Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. Как ПРОДЛИТЬ молодость

Как ПРОДЛИТЬ молодость

Источник: steptohealth.ru 04 августа 2023 6698
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Не только прожитые года, но и эмоциональные травмы могут повлиять на то, как мы выглядим. При этом внутренняя боль и пережитые страдания могут состарить нас значительно сильнее, чем непосредственное течение времени.

Как ПРОДЛИТЬ молодость

Время не остановить. Его течение неизбежно. И здесь наука, медицина и самые лучшие крема от морщин до сих пор остаются бессильными. Но старение приходит к нам спокойно и безмятежно, как вечернее солнце перед закатом, которое греет и ласкает нас, а мы этого даже не замечаем. Рано или поздно наступает то время, когда наше лицо и тело определенным образом меняются, но… А как же иначе, старение? Вы из тех, кто думает, что старость приходит к нам вместе с очередной морщинкой вокруг глаз?

Старение — это всегда больше, чем просто течение времени

Вы наверняка замечали, что есть люди, которые в 40 лет имеют менталитет 80-летнего. Как правило, это те, кому в жизни не достает энтузиазма, которые перестали ставить перед собой какие-либо цели и т.д. Но к чему может привести такой образ жизни?

И наоборот, бывают люди, которые уже задули 70, а то и 80 свечей на своем праздничном торте в день рождения, но при этом остаются такими молодыми в душе, что продолжают делать счастливыми всех окружающих, источая свет и искреннюю радость.

Это люди, у которых течение времени не смогло отнять желание и стремление жить.

Прожитые года нужно принимать достойно. 

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Но это совсем не означает, что нужно отказаться от борьбы с нежелательными морщинами, с дряблостью кожи или лишним весом, который появляется из-за гормональных изменений в организме.

  • Напротив, время должно подтолкнуть нас изо дня в день поддерживать свое здоровье, заботиться о своем питании и о своей физической форме, ведь только так можно добиться хорошего самочувствия.

  • И конечно, не нужно слишком противиться наступающей зрелости. Она все равно придет, постепенно, но придет. Главной целью должно стать именно хорошее самоощущение, удовлетворение собой и своим состоянием (как физическим, так и эмоциональным), тем, чего мы добились и какое отражение видим в зеркале.

Старение — индивидуальный выбор каждого

Вероятно, если мы скажем, что старение — это личный выбор каждого из нас, то не убедим вас. Эта фраза напомнит вам о самовнушении или о жизнеутверждающих цитатах, которые мы видим у себя на стене в социальных сетях, или о чем-то в этом роде.

Как ПРОДЛИТЬ молодость

Но с другой стороны вы скорее всего не будете спорить, что каждый день с нами случаются определенные вещи, которые могут «поторопить наш возраст» и состарить нас преждевременно. И здесь речь не только о негативном воздействии злополучных свободных радикалов, неправильного питания или избыточного количества жира. Есть нечто большее, чем все это.

Наши эмоции! Разочарования тоже имеют свои «отпечатки»: длительное ожидание порой заставляет нас терять надежды, отказы причиняют нам боль, грубые слова ранят до глубины души, а скопившееся неудовлетворение собой и своей жизнью наполняет нас негативом.

И такое эмоциональное воздействие и внутренние переживания не могут не отразиться «снаружи», все это обязательно «всплывет» и будет отражено на нашем лице, в наших глазах.

Что мы хотим этим сказать? Что процесс старения — это далеко не только прожитые нами года. Вышеперечисленные факторы влияют на наш внешний вид и мироощущение куда сильнее. Отсюда появляются «потухший взгляд», боль в спине и душевная боль, которые старят нас, даже если мы этого и не осознаем. 

Но выход есть. Приглашаем вас познакомиться с несколькими полезными практиками, способными поомочь не допустить такого преждевременного старения.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Всегда правильно расставляйте приоритеты

Безусловно, у всех у нас много обязанностей. Работа, дети или внуки, домашние дела. И понятно, что они всегда есть и будут очень важными в нашей жизни. Но означает ли это, что нужно забыть о собственных нуждах и поставить на себе крест?

  • Помните, что ваша личность важна ничуть не меньше и что если вам будет плохо, то и близким вам людям вы не сможете подарить радость и лучшую частичку себя. Ведь это ваше личное пространство.

  • Найдите то, что делает вас счастливым, что позволяет вам расслабиться и по-настоящему наслаждаться жизнью.

  • Еще очень важно помнить следующее: вы беспокоитесь за других и заботитесь о них и это очень важно, но также важно и то, чтобы и они заботились о вас, вы этого заслуживаете.

Никогда не поздно стремиться к желаемому

Кто сказал, что ваш поезд уже ушел? Поверьте, человек, который придерживается такого мнения, очень плохо знает жизнь и еще меньше то, что называется мечтами, иллюзиями и, собственно, счастьем.

  • Никогда не поздно осуществлять свои мечты, пусть даже это будут самые смелые проекты. Тот, кто не борется за стремления своего сердца еще даже и не начинал жить по-настоящему.

  • Никогда не поздно снова любить и влюбляться, расти в личностном плане и развиваться, начинать что-то новое, улыбаться и дарить радость. Все это всегда должно оставаться частью вас.

До тех пор, пока вы сохраняете энтузиазм и верите в себя и свои силы, вы сможете продлевать свою молодость и «заражать» радостью и счастьем окружающих, близких вам людей. С течением времени мы совладать не сможем, но вот старение…Пусть стареют другие, потому что вы собираетесь долго наслаждаться жизнью, оставаясь молодыми в душе!опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

психология старение человек сознание мысли возраст успех

Еще от steptohealth.ru

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Если вы достаточно безумны, чтобы заниматься делом, которое любите - вы обречены прожить жизнь, полную смысла. Герберт Келлехер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.