11 признаков низкого эмоционального интеллекта

Эмоциональный интеллект (EQ) влияет на наше поведение, принятие решений, преодоление социальных проблем. Учитывая его нематериальный характер, мы не можем "измерить" EQ. Но известны особенности поведения, характерные для людей с низким эмоциональным интеллектом.

Соавтор бестселлера «Эмоциональный интеллект 2.0», президент компании TalentSmart Трэвис Брэдберри советует, на что обратить внимание.

Эмоциональный интеллект важен в формировании лидера

Понятие «эмоциональный интеллект» (EQ) оказалось тем самым недостающим звеном в необычном открытии: люди со средним уровнем IQ в 70% случаев успешнее людей с высоким IQ. Это нелогичное утверждение бросало огромную тень на широко распространенное убеждение, что IQ является единственным источником успеха. Десятилетия исследований привели к выводу, что эмоциональный интеллект — это важнейший фактор, который отделяет успешных людей от всех остальных.

«Без сомнения, эмоциональный интеллект встречается реже, чем книжные знания, но мой опыт говорит, что он на самом деле куда важнее в формировании лидера. Его нельзя игнорировать», — считает Джек Уэлч.

Эмоциональный интеллект — это «нечто» немного неосязаемое в каждом из нас. Он влияет на то, как мы себя ведем, преодолеваем социальные сложности и принимаем решения. При всей важности EQ, его нематериальный характер мешает определить, каков он у вас, и что вы можете сделать, чтобы улучшить показатели, если они невелики.

К сожалению, качественные, научно обоснованные тесты на EQ не бесплатны (но вы можете воспользоваться, например, тестом из книги «Эмоциональный интеллект 2.0».). Я проанализировал данные более миллиона людей, которых протестировала компания TalentSmart, и выявил особенности поведения, которые отличают людей с низким EQ. Эти модели поведения вам нужно исключить из своего репертуара.

1. Вы легко поддаетесь стрессу

Когда чувства накапливаются, они быстро превращаются в дискомфортные ощущения напряженности, стресса и тревоги. Безадресные эмоции напрягают ум и тело. Эмоционально-интеллектуальные навыки помогают сделать стресс более управляемым, позволяя определять и решать сложные ситуации, пока они не накалились до предела.

Люди, которые не имеют навыков эмоционального интеллекта, пользуются другими, менее эффективными средствами управления настроением. Они в два раза чаще испытывают тревогу, депрессию, поддаются наркотической зависимости и допускают мысли о самоубийстве.

2. У вас трудности с самоутверждением

Люди с высоким EQ сочетают в себе хорошие манеры, сочувствие и доброту со способностью самоутверждаться и устанавливать границы. Это дипломатичное сочетание идеально подходит для разрешения конфликтов. Большинство людей по умолчанию склонны к пассивному или агрессивному поведению. Эмоционально интеллектуальные люди остаются сбалансированными и уверенными, удерживая себя от неконтролируемых эмоциональных реакций. Это позволяет им нейтрализовать сложных и токсичных людей, не наживая врагов.

3. У вас ограниченный эмоциональный словарь

Все люди испытывают эмоции, но только немногие в состоянии точно определить, что именно они переживают. Наше исследование показывает, что это могут сделать только 36% людей, и это проблема, поскольку необозначенные эмоции часто бывают неправильно поняты, а это приводит к нерациональному выбору и ошибочным действиям. Люди с высокими EQ руководят своими эмоциями, потому что понимают их, и они используют обширный словарный запас, чтобы описать свои чувства. Многие люди описывают свое состояние простым «плохо», а эмоционально развитые личности могут точно определить, чувствуют ли они «раздражение», «разочарование», «обиду» или «тревогу». Чем точнее вы подбираете слова, тем лучше вы понимаете, что именно чувствуете, что вызвало это чувство, и что вы должны делать в связи с этим.

4. Вы быстро делаете выводы и неистово их защищаете

Люди, которые испытывают недостаток EQ, быстро формируют мнение, а затем поддаются действию предубеждения: собирают доказательства того, что подтверждает их мнение, и игнорируют любые доказательства обратного. Они спорят до тошноты, чтобы доказать свою правоту. Это особенно опасно для лидеров, так как их идеи становятся стратегией всей команды. Эмоционально умные люди стараются «помариновать» свои идеи, так как знают, что первоначальными реакциями движут эмоции. Они дают себе время, чтобы разработать и рассмотреть возможные последствия и контраргументы. Затем они раскрывают свою доработанную идею наиболее эффективным способом, принимая во внимание потребности и мнения аудитории.

5. Вы храните в себе обиды

Отрицательные эмоции, сопровождающие обиду, на самом деле — реакция на стресс. Даже мысли о событии переводят ваше тело в режим «бей или беги» — механизм выживания, который заставляет вас встать и бороться или бежать в горы, столкнувшись с угрозой. Когда угроза неизбежна, эта реакция имеет важное значение для вашего выживания, но когда угроза — это старая история, этот стресс вредит вашему телу и со временем может иметь разрушительные последствия для здоровья. Исследователи из Университета Эмори показали, что подверженность стрессу влечет высокое кровяное давление и болезни сердца. Храня свою обиду, вы храните и стресс, поэтому эмоционально развитые люди знают, что этого нужно избежать любой ценой. Отпуская обиды, вы не только чувствуете себя лучше сейчас, но и способствуете улучшению своего здоровья в будущем.

6. Вы слишком переживаете ошибки

Эмоционально интеллектуальные люди дистанцируются от своих ошибок, но при этом не забывают их. Держа свои ошибки на безопасном расстоянии, которое, впрочем, позволяет обращаться к ним время от времени, такие люди способны адаптироваться для будущего успеха. Для этого требуется четкий и сознательный подход. Если вы переживаете свои ошибки слишком долго, это повышает беспокойство и неуверенность, но если вы забываете их полностью, то они могут повториться. Нужно уметь превращать неудачи в крупицы улучшения. Это учит вставать каждый раз после падения.

7. Вы часто чувствуете себя непонятыми

Когда вам не хватает эмоционального интеллекта, трудно понять, как взаимодействовать с другими. Вы чувствуете себя непонятыми, потому что не можете передать сообщение таким образом, чтобы люди могли его понять. Эмоционально развитые люди знают, что они не всегда идеально объясняют свои идеи. Они улавливают момент, когда люди не понимают их объяснений, корректируют свой подход, и вновь преподносят идею таким образом, чтобы все было понятно.

8. Вы не знаете свои триггеры

У каждого человека свои триггеры — ситуации и люди, которые дергают нас за ниточки и заставляют действовать импульсивно. Эмоционально развитые индивиды изучают свои триггеры и используют эти знания, чтобы избежать таких ситуаций и таких людей.

9. Вы не сердитесь

Эмоциональный интеллект не подразумевает, что человек всегда мил и добр. Он дает возможность управлять своими эмоциями, чтобы достичь лучших результатов. Иногда это означает, что нужно продемонстрировать, что вы расстроены, опечалены или разочарованы. Постоянно скрывать свои эмоции за маской счастья и позитива — это непродуктивно. Эмоционально развитые люди осознанно используют негативные и позитивные эмоции в соответствующих ситуациях.

10. Вы обвиняете других людей в том, что они заставляют вас чувствовать

Эмоции приходят изнутри. Очень заманчиво объяснять ваши чувства действиями других людей, но вы должны взять на себя ответственность за свои эмоции. Никто не может заставить вас чувствовать то, что вы не хотите. Уверенность в обратном тянет вас назад.

11. Вы легко обижаетесь

Если у вас есть твердое понимание того, какой вы человвек, чьи-то слова и поступки не могут вывести вас из себя. Эмоционально развитые люди уверены в себе и обладают широкими взглядами, а также довольно толстой кожей. Вы можете даже подшучивать над собой или позволять другим людям шутить о вас, потому что умеете мысленно провести грань между юмором и унижением.

Выводы

В отличие от вашего IQ, ваш EQ весьма податлив. Неоднократно повторяя новые эмоционально-интеллектуальные модели поведения, вы сможете сделать их привычными. Ваш мозг закрепляет использование этих новых моделей, а старые, деструктивные формы поведения отмирают. И в скором времени вы начнете использовать навыки эмоционального интеллекта, даже не задумываясь об этом.опубликовано econet

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