Запечённый картофель с соусом из авокадо

Что мы уже только не придумываем, дабы разнообразить приготовление нашего любимого всей страной овоща. Стоит попробовать картофель с соусом из авокадо.
Ингредиенты (на 4 порции):
Для авокадного соуса
Как приготовить:
Доведите большую кастрюлю солёной воды до кипения, добавьте картофель. Варите до мягкости 15 минут. Слейте воду, отложите в сторону.
Нагрейте духовку до 190С, выложите противень бумагой для выпечки. Переложите картофель на противень. Приплюсните каждый клубень так, как показано на картинке.
Сбрызните оливковым маслом, присыпьте солью, выпекайте в духовке 25-30 минут.
Для авокадного соуса смешайте все ингредиенты в кухонном комбайне, взбивайте до однородной консистенции.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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