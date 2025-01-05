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Как приготовить вкуснейшее пирожное Канноли

Источник: Econet 05 января 2025 6426
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Канноли - тонкие трубочки из жареного, очень хрустящего теста, начиненные кремом из рикотты с цукатами и кусочками горького шоколада.

Как приготовить вкуснейшее пирожное Канноли

Канноли - тонкие трубочки из жареного, очень хрустящего теста, начиненные кремом из рикотты с цукатами и кусочками горького шоколада. Десерт с многовековой историей, изначально готовившийся на Карнавал в зоне Палермо, и возможно (хотя исторически не доказано) являвшийся символом фертильности. 

Время готовки - 1 ч 30 мин

Сложность приготовления - легко

 

ИНГРЕДИЕНТЫ

Для начинки:

  • пудра сахарная – 300 г
  • апельсин – 200 г
  • сыр рикотта – 450 г

Для теста:

  • яйца (только белки) – 1 шт
  • масло сливочное – 30 г
  • сахар – 1 ч. л.
  • мука пшеничная – 300 г
  • соль
  • вино белое сухое – 1 ст

Для украшения:

  • пудра сахарная
  • апельсиновые цукаты
  • ванилин

КАК ГОТОВИТЬ

Замесить тесто из муки с сахаром, вином, и щепоткой соли. Сформировать шар и оставить его на 1 час, завернув в салфетку.

Тем временем в миске смешать сах. пудру и протёртую через сито рикотту. Добавить нарезанный на кубики апельсин и щепотку растёртой ванили. Поставить в холодильник. 

Не слишком тонко раскатать тесто, разрезать его на 4 пластины, длинной примерно 10 см. Каждую пластину теста обернуть вокруг специальных стальных трубок-форм.

Соединить два края, предварительно смазав их яичным белком для клейкости. Обжарить получившиеся канноли в раст. масле.

Дать стечь излишкам масла и снять с трубок. Когда получившиеся трубочки из теста остынут, начинить их кремом из рикотты.

Посыпать сахарной пудрой, ароматизировать ванилью и украсить цукатами. 

Источник: https://econet.ru/

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