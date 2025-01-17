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Крем-суп с картофелем и сельдереем

Источник: Econet 17 января 2025 6314
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Даже из самых простых и доступных продуктов можно приготовить изысканное блюдо. Отличный пример – крем-суп с сельдереем, который готовится достаточно быстро и легко.

Крем-суп с картофелем и сельдереем

Даже из самых простых и доступных продуктов можно приготовить изысканное блюдо. Отличный пример – крем-суп с сельдереем, который готовится достаточно быстро и легко.

Вот что меня всегда удивляло в крем супах, так это их сытность и полный сбалансированный вкус - и это притом, что зачастую из сытных ингредиентов в них входят только овощи. Этот суп - не исключение. У него нежный вкус и бархатистая текстура. Мечта, а не суп. Если вы любите сельдерей, конечно 

Ингредиенты:
  • Корень сельдерея - 600 г
  • Картофель - 500 г
  • Чеснок - 2 зубчика
  • Масло оливковое - 2 ст. л.
  • Сливки - 200 мл
  • Соль, перец - по вкусу
  • Семечки (на ваш выбор) - по вкусу

Способ приготовления:

1. Корень сельдерея и картофель очистить и нарезать крупными кубиками.

2. Чеснок очистить, выдавить через чесночный пресс и обжарить его вместе с сельдереем в глубокой сковороде с оливковым маслом несколько минут.

3. Добавить кубики картофеля, залить примерно одним литром воды, довести до кипения и варить 20 минут.

4. Снять кастрюлю с плиты, добавить сливки, соль и перец. 

5. Измельчить суп в блендере до состояния однородного супа-пюре. Если суп слишком густой, можно добавить немного молока. 

Подавать, посыпав семечками.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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