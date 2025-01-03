Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. Никто не знает как надо: Ваша жизнь — Ваши решения

Никто не знает как надо: Ваша жизнь — Ваши решения

Источник: dybova.ru 03 января 2025 6500
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Во время личных катаклизмов мы можем оказаться растерянными, запутавшимися, павшими духом и потерявшими веру в себя. Как если бы то глубинное доверие и связь с собой были утеряны. Мы перестаём видеть, слышать, понимать и глупеем на глазах. Что происходит? Почему так? Что мне делать?

Никто не знает как надо: Ваша жизнь — Ваши решения

Во время личных катаклизмов мы можем оказаться растерянными, запутавшимися, павшими духом и потерявшими веру в себя. Как если бы то глубинное доверие и связь с собой были утеряны. Мы перестаём видеть, слышать, понимать и глупеем на глазах. Что происходит? Почему так? Что мне делать?

В этот момент хочется на кого-то опереться. Чтобы кто-то важный, умный и взрослый сказал что происходит, оценил ситуацию и ответил, что мне делать теперь. Мы ищем эксперта.

Кто-то находит эксперта в виде мамы или старшей подруги, кто-то идёт к гадалкам, астрологам, у кого-то есть для этих целей великие учителя и налажена связь с индийскими гуру, а кто-то решает воспользоваться современными достижениями психологии и идёт к коучам, психологам, тренерам.

Если “эксперт прошаренный”, он не даст совета, дабы не накликать на себя ответственность за Вашу жизнь и Ваши решения. Специалист же поможет разобраться Вам самим, чтобы эта связь с собой, понимание и доверие себе возникли вновь.

За шумом чужих голосов, находясь в тревоге и стрессе, связь с собой, со своей глубинной мудростью, со своими знаниями, опытом и желаниями, с тем собой, который знает и может всё сам – удерживать действительно трудно.

Никто не знает как надо: Ваша жизнь — Ваши решения

Чаще нам нужен не эксперт в какой-то области (поскольку кто знает нашу жизнь и наш бизнес лучше нас?), а человек во время общения с которым шум голосов в голове затихает, связь с собой восстанавливается, и мы обретаем чёткую картину происходящего.

Даже, если эта картина не радует и в ней явно просвечивает то, что мы всеми силами пытались скрыть от себя, сама ясность даёт возможность осознанно принимать решение. И главное знать, что оно моё и подходит именно мне.

Никто не знает как надо. Не возьмёт все риски на себя. В вопросах собственной жизни есть только один эксперт. И это Вы. опубликовано econet

Автор: Ирина Дыбова

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

жизнь

Еще от dybova.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    При ближайшем рассмотрении мне вообще становится ясно, что те перемены, которые как будто наступают с ходом времени, по сути никакие не перемены: меняется только мой взгляд на вещи. Франц Кафка
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.