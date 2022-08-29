Мусор прошлого — ВЫБРОСИТЬ немедленно!

«Карма состоит из сплошных стереотипов. Есть замечательная фраза — «не зацикливайся». Карма — это зацикливание или остановка на цикле, который должен быть уже преодоленным. Это протаскивание в будущее того, чего там быть не должно, — прошлого.

«Карма состоит из сплошных стереотипов. Есть замечательная фраза — «не зацикливайся». Карма — это зацикливание или остановка на цикле, который должен быть уже преодоленным. Это протаскивание в будущее того, чего там быть не должно, — прошлого.

Если человек несет в себе незавершенные прошлые переживания, он не может соответствовать настоящему моменту. Он привносит в настоящее то, чего в душе быть не должно. По этой причине он становится невротиком. Он чувствует рассогласование себя старого с новой ситуацией и теряет возможность приспособиться.

Чтобы перестать быть прошлым, нужно просто почувствовать, подумать, заметить, проработать, доработать, доделать сюжет и оставить его. Может быть, это и есть самая главная работа человека, благодаря которой все остальное получится само собой.

Страх есть зацикливание

Иллюзия — такое же зацикливание. Мучительные переживания стыда и вины — это тоже зацикливания, потому что они связаны с недоработкой сюжетов. Освобождение от зацикливаний позволяет человеку вести себя правильно, резонансно отвечать на происходящее. Человек является живой частью окружения. И если он не освобождается от старого, то он как бы выключается из реальности, становится чужим для окружающих.

Разрывать ниточки прошлого — великая обязанность. Привязанность к недавним событиям порождает пока маленькую карму. Но если люди страдают от того, что 30 лет назад поступили не в тот вуз, — это уже полная карма! Привнося прошлое в настоящее, мы продолжаем плодить ошибки.

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Ненормально, когда в 1997 году человек эмоционально переживает события 1983 года. Они уже не существуют. Но живут в нашей голове как на свалке.

Как избавиться? Выбросить! По странному закону, эта элементарная операция почти никем не проводится. Никто не желает проветривать подсознание, пересматривать память, чистить ее.

Человеческая память похожа на карманы, забитые всякой всячиной. Этот мусор мешает нам, но мы никак не желаем с ним расстаться. И эта заморочка распространяется и на материальную жизнь — как не хочется расставаться с уже не нужными вещами! Это же великий символ кармы. Если нам не хватает духу, чтобы избавиться от материальных наслоений, то мы тем более не сможем расстаться с переживаниями.

Удивительно то, что человек копит в себе только неприятные переживания. В обществе считается, что быть страдающим красиво. Когда кто-то пустит слезу, на него сразу обращают внимание.

А когда кто-то смеется, ему злобно завидуют. Когда человек болен, мы активно сочувствуем ему.

А когда он говорит, что у него все прекрасно, мы старательно пытаемся вставить палку в колесо: «А за счет кого это тебе прекрасно?» От этой установки общественного подсознания отдает чем-то дьявольским. Люди погружены в тотальный психоз, им подсознательно хочется выглядеть несчастнее, чем они есть.

Всеобъемлющие «нельзя», мусор прошлого являются основой любых социальных проблем, преступлений, конфликтов. С каким энтузиазмом везде говорится, что карма опутала весь мир. И никто не говорит, как же на самом деле легко избавиться от нее и стать просто счастливым человеком. Ужас в том, что мы не хотим даже представить себя счастливыми. Мы не можем согласиться с образом здорового, радостного, улыбающегося человека.

Он не нравится нам. Ничего священного и ценного в негативных переживаниях просто нет!!!

Они обесточивают психику, высасывают соки. Стряхните их, как дохлых комаров!

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Но почему люди не хотят этого делать?

Одной из причин является социальное предпочтение. Человек боится жить без привычных болезней, без привычных неприятностей, без привычных и таких родных страданий и стенаний. Человек боится, что ему придется менять образ жизни, круг знакомых и, может быть, даже работу.

Счастливый человек должен жить в совершенно другой среде. Поэтому многие люди предпочитают привычное и отказываются от приятного, и создают миф о чрезвычайной трудности достижения нормального состояния. Чтобы стать счастливым человеком, нужно просто понять, что ты не обязан быть страдающим. Решить проблему значит позволить себе стать другим, обрести новое качество, освободить себя от самого себя, освободить себя от привычного образа жизни.

Но мы опираемся на закостенелость среды и говорим, что даже если и захотим измениться, она все равно вернет нас в прежнее состояние. Ничего подобного! Если в один прекрасный момент человек принимает решение стать счастливым, он элементарно преодолеет любые наезды. Но решение должно быть радикальным!» опубликовано econet.ru

Автор: К. Сельченок

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet