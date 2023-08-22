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Что будет, если мужа считать просто соседом по квартире

Источник: facebook.com 22 августа 2023 6864
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Не считайте в душе своей вашего мужа — мужем, а считайте соседом по квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства. Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном, не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение.

Что будет, если мужа считать просто соседом по квартире

Если есть возможность, то немедленный развод. Если такой возможности нет, то тогда применим развод психологический.

Не считайте в душе своей вашего мужа — мужем, а считайте соседом по квартире. Тогда исчезнут душевные муки, а будут только неудобства. Вы не будете ожидать его, спокойно отнесетесь к тому, что он не придет ночевать, не станете читать ему нотаций и проповедей о вреде пьянства, а, если он будет приставать, нальете ему лишнюю рюмку, чтоб достиг опьянения третьей степени, и спал крепким сном, не станете добиваться того, чтобы он пошел на лечение.

Дорогие вещи спрячете в другом месте, в квартире не держите запасов спиртного, не ругайтесь с ним. Старайтесь завести себе другое общество. Лучше всего пойти на какую-либо учебу. Но если вы хотите отвадить мужа от пьянки, сделайте то же самое.

Мои многие ученицы именно так поступили. Их пьющие мужья, заметив существенные изменения своих жен в лучшую стороны, заинтересовывались ими вновь и прекращали пить.

Что будет, если мужа считать просто соседом по квартире

В заключение привожу "Требования к моей любимой жене", которые написал мужчина женщине через месяц после свадьбы:

1. Честно и предано выполнять свой долг перед семьей.

2. Не изменять своему любимому мужу.

3. Любить до гробовой доски.

4. Следить, чтобы муж был всегда чистым и выглаженным.

5. Следить, чтобы мужа не увели другие женщины (особенно в пьяном виде).

6. Со всех вечеринок уводить мужа домой и не давать ему напиваться.

7. Следить за регулярным трехразовым питанием мужа дома, а не в столовой.

8. Готовить всегда все свежее, а не подогретое.

9. Напоминать мужу о приближении знаменательных дат на которые дарят подарки и не забывать делать подарки мужу.

10. Не просить часто у мужа купить дорогие вещи (для себя).

Эта дама пришла ко мне на консультацию с просьбой вернуть своего беспутного мужа, с которым она как она считает, счастливо прожила 22 года, в лоно семьи. Нетрудно заметить, что уже тогда он дал информацию, что будет выпивать (правила 5 и 6), ухаживать за другими женщинами (правило 5). Выбирал он себе не жену, прислугу, которая одновременно будет кухаркой (правила 7 и 8), прачкой (правило 4), секреташей (правило 9). Кроме того он очень сомневался в ее постоянстве и порядочности (правила 1–3), а также преполагал в ней завышенные запросы (правило 10).

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Психологически подготовленная женщина скомкала бы его требования, бросила бы ему в лицо и немедленно разошлась. Она же так не поступила, а выполнила все го указания. Ради него отказалась от своей карьеры. Разъезжала с ним по разным местам. Когда он достиг высокого положения, он стал пьянствовать и ушел от нее. Но это можно было легко предвидеть по одной этой записке.

Что будет, если мужа считать просто соседом по квартире

Женщины!

Волевой, эмоциональный, умный, целеустремленный мужчина — это прекрасно. Но крайне необходимо еще и правильное применение воли, правильное использование ума и правильное направление цели.опубликовано econet

© Михаил Ефимович Литвак

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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психология отношения любовь мужчина женщина

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