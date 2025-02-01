Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес
Феттучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов
При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес, от которого невозможно оторваться. К тому же в отварном виде из него усваивается максимум железа.
Отварите 300 г феттучини в кипящей соленой воде, до состояния al dente.
В блендере смешайте 2-3 горсти свежей петрушки, 1/4 ст. орехов, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. лимонного сока, 1/4 ст. тертого пармезана и 2 ст.л. воды — до консистенции пюре.
Влейте 1-2 ст. л. оливкового масла и смешивайте еще 1 минуту.
Заправьте песто солью и перцем.
Отлейте 1/2 ст. воды, в которой варились макароны. Откиньте их на дуршлаг и верните в кастрюлю. Добавьте песто, 1/4 оставшейся от макарон воды и 150-200 г молодого шпината. Перемешайте. Разбавьте водой, если нужно.
По желанию можно подавать с грецкими орехами и пармезаном.
Спагетти с соусом из запеченных болгарских перцев
Невозможно оторваться от этих спагетти! Вместо молока/сливок можно взять авокадо-заправку . Вместо тертого сыра — измельченные грецкие орехи и чуть больше оливкового масла.
Разогрейте духовку до 200С.
Положите 2 красных болгарских перца в форму с фольгой и запекайте 25-30 минут. Достаньте и накройте фольгой на 10 минут, чтобы скорее остыли.
Тем временем пассеруйте 1 луковицу и 1 зубчик чеснока в 2 ст.л. оливкового масла, минут 5-7, до золотистости.
Влейте 1/2 ст. нежирных сливок и 2/3 ст. тертого пармезана, помешайте и уменьшите огонь.
Снимите кожуру с перцев, удалите верхушку и семена, нарежьте крупными ломтиками и добавьте в сковороду.
Переложите в блендер, добавьте измельченную петрушку/кинзу, 1 перец чили, сок 1 лимона, соль и перец. Взбейте до консистенции соуса.
Отварите 200 г спагетти или лингвини, откиньте на дуршлаг и верните в кастрюлю.
Вылейте соус на макароны, перемешайте, украсьте зеленью и подавайте.
Спагетти с помидорами и травами «в горшочке»
Cамый простой, быстрый и ароматнейший ужин.
Сложите все ингредиенты в большую кастрюлю:
Залейте 4-5 ст. овощного/грибного бульона или воды.
Всыпьте 1/2 ч.л. молотого перца чили, 2 ч.л. сухого орегано и влейте 1-2 ст.л. оливкового масла.
Накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, помешивая каждые 2 минуты, еще 10-15 минут.
Паста должна пропитаться ароматом овощей и трав, а жидкость почти испариться.
Заправьте солью и перцем, еще раз перемешайте, посыпьте тертым пармезаном и подавайте.опубликовано econet
Готовьте с любовью!
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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