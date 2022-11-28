Важные преимущества низкой самооценки

У вас низкая самооценка? Поздравляю! Вы очень хороший объект для реализации мечты…

У вас низкая самооценка? Поздравляю! Вы очень хороший объект для реализации мечты… других людей. А еще вами удобно управлять и принуждать к действиям, необходимых для удовлетворения амбиций чужих людей, а также их обогащения, процветания и продвижения по карьерной лестнице. Вы не имеете своего мнения? Отлично! Вам очень легко навязать чужое.

У вас нет свободы выбора? Идеально! Для того, чтобы навязать вам выбор, тех , кто с ним уже определился. У вас недостаточно смелости, что бы начать что-то новое? Не страшно. Просто освободите дорогу тем, у кого смелости нашлось чуть больше. Отойдите в сторону и не мешайте другим реализовывать свои мечты и желания. Вы слишком нервничаете и переживаете? Даже не знаю, что в этом случае вреднее - злоупотребление алкоголем и никотином, или уровень ваших тревог?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Так удобно быть зрителем в коaнцертном зале, когда на сцене выступает звезда. Она надрывается, оставив позади все страхи и сомнения и тяжкий труд над приобретением мастерства, чтобы доставить вам удовольствие. Вам – зрителю в зале. А вы, сидите себе чудесненько на стульчике в партере и получаете удовольствие от шоу. Возможно думаете: «Классно быть звездой! Удивлять тысячи людей. Иметь такие прикиды, ужинать в шикарных ресторанах и продавать билеты за сумасшедшие деньги на свое выступление.» И вам кажется, что звезде при рождении были выданы права на владение высокой самооценкой, чтобы в итоге и стать звездой. А вам не выдали.

А вы не думали, зачем высокая самооценка вам? Кому вообще нужны люди с высокой самооценкой? Была ли она когда-либо у вас, что вы ее решили повысить? Или вы видите успех других людей и вы оправдываете себя и свое бездействие низкой самооценкой?

Все наши проблемы родом из детства. Нас недолюбили, не оценили, или может был кто-то в нашей жизни, кто своим влиянием на нас уничтожил в нас самооценку? Есть, кстати, и другая категория людей, тех кто «цены себе не сложит». Открою вам маленький секрет. Так они скрывают свою некогда заниженную самооценку. Но это их такое персональное изобретение. Которое неплохо работает.

Знаете ли вы, что с большинством проблем, которые у нас появились, можно справится? Нет, не знали? Только если захотеть. В вашем распоряжении целый набор специалистов – от фитнес тренера до стилиста с психотерапевтом. Дорого, скажете вы. Тогда воспользуйтесь интернетом, раз вы за него все равно уже платите. Нужные ответы на вопросы вы можете найти и в сети. Главное, выбрать правильный ресурс и эксперта.

Ну а если серьезно, то может стоит попытаться начать ценить себя выше? Если вы думаете, что вы несчастный и вас никто не любит, то стоит немного посидеть, подумать и вспомнить, что все же есть люди, которые портят вам эту статистику? Вы вспомните, что есть те, кто вас любит, кому вы не безразличны, что есть кто-то, кто искренне порадуется вашей победе. Почему же не постараться удивить их.

Расскажу о том, что в Америке младшим школьникам вначале занятий дарят один волшебный предмет, где изображен самый главный человек в их жизни. Догадываетесь, что это за предмет? Икона? Фото директора школы? Портрет матери? Нет? Это зеркало. Вам такой подарок в детстве не дарили? В чем проблема? Подарите его себе сейчас! Не забывайте в него заглядывать и смотреть на самого главного человека в жизни. Если его изображение вам не нравится, то у вас есть возможность над этим поработать.

Помогите ему сбросить вес, поменять прическу, освежить цвет лица чаще бывая на природе. Заставьте его улыбаться от приятных эмоций и смешных моментов. А если вид немного глуповат, то и это не проблема. Пойдите и подучитесь. Прочтите полезную книгу, сходите с друзьями на интересную лекцию или прослушайте ее в интернете. Там же заодно вы можете посетить массу тренингов от известных профессионалов о способах повышения своей стоимости и возможно даже найти новое увлечение по душе.

Но перед тем, как приступить к попытке повышения самооценки, давайте сделаем маленькое упражнение. Закройте глаза и отыщите в своей памяти те моменты, после которых вы почувствовали, что ваша самооценка выросла. Вспомните. Я знаю, что такие моменты были! У меня такой момент ассоциируется с выступлением на сцене перед аудиторией в 400 человек. Доклад на английском языке. Он у меня далеко не совершенный. И я это сделала. Затем участники конференции подходили и с восхищением говорили, что мое выступление было самым классным. Так случилось потому-что мне не удалось скрыть своих эмоций во время произнесения речи. Это и выделило меня среды остальных выступавших.

Итак, предлагаю несколько сфер жизни, добившихся улучшения которых, вы сможете поставить себе «зачет» и повысить свою самооценку

1. Здоровое питание. Постарайтесь перейти на более здоровую пищу.

2. Спортивные упражнения. Делайте их ежедневно, хотя бы 15 минут. Потягивания в кровати – не засчитываются. Это еще не йога.

3. Ваш имидж. Поменяйте, но кардинально хотя бы один элемент. Мужчинам – сбрить надоевшую всем бороду или поменять цвет рубашки. Женщинам - сделать новую прическу и поменять стиль мейкапа.

4. Приобрести новые знания. Прочесть 3 книги. Прошу не путать с перепостом мудрых изречений в социальных сетях. Попытайтесь научиться отличать Маркеса от Кастанеды.

5. Освоить новый навык или умение. От умения сварить кашу до приготовления плова или просто научится рисовать. Хотя если вы научитесь медетировать и познавать себя, тоже не плохо.

6. Посетите стоматолога, или другого специалиста, визит к которому откладывали. Изучение симптомов болезни в интернете – не подходит.

7. Узнайте, в каком году было отменено крепостное право и сколько лет строился Ноев Ковчег.

8. Начните улыбаться. Это нелегко. Мышцы атрофированы и навыки утеряны. Но хотя бы попытайтесь.

9. Уберите у себя в шкафу (на кухне, столе, прихожей). Уровень для гуру- балкон. Выбросьте то, что раньше не отваживались.

10. А теперь самое тяжелое. Перестаньте думать о том, что о вас подумают другие. У других людей свои проблемы – геморрой, несварение желудка, отсутствие секса или денег. И это их беспокоит гораздо больше, чем вы.

Даю вам срок месяц. Если вы не сможете осилить все, то добейтесь результата хотя бы по одному вопросу. У вас могут быть свои варианты сфер для работы. Уверена, это будет маленькая возможность для большой любви к себе. А потом как понесется! Я это точно знаю!

Не дайте шанс другим сделать то, что можете сделать вы. Или стать тем, кем можете стать вы. Страшно? Мне тоже! Тогда идем вместе.опубликовано econet.ru

Автор: Елена Клименкова

Читайте также

27 вредных привычек, которые крадут наше счастье

А зачем ВЫ нужны богатому и успешному мужчине?

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet