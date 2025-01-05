Как приготовить вкуснейшее пирожное Канноли

Канноли - тонкие трубочки из жареного, очень хрустящего теста, начиненные кремом из рикотты с цукатами и кусочками горького шоколада.
Канноли - тонкие трубочки из жареного, очень хрустящего теста, начиненные кремом из рикотты с цукатами и кусочками горького шоколада. Десерт с многовековой историей, изначально готовившийся на Карнавал в зоне Палермо, и возможно (хотя исторически не доказано) являвшийся символом фертильности.
Время готовки - 1 ч 30 мин
Сложность приготовления - легко
ИНГРЕДИЕНТЫ
Для начинки:
Для теста:
Для украшения:
КАК ГОТОВИТЬ
Замесить тесто из муки с сахаром, вином, и щепоткой соли. Сформировать шар и оставить его на 1 час, завернув в салфетку.
Тем временем в миске смешать сах. пудру и протёртую через сито рикотту. Добавить нарезанный на кубики апельсин и щепотку растёртой ванили. Поставить в холодильник.
Не слишком тонко раскатать тесто, разрезать его на 4 пластины, длинной примерно 10 см. Каждую пластину теста обернуть вокруг специальных стальных трубок-форм.
Соединить два края, предварительно смазав их яичным белком для клейкости. Обжарить получившиеся канноли в раст. масле.
Дать стечь излишкам масла и снять с трубок. Когда получившиеся трубочки из теста остынут, начинить их кремом из рикотты.
Посыпать сахарной пудрой, ароматизировать ванилью и украсить цукатами.
Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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