Почему все мужчины уходят от меня на пике отношений

Эта статья написана в помощь прекрасной половине человечества. Если у женщины с мужчинами постоянно повторяется одна и та же ситуация: мужчина пропадает на пике отношений, просто исчезает без объяснений.

Эта статья написана в помощь прекрасной половине человечества. Вопрос от нашей читательницы с прекрасным именем Любовь: в моих взаимоотношениях с мужчинами постоянно повторяется одна и та же ситуация: мужчина пропадает на пике отношений, просто исчезает без объяснений. Я понимаю, что проблема во мне, но не знаю как разрешить эту проблему.

Очень много писем подобного содержания я получил на свою почту.

Причины такой ситуации могут быть разные, всех не перечислить. Но есть ключевые проблемы, о которых я и скажу в данной статье.

Вообще, в современном мире отношения между мужчиной и женщиной это чаще всего не отношения двух Душ, единых чистой и бескорыстной любовью, а взаимовыгодное существование Эго одного и второго. И вот, когда эго человека, причём не важно мужчина это или женщина, разрастается до непомерных размеров, начинаются большие проблемы. По-другому это называется накопленная негативная карма, причём личная карма человека или родовая карма по женской линии, это уже второй вопрос.

Что я видел много раз, работая с этой проблемой, когда женщина жалуется, что все мужчины от неё сбегают, и до серьёзных отношений или до свадьбы никогда не доходит.

Почему от меня убегают мужчины? Ключевые причины

Отвечу сначала на конкретное письмо, потом по остальным возможным причинам пройдём.

Одна из причин: у вас большое подсознательное желание привязать к себе мужчину и контролировать его, это может проявляться, как страх потерять его, страх остаться одной, желание, чтобы он всегда был рядом с вам и ни с кем другим, и т.п.

Нормальные мужчины всегда чувствуют зависимость и не любят, когда женщина стремится связать его, заарканить, подчинить себе, своей личной власти. Они это чувствуют даже если на физическом уровне вы ничего такого не делаете и ведёте себя очень ненавязчиво. Но при этом, подсознательно, желание женщины подчинить мужчину своей личной женской власти может быть огромное.

Это и есть работа развитого женского эго. Наше Эго всегда стремиться взять власть над другим. Женское эго — над мужчинами. Мужское — над женщинами. Для чего? Ответ прост — чтобы использовать другого для реализации своих эгоистичных желаний, своей воли. Чтобы он, мужчина — служил женщине. Мужское эго соответственно хочет, чтобы женщины служили ему, исполняя его желания.

Как проявляет себя гипертрофированное женское или мужское Эго? В желании привязать к себе, сделать только «своим», контролировать все проявления другого, лишить его свободы, поставить на службу себе. Женское эго хочет присвоить мужчину себе, сделать его своей собственностью — «чтобы он поступал только так, как я хочу».

Эго — жаждет! Оно — желает! И эти желания всегда личные и слабо контролируемые. Как известно, самое главное для эгоиста — это он сам, это то, что можно назвать «моё». Для махрового эгоиста всегда на первом месте — его личные желания!

Ещё раз повторюсь, внешне женщина может вести себя очень скромно, не навязываться, держать себя в руках, но при этом энергетически она уже накинула на мужчину тысячу хомутов, уже привязала его к себе, залезла ему на голову и погонят его. И мужчина всегда будет чувствовать эту эмоциональную, духовную и энергетическую несвободу, те рамки, в которые хочет загнать его властное женское эго.

Мало того, женщина тоже может не ощущать того, что она делает духовно и энергетически по отношению к мужчине. Просто отрабатывает негативная карма накопленная в прошлом (работает подсознание). Это и есть тёмная власть, подчиняющая себе и порабощающая другого.

Наверняка Вы встречали по жизни:

1. Мамаш, которые ломают судьбы своих детей, везде и всюду влазя в их судьбу, пытаясь контролировать всё и вся, стремясь всё в жизни своего ребёнка подчинить своей воле, потому что «они лучше знают как нужно жить…».

2. Или жён-тиранок рядом с которыми муж — это битая собачка на поводке, которая сидит, лежит, бежит и ножку поднимает по команде своё хозяйки. В такой паре сразу видно, кто в семье мужик, у кого есть власть и кто кому служит. Другие.

Но дело в том, что всё это грубые проявления эго, легко распознаваемые. А есть такая тёмная эгоистичная власть, которая очень завуалирована, и внешне её не сразу увидишь, особенно у самого себя. Когда Эго стало более изощрённым, высокоразвитым, тонким и подчинение своей эго-власти другого человека внешне происходит очень ненавязчиво и аккуратно.

Вообще природа Эго, эгоизма, эгоиста думаю многим людям понятна. Суть Эго — прежде всего «брать», а не «отдавать», жить за счёт других, использовать других в своих личных интересах, корыстных мотивах, т.д. И совсем не важно, как человек внешне это обставляет. Так же, здесь важно отметить, что эгоист никогда не бывает по-настоящему удовлетворён и счастлив!

Потому что, ощущение Счастья даёт человеку Душа, а Эго — это не светлая, а затемнённая противоположность божественной Души. Поэтому, махрового эгоиста сделать счастливым невозможно!!!

Как это работает? Если у женщины в подсознании живёт и процветает переразвитое женское голодное эго — она энергетически будет обдирать и объедать мужчину, скачивая с него мужскую энергию и жизненную силу, по которой изголодалось её эго. Такая женщина всё внимание мужчины стремится перетянуть на себя, но рядом с ней, мужчинам, как правило, становиться не хорошо или как минимум дискомфортно.

Эго, если его не обуздать, разрастается и превращается в такого себе энергетического монстра, который живёт в человеке (тёмную сущность). Монстр этот начинает разрушать человека, его душу, всё светлое, что в ней есть. А питается этот эго-монстр жизненной энергией других людей.

Вот ещё один пример. Наверняка слышали, есть женщины, рядом с которыми погибают, умирают через некоторое время все мужчины. Это оно! Это женщины с накопленной негативной кармой по отношению к мужчинам. Можно сказать, что эго таких женщин питается мужчинами, высасывает из них жизнь, как вампир высасывает кровь, и выбрасывает (на тот свет отправляет). Так что такие вещи нужно контролировать и вовремя карму свою чистить, эго своё обтёсывать и власть отдавать своей Душе, а не эгоизму.

Ещё одно весьма распространённое проявление женского Эго!!! Когда женщина виснет на мужчине, как ребёнок на большом боге. Если женщина в своём подсознании склонна обожествлять мужчину — это тоже проблема. Тогда она будет стремиться во всём переложить на него ответственность за себя и за свою судьбу, а он будет подменять для неё Бога. Это ведёт к наивысшей степени привязанности, а соответственно и к самым большим страхам потери этого ложного бога (мужчины).

Привязанность всегда порождает большой страх, а страх производит энергию агрессии. А если женщина смертельно боится потерять своего мужчину, она будет просто неистово стремиться его во всём контролировать и ограничить его свободу. Это и есть начало конца отношений.

Чтобы отношения были счастливыми, с развитием светлых чувств на долгие года — мужчина и женщина должны стоять на равных, а Бог должен быть над ними.

Что делать со своим гипертрофированным женским или мужским эго?

Эго — это нежелание «отдавать» самому и мотив только «брать» от другого то, что нужно тебе, это потребительское отношение к другим людям. Женское эго — это потребительское отношение к мужчинам — «что я могу с него поиметь», «что он ещё мне недодал» и т.п.

А мужчины притягиваются не к тем женщинам, которые скачивают с них энергию, выпивают все жизненные соки и которые хотят только «брать», а к тем, которые способны дарить, отдавать от чистого сердца свою любовь, внимание, нежность, доброту и заботу, т.д. И это ключевой момент! Если в женщине разрастается её эго, она утрачивает своё женское начало: сердце черствеет, нежность и забота атрофируется, доброта заменяется претензиями по поводу того, что мужчина ей что-то недодал, не сделал, вечно должен, и т.п.

Ведь истинное светлое женское начало идёт от Души, от Чувств, а не от корыстного эго.

Что делать, если вы в себе обнаружили описанные выше признаки? Прежде всего нужно искренне определиться с мотивами.

Женщина — это Любовь, Любовь — это отдавать! Поэтому, начните определяться не только с тем, что вы хотите получать от мужчины, каким вашим требованиям он должен соответствовать, а в первую очередь с тем, что вы хотите дать своему потенциальному или реальному любимому мужчине! Чего вы ему желаете? Желаете ли вы ему Добра, Счастья, Удовлетворённости в сердце, успеха и силы? Ли не желаете? Что вы от сердца, от души хотите передать, подарить его душе?

И не поленитесь, пропишите это письменно! Если вы это проработаете, примите душой, через вас пойдёт позитивная энергия по отношению к мужчинам и вы станете более притягательны для них.

Другие причины, почему женщина отпугивает от себя мужчин?

Ещё одна очень распространённая причина — это накопленное в сознании женщины негативное отношение к мужчинам. Негативное отношение — это искажённые убеждения, установки, ошибочные представления. Другими словами — неадекватное отношение к мужчинам, неадекватное, негативное, категоричное и стереотипное их восприятие, которое проявляется в известных программах «все мужики сво..», «все мужики — козлы…, гады…», и др.

Таким, заведомо негативным подсознательным (или сознательным) отношением, женщина просто отталкивает от себя мужчин. Мужчины же подсознательно всегда чувствуют негатив по отношению к себе и уходят. Потому что не хотят разрушения, ведь любой негатив, особенно если его много, обязательно разрушает. Негатив по отношению к мужчинам — начинает разрушать мужчину, как только он попадает в поле влияния такой женщины. У большинства мужчин, которые уходят от общения с такой женщиной, просто напросто срабатывает инстинкт самосохранения.

Если в подсознании женщины напресовано много негатива по отношению к мужчинам — шансов построить счастливые семейные отношения просто нет. Нужно разгружаться! Избавляться от обид и претензий к мужчинам, снимать завышенные к ним требования, убирать потребительское отношение и гордыню, учиться воспринимать мужчину, прежде всего, как божественную душу, как личность, как равного.

Как убирать негатив накопленный на мужчин?

1. Избавляться от обид и претензий. Обида на мужчин, если она живёт в вашем сердце — разрушает ваши светлые чувства, вашу душу, здоровье и жизнь, притягивает в судьбу неприятности, разрушает окружающих вас мужчин и отношения с ним.

2. Выпишите в свою рабочую тетрадь все претензии к мужчинам в целом, и к конкретным. Спросите себя — «за что я обижаюсь на мужчин?», «что меня в мужчинах больше всего возмущает, бесит, злит?». А дальше, все негативные убеждения (ответы) — заменяйте на адекватные, позитивные, те, которые подскажет вам ваша светлая Душа. И смотрите в этот момент на мужчину, как на божественную душу, которая так же как и вы учится, проходит свои уроки на Земле, может быть несовершенной, ошибаться, каяться и т.д.

3. Формируйте максимально полное позитивное отношение к мужчинам. Просто напишите творческое сочинение на тему «Моё самое лучшее отношение к мужчинам!». Пишите от души, сердцем, так, как будто это не вы пишите, а ваша божественная Душа вам диктует и передаёт своё отношение. Рисуйте образы в процессе написания и вложите в это своё самое лучшее отношение, к самым достойным мужчинам. Пишите, за что вы уважаете и любите достойных мужчин, и чего вы желаете всем мужчинам без исключения. Желайте большого Добра, Благородства и Мужества всем мужчинам! Это будет делать вас притягательной для таких мужчин:)

4. Напишите письменно, в произвольной форме Молитву-покаяние перед душами всех мужчин, которых вы презирали, не уважали, ущемляли, по отношению к которым поступали не справедливо, эгоистично, жестоко, на гордыне и с высокомерием. Кайтесь перед эгрегором мужчин и перед Богом за гордыню и обиды по отношению к мужчинам.

Поверьте, если вы будете искренне перед самой собой прорабатывать своё отношение к мужчинам по всем выше перечисленным рекомендациям — позитивные изменения обязательно будут!опубликовано econet

Автор Василий Василенко

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