Зарядка для эмпатии

Не будет никакой эмпатии у вас, если вы будете думать, что другой человек при общении с вами думает о ваших интересах, а не о своих

Развитие эмпатии начинается с двух простых вещей.

Надо понять, что 1) люди эгоистичны, 2) это нормально.

Не будет никакой эмпатии у вас, если вы будете думать, что другой человек при общении с вами думает о ваших интересах, а не о своих. Он думает о своих, и если вы хотите стать эмпатом, вы должны это учитывать, вы должны сознательно оторваться от своих интересов и представить, как выглядят его интересы, не ваши, а его, без учета ваших.

Также у вас не будет эмпатии, если вы будете возмущаться тем, что о ваших интересах человек не думает, что ему нужно усилия, чтобы понять ваши интересы, и большинство людей усилий не прилагают. Возмущение этим фактом породит в вас антипатию к людям, а вам нужна симпатия для эмпатии.

Вы должны видеть чужой эгоизм, относиться к этому с юмором и пониманием, а вот свой эгоизм убирать на время, чтобы увидеть интересы другого человека.

Более того, если ваши интересы с человеком расходятся, вы конкуренты или противники в какой-то борьбе, вам даже выгоден его эгоизм. Хорошо, что он не обладает эмпатией. Значит у вас есть оружие, которого у него нет. И вы сильней.

То есть с философской точки зрения всем людям нужно развивать эмпатию, человечество от этого выиграет. Но с точки зрения вашей сиюминутной, маленькой, практической пользы, чужой эгоизм - вам на руку. Так стоит ли возмущаться?

Возмущаются чужому эгоизму только эгоисты, не осознающие меру своего эгоизма. Остальные относятся к этому нормально. Они знают, что и сами эгоисты еще какие, что им приходится специально менять фокус зрения, чтобы представить как выглядит мир из глаз другого человека, мир, центр которого не они, а он.

Умение ставить себя на место другого - навык.

Смотрите, как большинство людей это понимают. Неправильно.

Допустим, мужчина и женщина встретились в ресторане. Поужинали и далее он предложил поехать к нему. Женщина сказала, что "не готова", как у женщин это водится. Все почему-то это слово говорят, предлагают их готовить, видимо.

Мужчина ставит себя на место женщины и думает. "Неужели я бы пожрал за чей-то счет и сказал, что не готов? Нет, я бы не стал есть и много выпивать, если бы собирался обломать человека в конце вечера, дал бы ему понять, что не готов, с самого начала".

Эмпатии мужчины не хватает на то, чтобы не себя ставить на место женщины, а понять, что женщина секс воспринимает иначе и его видит иначе, нежели он сам себя. Но допустим, ума мужчины хватает, чтобы понять, что на женщину воздействуют какие-то иные нормы, не его. Он думает: "Ладно, она ломается, потому что хочет показать, что она порядочная, хочет понравиться мне".

Вы заметили баг эмпатии? Даже догадавшись, что женщина чувствует себя иначе, он все равно убежден, что в центре ее мира стоит он и все ее чаяния собрались вокруг него, чтобы ему понравиться, чтобы его привлечь.

Если такому человеку объяснить, что женщина о нем думает в самую последнюю очередь, он сразу же разочаруется в этой женщине. Он обидется, что она меркантильная эгоистка, которая сидит и думает: "А что он мне может дать? Зачем он мне? Почему он, а не Петя, с которым я познакомилась здесь же вчера?" "Проститутка". Вот что подумает этот человек без эмпатии. Он ведь даже не рефлексирует, что сидит и думает то же самое: а нужна ли она мне, может лучше Машку покормил бы?

С того момента, когда этот мужчина будет понимать, что у женщины в голове - ее интересы, обычные, материальные и эгоистические, то есть она думает: правильно ли тратит время, не теряет ли чего, получит ли достаточно пользы, удовольствия, поднимется ли ее самооценка (она называет это "настроение") или опустится, не заразит ли он ее чем-то, в общем она сидит и оценивает его, начнет развиваться его эмпатия.

Чем позитивнее он будет смотреть на факт эгоизма женщины, тем лучше он сможет понять и представить, чего она хочет. А зная, чего она хочет, он сможет частично это дать, частично намекнуть, что даст, а в остальном просто иметь в виду. Он не будет считать, что она занята лишь тем, чтобы доставить ему удовольствие. А многие именно так и думают. На словах они согласны, что у всех свои интересы. Но это пустые слова. Как доходит до дела, они представляют, что человек занят удовлетворением их потребностей, а не своих.

Некоторые говорят "в чужую голову не залезешь". Ну что вы, это очень легко. Достаточно немного вылезти из своей, где человек окопался как в крепости.

Мужчина думает "как бы почувствовать себя на коне". Женщина думает "как бы почувствовать себя на коне". Мужчина думает "как бы не пожалеть о потраченных деньгах на ужин". Женщина думает "как бы не пожалеть о потраченных деньгах на такси, на котором я приехала, потому что напялила шпильки".

Мужчина думает "как бы дать понять, что я не хухры-мухры". Женщина думает то же самое. И оба думают, что влезть в чужую голову невозможно, там что-то невообразимо иное, а когда стараются встать на место другого думают опять о себе. Смотрят на себя глазами того человека и любуются собой, либо недостатки замечают все, даже мелкие. "Ой, он видит, что у меня корни волос давно не крашены".

Да может и видит, хотя и вряд ли, но для него в сто раз важнее, как выглядит он в своих и ее глазах и чем он себя сможет украсить. Поэтому ее корни волос это важно, наверное, но не нужно думать, что человек целиком поглощен внимательным изучением вас. Разве что он эмпат.

Если вы хотите стать эмпатом, вам надо освоить три навыка:

1. уметь отключаться от своих интересов на время,

2. уметь принимать людей такими как есть, даже и с равнодушным к вам отношением,

3. учиться переселяться в другого человека, чувствовать себя им.

Самое волнующее и таинственное - третье, однако без первого и второго третье никогда не получится. А после первого и второго получается довольно легко.

Три задачки вам про хищников. У хищников один инструмент, по большому счету, их эмпатия. И одна мишень - эгоцентризм жертв. Будь у их жертв эмпатия хоть частично развита, они не стали бы жертвами. Хищники (люди) исчезнут как вид, когда у людей разовьется эмпатия получше.

Задача 1.

Вячеслав ждал Олю в аэропорту. Это был ее первый прилет из Сибири. Она просила не встречать ее, собиралась отвезти вещи к подруге, которая жила в Москве, но Вячеслав решил, что она хочет привести себя в порядок после самолета и боится быть ему в напряг. Он встречал ее и предвкушал, как она сейчас удивится, увидев его с букетом роз.

Но Оля не удивилась. Она молча отдала ему чемодан, а когда он попытался ее поцеловать, увернулась. Вячеслав подумал, что это из-за того, что она не почистила зубы. Когда они сели в машину, Оля стала что-то активно писать с телефона. Вячеслав спросил, кому она пишет. Она сказала, что подруге. Потом добавила, что мужчине своему тоже пишет, что добралась нормально. У Вячеслава испортилось настроение, он перестал к ней приставать и вел машину молча.

Когда они подъехали к дому, Вячеслав уже сомневался, хорошая ли это была идея - приглашать к себе Олю. Она была очень хмурой и всю дорогу смотрела в окно. Возможно она будет ломаться сейчас, скажет, что хочет в душ, потом скажет, что хочет спать, потом скажет, что виновата перед мужчиной своим, тоска... Надо ли ему все это? Но когда они вошли в квартиру, Оля вдруг кинулась к нему на шею. Ее трясло, она была вся в каком-то невероятном возбуждении, лицо и тело ее горели. Она говорила, что в панике от того, что бросила все, порвала все и приехала, зная, что у него это несерьезно, но не смогла бороться с собой, слишком хотела.

Вячеслав потом говорил, что его реально ударило что-то по голове в этот момент и он не помнит, что было дальше. Помнит только, что никогда до этого не было лучше секса в его жизни, чем в тот раз. Так изящно Оля сделала сексуальный импринтинг, поняв все ожидания Вячеслава, и сначала, и потом, обойдя все, и возникнув неожиданным снопом света в центре его рассудка.

Как действовал бы рыбак на месте Вячеслава? В чем его ошибки?

Задача 2.

Яна и Алексей встретились после разлуки. Яна долгое время жила с его другом, потом с другим состоятельным мужчиной, а Алексей жил с женой, но как только Яна написала, что очень скучает по нему, вскоре поехал с ней отдыхать. Однако он уже не доверял ей и не собирался ловиться на ее крючок, как сам заявил. Он сказал, что проведет пять дней, "закроет гештальт" и вернется к жене. Он был уверен, что так он реабилитируется и восстановит самооуважение. Не Яна бросила его, а он сам ее бросит, немного "попользовав" ее на прощанье. Он был настроен смотреть на нее сверху и цинично. В конце концов она очень провинилась и она сама к нему "приползла".

Однако в первый же день он заметил, что сверху и цинично не выходит. Последнее время он много раз вспоминал Яну и пришел к выводу, что в ней не было ничего хорошего, что он сам все себе придумал. А теперь он видел, что ничего не придумал, что она все же очень сильно нравится ему и ему больно от ее предательства. Он напился и высказал ей все в грубой форме. В ответ на это Яна сказала: разводись и поженимся, я люблю тебя, ты же сам на мне не женился. Алексея это удивило, он не ожидал, что Яна скажет так просто и быстро. Ненависть и злость его тут же исчезли. Он ответил, что надо все обдумать, может ли он ей доверять, но после этого расслабился и решил отложить все мысли на пять дней.

Пять дней были прекрасными. Он воплощал все свои желания, которые копились в нем год. Про будущее больше не говорили. Они вернулись в Москву и Алексей чувствовал себя победителем. Он думал, что может ничего больше не писать Яне, как будто сам отказался жениться, а она предлагала. Пусть сама пишет, если хочет.

Яна ничего не писала ему. А вот Алексей вскоре стал писать. Отпуск не закрыл никакой гештальт, а наоборот освежил все впечатления от Яны и серые рабочие будни стали казаться еще серей. А пять дней на море как чудо. К тому же жена была обижена, а Алексей ничего не объяснял, так как считал, что она должна быть благодарна, что он бросил Яну ради семьи и отказался жениться.

Когда он вышел на связь и спросил, куда она пропала, Яна сказала, что по его глазам в аэропорту прочитала, что он хочет расстаться с ней и приняла это его решение. После этого Алексей опять начал бегать за Яной и убеждать ее, что они должны быть вместе, то унижаясь и даря ей подарки, то оскорбляя ее. Каждый раз он пытается взять себя в руки и не писать, но пишет опять, пытаясь выяснить ее отношение. "Мне просто надо понять, что у нее в голове," - говорит Алексей.

Как Яна прочитала по глазам? И в чем баги Алексея? Где хромает его эмпатия?

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Женщина, которая любит СЛИШКОМ сильно

Задача 3.

Вам мешали проблемы в эмпатии в каких-то ситуациях? Удавалось потом поставить себя на место человека и понять свои ошибки?опубликовано econet

Автор: Марина Комиссарова

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