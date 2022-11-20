Хорошие люди дарят нам счастье, а плохие - опыт

В этой жизни очень важно не только получать, но и отдавать. И в добавок к тому, что нужно уметь отдаляться от людей, которые причиняют нам дискомфорт, мы должны стараться соответствовать тем, кто помогает нам расти и развиваться как личности.
В этой жизни очень важно не только получать, но и отдавать. И в добавок к тому, что нужно уметь отдаляться от людей, которые причиняют нам дискомфорт, мы должны стараться соответствовать тем, кто помогает нам расти и развиваться как личности.
Здесь мы должны сразу же оговориться и начать с того, что абсолютно «хороших», так же как и абсолютно «плохих» людей не существует. Один и тот же человек может подарить нам счастье или сделать больно. Ведь нет мерила, чтобы дать количественную оценку добру и злу.
Однако все мы понимаем, что конкретные люди приносят что-то положительное, или наоборот, что-то отрицательное в нашу жизнь.
И с каждым из них у нас складываются определенные отношения.
Часто люди действуют лишь в своих собственных интересах. А когда они ставят себя выше других, естественно, это приводит к разочарованию, ущемлению чьих-то интересов и негативному влиянию на окружающих.
Но именно они дают нам жизненные уроки. А взамен у каждого из нас есть «положительные» отношения, искренние и скромные, которые никогда не сделают нам никакого зла и не причинят боли. Это отношения с теми людьми, которые знают, что такое взаимоуважение… и которые дарят нам истинноесчастье.
Конечно, мы не обязаны быть хорошими абсолютно со всеми. И иногда можем становиться причиной разочарований у других людей.
Но если по какой-то причине мы принимаем решение, которое, знаем, так или иначе повлечет негативные последствия для другого человека, то лучше все-таки постараться обосновать свои действия (как минимум для себя).
Возможно, вам приходится разорвать отношения, потому что вы несчастны или потому что перестали любить кого-то и т.д.
Ведь есть такие решения, которые мы вынуждены принимать несмотря на то, что они кого-то ранят. И причина тому единственная: поддержание подобных отношений приведет лишь к еще большим страданиям и недовольствам.
Таким образом, получается, что в определенные моменты мы тоже будем действовать (и действуем) так, что другими будет расценено как «отрицательное». Но здесь все очень индивидуально и обобщать было бы неправильным, важно учитывать все оттенки ситуации.
И такой тип людей, проходя через нашу жизнь, как правило, и оставляет «шрамы» у нас в душе. Поэтому очень важно научиться уходить от них (причем не только физически), научиться забывать и больше никогда не думать.
В противном случае мы рискуем остаться вечными «пленниками» их действий.
Но еще больше людей мы встречаем на своем пути, которых можно охарактеризовать не как «плохих», а как «эмоционально незрелых». Они просто еще не в состоянии устанавливать какие-либо позитивные отношения из-за того, что не проявляют достаточного уважения к окружающим, испытывают явный недостаток в эмпатии (сопереживании) и часто не отвечают за свои слова и действия.
Но старайтесь принимать все это не как личную драму или неудачи, угрожающие разрушить или изменить до неузнаваемости вашу жизнь, а как опыт, который поможет вам более уверенно шагать по своему пути.
Простые люди, которые дарят нам счастье
Есть действительно хорошие люди, от которых буквально веет покорностью, скромностью и добротой. И порой кажется, что они обладают какими-то магическими свойствами, настолько их действия по отношению к нам лишены эгоизма и двусмысленности. Уверены, что у вас в перед глазами уже возникли образы одного или нескольких таких людей.
Да, никто не спорит, их мало, но ведь больше и не требуется, потому что они способны дать вам все, что нужно для человеческого счастья!
Здесь важно учитывать то, что никто даром «всего себя» не отдает. И если кто-то по-настоящему добр к вам, постарайтесь отвечать этому человеку взаимностью, желательно достичь определенного баланса в отношениях, когда выигрывают обе стороны и никто ничего не теряет.
Взаимность предполагает признание достоинств другого человека, того, что он для нас делает, уважение и понимание.
Он, в свою очередь, должен относиться к нам абсолютно так же.
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Доверие нельзя предавать
«Хорошие» люди, те, что обогащают нашу жизнь, помогая день за днем становиться лучше, устанавливают с нами определенную, тесную, можно даже сказать, интимную связь.
Мы чувствуем себя сильнее от того, что нас уважают и понимают, от того, что имеем поддержку любящих нас людей.
Тот, кто вас действительно любит, не станет осуждать, не будет наказывать и уж точно никогда не предаст. Он будет относиться к вам, как к себе самому (обычно такие люди эмоционально зрелые и способны к сопереживанию и взаимопониманию).
В заключение следует отметить, что у нас на пути будут встречаться и «хорошие», и не «не очень хорошие» люди. И все это должно давать нам определенный опыт.
Старайтесь не нагружать себя людьми и отношениями, которые ни к чему хорошему не приводят, которые мешают вам расти над собой и развиваться как личности. Позвольте боли и разочарованиям, однажды постучавшимся к вам в дверь, уйти из жизни навсегда. Учитесь на своих и на чужих ошибках и ищите новые пути.
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Ведь мир на самом деле прекрасен и полон чудесных, замечательных людей. А если вам до сих пор не посчастливилось встретить ни одного из них, тостаньте таким человеком сами! И будьте лучшим из них!опубликовано econet.ru
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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