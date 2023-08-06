 Иди-иди, незаменимых нет...

Когда я рассталась со своей самой длительной и изматывающей любовью, вынесшей мне мозг и разнесшей в хлам настоящее, я пообещала себе, что больше никогда в жизни не влюблюсь в такого же.

Когда я рассталась со своей самой длительной и изматывающей любовью, вынесшей мне мозг и разнесшей в хлам настоящее, я пообещала себе, что больше никогда в жизни не влюблюсь в такого же. И вообще буду искать кандидата «от противного» – от роста до цвета волос, и чтобы никаких похожих замашек, и чтобы не дай Бог не творческая личность, и умел водить.

Когда я рассталась со своей самой длительной и изматывающей любовью, вынесшей мне мозг и разнесшей в хлам настоящее, я пообещала себе, что больше никогда в жизни не влюблюсь в такого же. И вообще буду искать кандидата «от противного» – от роста до цвета волос, и чтобы никаких похожих замашек, и чтобы не дай Бог не творческая личность, и умел водить.

Сказано – сделано. Все мои последующие кавалеры были старше последнего как минимум на пять лет, с серьезными карьерами и стабильным доходом, прямые, деловые и неромантичные. Правда, на шестом порядковом номере уже хотелось выть. Да, у них не было ненавистных мне недостатков, но и достоинств, за которые я все-таки любила своего бывшего, тоже не наблюдалось.

И тогда я поняла: искать нужно не «от противного», а такого же, только лучше. Все наши партнеры, с которыми мы были дольше двух лет, всегда задают планку для последующих. И мы уже никогда не согласимся на меньшее. Нет никакого «дела привычки и времени» – к плохому нельзя привыкнуть. Если есть хоть что-то, в чем ваш нынешний партнер проигрывает бывшему (я сейчас не о наживных материальных ценностях), это всегда будет царапать

Поэтому если бывшая девушка любимого была богиней кухни, а вы – ну так, макароны сварить могу, то ситуация настораживающая. Группа риска. И так со всем – с руками, с головой, с чувством юмора. Не только у вас – вы же не обязаны отдуваться в одиночку. Тот, кто рядом с вами, тоже должен соответствовать планке, доставшейся ему от предшественника.

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И дело здесь не в тоскливом чувстве ностальжи («а может простить, понять и вернуться к тому, разбившему сердце?») – скорее, мы просто понимаем, что достойны того хорошего, что с нами было. И привыкли к этому хорошему. И полюбили это хорошее. И не собираемся от него отказываться. Отсюда и столько проблем на выходе из длительных отношений – оно чем ближе узнал, тем дальше пошлешь, конечно, но в то же время – к большему числу настроек под себя привык «по умолчанию», без словесных прелюдий о том, что ты любишь, как и в каком порядке. А так пока ты новому человеку объяснишь, что по утрам для тебя нормально завтракать мясом, а по выходным сваливать из города на озера, сколько времени будет потрачено на слова!

Помните, у Сент-Экзюпери – «ты в ответе за тех, кого приручил». Не виноват, но в ответе. И чем лучшей версией себя ты был в отношениях, тем сложнее будет после тебя пришедшему. Конечно, многое завязано на самооценке – когда я уходила от бывшего, я была уверена, что лучше меня ему не найти («от таких, как я, не уходят, такие, как я, бросают первыми»). Корона, видимо, основательно давила на мозг. А он взял и нашел. Очень похожую на меня. Только лучше. Ну потому что эти «лучшие» – они есть.

Именно поэтому всякий раз, встретив кого-то, сильно напоминающего того самого, эталонного, но не найдя в нем недостатков последнего, я в восхищении замирала: ух ты! Оказывается, такое возможно. Возможно – не идти на компромисс, не затевать игру с переменными – «может, он и странноват немного, зато смешной» – а честно признать: блин, он – крутой, он лучше того, последнего. Ты тоже классная. Черт, да вы – идеальная пара!

Конечно, когда вы через месяц расстанетесь (ну или родите троих детей и вместе впадете в счастливый маразм в 90-летнем возрасте), планка для следующей любви у каждого из вас неминуемо станет выше.

***

Главный же вопрос, над которым я хочу предложить вам подумать на досуге, заключается в следующем: если так случится, что вы не дай Бог расстанетесь с тем, кто сейчас идет по жизни рука об руку, – какую планку после себя оставите ему вы?

…Только не повторяйте моей ошибки – снимите корону. опубликовано econet

Автор Ольга Примаченко

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