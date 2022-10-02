Когда мы судим всех и вся, мы ничему не учимся Когда я научился не осуждать людей, то стал более счастливым человеком и лучшим другом.

Когда мы судим всех и вся, мы ничему не учимся. Когда я научился не осуждать людей, то стал более счастливым человеком и лучшим другом. Это было одно из самых невероятных изменений, которые я сделал в своей жизни.

Я не стану врать, что никогда не осуждал других. Мы все склонны делать это, как бы это сказать, по умолчанию. Это человеческий инстинкт, и я не исключение. Но я научился останавливаться в нужный момент и распознавать ситуации, когда осуждение причиняет вред.

Что я заметил, наблюдая за людьми (включая себя), которые осуждают других?

- Они не знают всей истории и не могут понять, что довелось пережить тому или иному человеку.

- Они имеют нереальные и неоправданные ожидания.

- Они подсознательно верят, что лучше тех, кого осуждают.

- Они эгоистичны и сосредоточены только на себе.

- Они перестают быть благодарными за то, что у них есть, и испытывать сострадание к тем, кому повезло меньше.

- Они не желают учиться, вместо этого они осуждают и отвергают людей, которые отличаются от них.

- Они не могут помочь сложившейся ситуации с позиции осуждения.

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Как происходит так, что мы начинаем осуждать других людей

Позвольте мне привести пример из личной жизни.

У меня есть старый друг, который не следит за своим здоровьем, он страдает избыточным весом и высоким давлением, а ещё ест фастфуд и не занимается спортом. Я знаю, что он может улучшить своё здоровье, просто изменив свои ежедневные привычки. Я осуждаю его за то, что он делает, и часто раздражаюсь в его присутствии. Я косвенно оскорбляю его своими самоуверенными комментариями и ухожу, когда наш разговор заходит в тупик.

Подобная тенденция в отношениях между людьми наблюдается сплошь и рядом. А теперь давайте подробнее рассмотрим, что на самом деле происходит в моей ситуации…

Во-первых, мне никогда не понять, что переживает мой друг, как и его взгляды на мир. Правда заключается в том, что он глубоко обеспокоен своим плохим здоровьем. Он считает себя некрасивым и испытывает страх. Он не способен принимать рациональные решения, поскольку не доверяет себе. Из-за своей депрессии он отчаянно пытается не думать обо всём, что связано с его здоровьем.

Ему становится легче, когда он смотрит сериалы и что-нибудь жуёт в это время. Он пытается справиться со сложившейся ситуацией. И в самом деле, я неоднократно делал подобное в прошлом, и у меня ничего не получалось. Я сталкивался с трудностями. Я чувствовал себя подавленным. Я пытался справиться с проблемами нездоровыми способами. Получается, я ничем не лучше его, даже если и считаю так.

Более того, я не замечаю того, каким удивительным человеком он является, несмотря на свои проблемы со здоровьем. Я должен быть благодарным за это. Он действительно замечательный, именно поэтому я и дружу с ним. Но я забываю об этом, когда осуждаю его.