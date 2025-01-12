Как мы ПОРТИМ детям игру: 6 типичных ошибок

Игра - ключ к умственному и физическому развитию малыша, она помогает крохе всесторонне и гармонично развиваться. Вот только в эпоху настоящего изобилия прекрасных игрушек, направленных на развитие сюжета, творчества и фантазии, у современных детей почему-то с этим большие проблемы.

Игра - ключ к умственному и физическому развитию малыша, она помогает крохе всесторонне и гармонично развиваться. Вот только в эпоху настоящего изобилия прекрасных игрушек, направленных на развитие сюжета, творчества и фантазии, у современных детей почему-то с этим большие проблемы.

Им трудно придумать сюжет, у них проблемы с фантазией и воображением, они пассивны, заторможенны, несамостоятельны и не заинтересованы в игре. А все потому, что мы сами отбиваем у наших детей охоту играть.

Ошибка 1: Мы покупаем много игрушек не ребенку, а себе

Вместо того, чтобы купить ребенку ту игрушку, которая ему нравится, взрослые покупают то, что нравится именно им. Ситуация усугубляется, если в детстве у родителей был дефицит игрушек. Такие родители часто покупают, не зная меры. Но пресыщение влечет за собой скуку и апатию.

Совет: пусть лучше игрушек будет немного, но они будут тщательно подобраны в соответствии с возрастом и интересами малыша. Покупайте простые игрушки, которые дают крохе возможность проявить фантазию, задействовать воображение. Обычные машинки с этой точки зрения лучше тех, что работают на батарейках. А простая кукла лучше говорящей. Чтобы кроха не пресытился обилием игрушек, разделите их на 3 части. 2 из них уберите подальше от детских глаз. Наблюдайте за малышом. Как только заметите, что какая-то игрушка ему надоела, он с ней больше не играет, замените ее подзабытой.

Ошибка 2: Мы лишаем ребенка свободы и инициативы

Взрослые слишком активно и инициативно организуют досуг ребенка. Беззаботная детская праздность, полезное ничегонеделание, возможность просто поскучать и пофантазировать кажутся взрослым пагубными и нездоровыми состояниями. Им кажется, что ребенка обязательно нужно чем-то занять. В результате он теряется, когда никто его не направляет и не старается развлечь.

Совет: взрослые должны предоставить малышу максимум свободы для самостоятельных игр и исследований. Полезно запланировать время для совместных неспешных прогулок в парке, во время которых можно рассматривать облака, наблюдать за птицами и т.д. Не пренебрегайте возможностью поболтать с ребенком перед сном, послушать придуманные им истории. Остановите время, научите малыша скучать в хорошем смысле этого слова, мечтать, фантазировать.

Ошибка 3: Мы доверили детей «теленяне»

Уже с 1,5 лет малыши смотрят мультики, в 3 года осваивают компьютерные игры. Результат – проблемы с концентрацией внимания, воображением, логикой, трудности в общении. Этим детям не хватает фантазии и творческой активности. Малыш, сидящий подолгу у телевизора, привыкает получать готовые решения, становится творчески пассивным. Он не может себя занять, придумывать игры.

Совет: строго контролируйте просмотр передач по жанру и ограничивайте по времени. Не ставьте телевизор в детской. Ребенок начнет охотно заниматься другими делами, у него проявится интерес к познанию. Помните, что у телевизора в зависимости от возраста ребенок может проводить: от 15 до 40 минут в день в возрасте 2-5 лет и не более 1 часа в день, если он старше 5 лет. Детям до 2 лет телевизор противопоказан!

Ошибка 4: Мы отдаем предпочтение обучению, а не игре

Чрезмерное увлечение ранним интеллектуальным развитием ведет к перенапряжению малыша. Однако и в России, и на Западе всплеска массовой ранней гениальности не наблюдается. Напротив, интеллектуальный уровень детей заметно снижается. Почему? Ребенок в своем развитии последовательно проходит стадию за стадией. И игровая деятельность – одна из них. Ни занятия, ни учеба не могут дать в возрасте от 0 до 5 лет столько, сколько легко и непринужденно дает игра.

Совет: предоставьте малышу безопасное пространство (двор, лес, парк, комнату), необходимые предметы, игры и игрушки, время для себя самого и свободу самовыражения. И будьте готовы научить его тому, что понадобится ему для продолжения игры. При этом не следует раньше времени пытаться развить то, до чего малыш еще не дорос.

Ошибка 5: Мы перестали подавать пример, идеи

Чтобы организовать любую игровую деятельность, ролевую или предметную, придумать сюжет, нужен образец. И дать его – наша с вами задача: придумать сюжет, подкинуть идею, распределить роли, дать вторую жизнь старым игрушкам. Знают ли наши дети те игры, в которые играли мы? Классики, казаки-разбойники, прятки, догонялки, резиночки, салки? Нет. А откуда им знать, если никто не покажет и не научит?

Совет: играть – это не обязательно часами кататься по ковру и имитировать вой пожарной машины. Время от времени интересуйтесь, чем занят сейчас ваш малыш. И по ходу дела непринужденно и ненавязчиво делитесь с ним возникшими у вас идеями. После этого опять возвращайтесь к своим делам. Малыш творчески претворит вашу идею, повернув свою игру в новое русло.

Ошибка 6: Мы воспринимаем игру с ребенком как обязанность

Мало кто может похвастать тем, что он обожает играть с детьми. Но когда мы начинаем воспринимать игру как обязанность, именно с этого момента она перестает быть игрой. Будьте уверены: дети интуитивно почувствуют отсутствие энтузиазма, и это лишит их огромной части удовольствия от игры.

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Совет: не любите играть - не играйте. Просто будьте рядом. Малыш чем-то занят, но все время прибегает к вам из своей комнаты? Ему нужно периодически убеждаться, что он в безопасности и вы на месте. Расположитесь на полу в комнате ребенка, чтобы он в любой момент мог задать вам вопрос или похвастать результатом своей деятельности. Занимайтесь совместным творчеством.

Вас увлекают лепка из гипса или рисование акварелью? Приобщите к этим занятиям своего ребенка. Интересуйтесь его игрушками. Мы внимательно следим за тем, как у малыша растут зубы, как он социально интегрируется в яслях. Но его игрушки составляют основную часть его жизни и очень для него важны. Читайте детям книжки. Малыш знакомится с книгой только через взрослых. Уделяйте этому 10 минут перед сном или в выходные. опубликовано econet

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