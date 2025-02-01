Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес

Феттучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов

При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес, от которого невозможно оторваться. К тому же в отварном виде из него усваивается максимум железа.

Отварите 300 г феттучини в кипящей соленой воде, до состояния al dente.

В блендере смешайте 2-3 горсти свежей петрушки, 1/4 ст. орехов, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. лимонного сока, 1/4 ст. тертого пармезана и 2 ст.л. воды — до консистенции пюре.

Влейте 1-2 ст. л. оливкового масла и смешивайте еще 1 минуту.

Заправьте песто солью и перцем.

Отлейте 1/2 ст. воды, в которой варились макароны. Откиньте их на дуршлаг и верните в кастрюлю. Добавьте песто, 1/4 оставшейся от макарон воды и 150-200 г молодого шпината. Перемешайте. Разбавьте водой, если нужно.

По желанию можно подавать с грецкими орехами и пармезаном.

Спагетти с соусом из запеченных болгарских перцев