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Жизнь любит тех, кто способен идти по ней деликатно

Источник: Econet 06 сентября 2022 6062
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Деликатность рождается из осознанности. Осознанность приходит к мастерам. Мастерство достижимо прилежностью. Прилежность трансформируется из погибших сомнений

Жизнь любит тех, кто способен идти по ней деликатно

Деликатность рождается из осознанности. Осознанность приходит к мастерам. Мастерство достижимо прилежностью. Прилежность трансформируется из погибших сомнений. Убить сомнения способна только вера в свое предназначение.

Темница, в котором заточена вера - ваше Эго, уверенное в собственной важности. Вот и весь секрет происхождения ваших страданий - Жизнь не любит тех, кто выбирает разменивать ее время на вскормленные умом сомнения. Нет ничего проще, нет ничего истинней...

Жизнь любит тех, кто способен идти по ней деликатно

© Сергей Ростовский

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Источник: https://econet.ru/

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вдохновение мотивация Сергей Ростовский жизнь

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