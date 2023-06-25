Не говори ты, не надо, - Женщине правду, мой друг. Ври и получишь в награду: Пару доверчивых рук...

Не говори ты, не надо, -

Женщине правду, мой друг.

Ври и получишь в награду:

Пару доверчивых рук,

Пару доверчивых ножек,

Пару доверчивых глаз.

В общем, и душу, и тело,

Всё обретёшь ты тот час.

Ври ей про вечное счастье,

Ври от зари до зари,

Ври убедительно, страстно,

Правдоподобно ей ври.

Семеро суток в неделю,

Где бы ты ни был, везде:

Ври ей в метро и в постели,

В радости ври и в беде.

В жизни всё странно и сложно

И без 100 грамм не поймёшь

Правда становится ложью,

Правдой становится ложь.

Ври ей, что вы с нею пара,

Ври ей, что любишь её,

Ври ей, и может быть завтра

Истиной станет враньё. опубликовано econet

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