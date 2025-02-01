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Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

Источник: Econet 01 февраля 2025 6488
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При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес

Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

Феттучини со шпинатом и песто из петрушки и грецких орехов

При помощи одного трюка полезный, но мало кем любимый шпинат в этом рецепте превращается в деликатес, от которого невозможно оторваться. К тому же в отварном виде из него усваивается максимум железа.

Отварите 300 г феттучини в кипящей соленой воде, до состояния al dente.

В блендере смешайте 2-3 горсти свежей петрушки, 1/4 ст. орехов, 1 зубчик чеснока, 1 ст.л. лимонного сока, 1/4 ст. тертого пармезана и 2 ст.л. воды — до консистенции пюре.

Влейте 1-2 ст. л. оливкового масла и смешивайте еще 1 минуту.

Заправьте песто солью и перцем.

Отлейте 1/2 ст. воды, в которой варились макароны. Откиньте их на дуршлаг и верните в кастрюлю. Добавьте песто, 1/4 оставшейся от макарон воды и 150-200 г молодого шпината. Перемешайте. Разбавьте водой, если нужно.

По желанию можно подавать с грецкими орехами и пармезаном.

Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

Спагетти с соусом из запеченных болгарских перцев

Невозможно оторваться от этих спагетти! Вместо молока/сливок можно взять авокадо-заправку . Вместо тертого сыра — измельченные грецкие орехи и чуть больше оливкового масла.

Разогрейте духовку до 200С.

Положите 2 красных болгарских перца в форму с фольгой и запекайте 25-30 минут. Достаньте и накройте фольгой на 10 минут, чтобы скорее остыли.

Тем временем пассеруйте 1 луковицу и 1 зубчик чеснока в 2 ст.л. оливкового масла, минут 5-7, до золотистости.

Влейте 1/2 ст. нежирных сливок и 2/3 ст. тертого пармезана, помешайте и уменьшите огонь.

Снимите кожуру с перцев, удалите верхушку и семена, нарежьте крупными ломтиками и добавьте в сковороду.

Переложите в блендер, добавьте измельченную петрушку/кинзу, 1 перец чили, сок 1 лимона, соль и перец. Взбейте до консистенции соуса.

Отварите 200 г спагетти или лингвини, откиньте на дуршлаг и верните в кастрюлю.

Вылейте соус на макароны, перемешайте, украсьте зеленью и подавайте.

Готовим быстро — 3 супер простых и необычных рецепта с макаронами

Спагетти с помидорами и травами «в горшочке»

Cамый простой, быстрый и ароматнейший ужин.

Сложите все ингредиенты в большую кастрюлю:

  • 350 г пасты сорта linguine,
  • 350 г свежих или консервированных томатов,
  • 1 измельченную белую луковицу,
  • 3 зубчика чеснока (тоже измельчить),
  • 2 горсти порубленного базилика/петрушки/шпината.

Залейте 4-5 ст. овощного/грибного бульона или воды.

Всыпьте 1/2 ч.л. молотого перца чили, 2 ч.л. сухого орегано и влейте 1-2 ст.л. оливкового масла.

Накройте крышкой и доведите до кипения. Уменьшите огонь и варите, помешивая каждые 2 минуты, еще 10-15 минут.

Паста должна пропитаться ароматом овощей и трав, а жидкость почти испариться.

Заправьте солью и перцем, еще раз перемешайте, посыпьте тертым пармезаном и подавайте.опубликовано econet

Готовьте с любовью!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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спагетти макароны паста соус итальянская кухня еда и рецепты

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