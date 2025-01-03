Никто не знает как надо: Ваша жизнь — Ваши решения

Во время личных катаклизмов мы можем оказаться растерянными, запутавшимися, павшими духом и потерявшими веру в себя. Как если бы то глубинное доверие и связь с собой были утеряны. Мы перестаём видеть, слышать, понимать и глупеем на глазах. Что происходит? Почему так? Что мне делать?

Во время личных катаклизмов мы можем оказаться растерянными, запутавшимися, павшими духом и потерявшими веру в себя. Как если бы то глубинное доверие и связь с собой были утеряны. Мы перестаём видеть, слышать, понимать и глупеем на глазах. Что происходит? Почему так? Что мне делать?

В этот момент хочется на кого-то опереться. Чтобы кто-то важный, умный и взрослый сказал что происходит, оценил ситуацию и ответил, что мне делать теперь. Мы ищем эксперта.

Кто-то находит эксперта в виде мамы или старшей подруги, кто-то идёт к гадалкам, астрологам, у кого-то есть для этих целей великие учителя и налажена связь с индийскими гуру, а кто-то решает воспользоваться современными достижениями психологии и идёт к коучам, психологам, тренерам.

Если “эксперт прошаренный”, он не даст совета, дабы не накликать на себя ответственность за Вашу жизнь и Ваши решения. Специалист же поможет разобраться Вам самим, чтобы эта связь с собой, понимание и доверие себе возникли вновь.

За шумом чужих голосов, находясь в тревоге и стрессе, связь с собой, со своей глубинной мудростью, со своими знаниями, опытом и желаниями, с тем собой, который знает и может всё сам – удерживать действительно трудно.

Чаще нам нужен не эксперт в какой-то области (поскольку кто знает нашу жизнь и наш бизнес лучше нас?), а человек во время общения с которым шум голосов в голове затихает, связь с собой восстанавливается, и мы обретаем чёткую картину происходящего.

Даже, если эта картина не радует и в ней явно просвечивает то, что мы всеми силами пытались скрыть от себя, сама ясность даёт возможность осознанно принимать решение. И главное знать, что оно моё и подходит именно мне.

Никто не знает как надо. Не возьмёт все риски на себя. В вопросах собственной жизни есть только один эксперт. И это Вы. опубликовано econet

Автор: Ирина Дыбова

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