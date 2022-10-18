Как избавиться от негативных мыслей— 4 эффективные техники

В следующий раз, когда к вам придет негативная мысль, вы можете сначала ударить её первой техникой, потом парочкой вторых, а может быть нанести 2 удара третьей, а потом добавить четвертой. Вы можете экспериментировать с этими техниками и выбрать ту, которая вам будет по душе.

1) Техника - отрезание

Как только вы почувствовали, что в ваше сознание закралась негативная мысль, просто отрежьте её. Не надо её анализировать, не надо с ней спорить, не надо защищаться от неё - Просто отрежьте её от себя и на её место поставьте что–то другое. И ключевой принцип здесь, вы должны сделать это немедленно, в то самое мгновение, как только почувствовали ту самую мысль.

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2) Техника - Этикетка (которую мы приклеиваем к чему либо)

Эта техника отличается от первой, она заключается в том, что вместо того, чтобы избавиться, отрезать эту мысль, мы от нее отстраняемся и наблюдаем со стороны. Мы наблюдаем её со стороны, но не позволяем ей овладеть нами. Вы можете сказать себе, «что со мной происходит?» – сейчас ко мне пришла вот такая-то мысль, но называете вы её уже как бы в кавычках, тем самым определяя её место. И просто наблюдаете за ней.

Негативные мысли имеют над вами власть, только если вы на них реагируете.

3) Техника - Преувеличение

Как только вы обнаружили у себя негативную мысль, вы должны преувеличить её, до абсурдного. Здесь ключевой момент, сделать её смешной. Вы должны поймать себя на негативной мысли, вы знаете что сознание - великий обманщик. Вы знаете - что каждый день оно пытается сыграть с вами какую-нибудь шутку. Вы же наблюдательны. Вы заметили её. И вы решаете прибегнуть к технике преувеличения.

Вы должны сказать:

- действительно, я не могу продать ничего,

вы можете сказать себе:

- ну что остается делать, может быть я позвоню, или приду к этому человеку и открою дверь.

И вдруг оттуда появится механический кулак, и какой-нибудь робот выйдет и треснет меня со всей силы, а потом прибежит толпа людей с водой и начнут меня поливать.

И потом мне будет больно, я буду весь мокрый и избитый… потом они натравят на меня овчарок… и вот я весь мокрый, весь искусанный…, но мало того, я вернусь в свой офис, а все сотрудники вывесят вывески со словами " Ты идиот, зачем ты вернулся???"

Абсурд! Но именно это помогает лишить негативную мысль силы.

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4) Техника – Противостояние

Все, что нам говорит негативная мысль, мы должны превратить в полную противоположность. Как только к вам пришла мысль «Мне не удастся совершить продажу» вы должны на её место поставить полностью противоречащую ей мысль. Т. е: "мне обязательно удастся совершить продажу".

Если вам приходит мысль «мне ни за что не удастся достигнуть финансового успеха», вы должны тут же реагировать полной противоположностью, и сказать себе: «я обязательно добьюсь огромного финансового успеха».

Как только пришла мысль, «я ни на что не гожусь, я ни на что не способен», вы говорите себе: « я способен на все, я очень необычный человек».

Абсолютно невозможно, - одновременно думать о негативном и позитивном, сознание способно одновременно думать о чем-то одном, если вы выбросите из него негативную мысль и поставите позитивную, вы лишаете негативную мысль власти.



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В следующий раз, когда к вам придет негативная мысль, вы можете сначала ударить её первой техникой, потом парочкой вторых, а может быть нанести 2 удара третьей, а потом добавить четвертой. Вы можете экспериментировать с этими техниками и выбрать ту, которая вам будет по душе. Самое важное - не позволяйте великому обманщику владеть собой. Те, кто занимаются силой сознания, должны научиться владеть, контролировать своё сознание.опубликовано econet.ru

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