая, до тех пор, пока помидоры не станут мягкими, 5–7 мин.
2. Добавьте в кастрюлю консервированные помидоры и сушеный базилик, влейте овощной бульон и яблочный уксус, доведите до кипения. Накройте кастрюлю крышкой, уменьшите огонь и варите суп на медленном огне 5 мин.
3. На сухой сковороде обжарьте орехи и тыквенные семечки. Орехи крупно порубите или слегка растолките в ступке.
4. Готовый суп измельчите блендером в гладкое пюре. Приправьте солью и черным перцем. Разлейте суп по тарелкам, украсьте орехами и тыквенными семечками и посыпьте мелко нарезанной петрушкой.опубликовано econet.ru
Добавить комментарий