12 мыслей, которые отнимают наше счастье

«Невроз – это глупое поведение неглупого человека» - сказал один мудрый мужчина по фамилии Эллис. Он пытался понять, что же заставляет умных людей совершать глупые поступки. И он понял: дело вовсе не в том, как люди себя ведут, а в том, как они думают.

Эллис обнаружил 12 ошибочных суждений («Кодекс невротика»), которые свойственны многим людям. Эти суждения опасны тем, что они:

не помогают, а мешают человеку добиться своих целей

портят отношения с окружающими

негативно влияют на здоровье

гарантированно делают человека несчастным.

12 ошибочных суждений («Кодекс невротика»)

Что же это за суждения? А вот они:

1. Существует жесткая необходимость быть любимым или одобряемым каждым человеком в моём окружении.

Вера в то, что «все должны меня любить» приводит к тому, что человек не заботится о своих потребностях и не знает, чего он хочет. Ведь всё его внимание сосредоточено на том, чтобы заслужить любовь. Человек полностью зависит от мнения других людей, которое всегда важнее, чем его собственное. Он становится зависимым от окружения и живёт не свою жизнь.

2. Каждый должен быть компетентным во всех областях знаний.

Если в глубине души человек стыдится чего-то не знать, то все свои силы он положит на то, чтобы развить своё знание. Что же в этом плохого? А то, что такие люди, как правило, становятся трудоголиками или достигаторами. Они требуют от себя слишком многого, не давая себе времени на восстановление сил. Это люди, которые не умеют расслабляться, отдыхать и выключать телефон на выходные. Заканчивается это либо депрессией «без причины», либо хронической усталостью (а потом накатывает такая слабость, что просто не встать), либо болезнями тела (на лечение от которых уходят чуть ил не все заработанные деньги).

3. Большинство людей подлые, испорченные и достойны презрения.

Мы все встречали людей, в мире которых «человек человеку волк». Это люди обиженные, озлобленные и вечно обороняющиеся. Ну а как ещё в таком жутком мире жить!? Наверное, такая позиция помогает временно повысить самооценку («все плохие, а я молодец»), но в итоге от таких людей отказываются и отворачиваются.

Заканчивается вся эта мрачность отсутствием крепких питающих душу отношений: у таких людей нет ни любимых, ни настоящих друзей.

Недоверие порождает недоверие. В итоге люди с таким убеждением либо остаются одинокими, либо притягивают в свою жизнь тех, кому и правда доверять нельзя.

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4. Произойдет катастрофа, если события пойдут иным путем, чем запрограммировал человек.

Есть такой невроз навязчивых состояний, которым многие почему-то гордятся. Называется он перфекционизм. Это такое состояние психики, при котором либо всё, либо ничего. Люди с таким неврозом не могут перестать контролировать жизнь, не могут получать удовольствие от процесса, а только от запрограммированного ими результата. Они как будто пытаются быть «круче» самой жизни: всё предусмотреть, везде подстелить соломку и заставить жизнь идти по плану. Нужно говорить, что живое — на то и живое, что ни в каких рамках и планах усидеть не может?) Такая позиция обрекает человека на вечный стресс, постоянное противостояние, в котором 100% выиграет жизнь, а перфекционист — проиграет.

5. Человеческие несчастья обусловлены внешними силами, и у людей мало возможности их контролировать.

Это чудное убеждение очень удобно тому, кто в него верит. Можно быть пассивным, всем недовольным, ничего не делать, получать сочувствие и жаловаться на всё подряд. Правда, в такой позиции есть и минусы. Если ответственность за свою жизнь спихивать на других или на обстоятельства, то они и будут управлять его жизнью. Как говорится, «если не знаешь, чего хочешь, то получишь что останется». Вера в это убеждение гарантирует несчастье и неуспех.

6. Если существует опасность, то не следует ее преодолевать.

Есть два типа реакции на страх: активный (бей/беги) или пассивный (замереть). И тот, и другой по-своему хороши, но если прятаться от любой опасности, замирать от каждого страха, то ничего в этой жизни человеку и не достанется. Можно бояться, но нельзя допускать, чтобы страх лишал нас активности. Страусиная позиция бережёт нашу голову, но подставляет другие части тела.

7. Легче избежать определенных жизненных трудностей, чем соприкасаться с ними и нести за них ответственность.

...только в итоге почему-то оказывается, что «лёгкий» путь в итоге оказывается и дольше, и сложнее. Есть такие задачи, которые приходится решать каждому человеку — например, найти своё дело, создать семью и т. п. И если человек вовремя этого не делает, то последствия будут куда хуже: эти задачи мало того, что никуда не денутся, так они ещё и начнут наслаиваться одна на другую.

Если решать жизненные трудности, а не бежать от них, то в итоге человек получает важный бонус: в какой-то момент человек обретает внутреннюю устойчивость. Это такое прекрасное чувство «взрослости», при котором перестаёшь бояться чего бы то ни было, потому что понимаешь: нет ничего, с чем ты бы не справился. И всё бязательно кончится хорошо.

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8. В этом мире слабый всегда зависит от сильного.

Ещё одно убеждение про безответственное отношение к собственной жизни. Часто оно вылезает, например, при поиске работы или стремлении открыть своё дело, когда человек убеждён, что «без связей ничего не добиться». Ну, а пока он непоколебимо верит, другие люди смело откликаются на вакансии, разыскивают способы добыть стартовый капитал и получают то, чего хотели.

Мы можем сами твёрдо стоять на ногах, защищать свои интересы и добиваться желаемого, и нам не нужен для этого кто-то более сильный и могущественный. И — да, личной жизни это тоже касается. Сплошь и рядом вижу женщин, верящих в это убеждение. И чаще всего эта вера приводит не только к зависимости от партнёра, но и к тирании с его стороны.

9. Прошлая история человека всегда будет влиять на его непосредственное поведение "сейчас", и это не изменить.

"Психологи же говорят, что всё родом из детства!" - да, говорят. Но это не значит, что если когда-то человек пережил психологическую травму, то теперь на всей его жизни поставлен крест. Мы вообще-то именно тем и занимаемся, что последствия этой самой травмы ликвидируем. Удобно говорить, что из-за прошлого мы теперь чего-то не можем, поэтому пусть все с этим считаются и не требуют от нас того, что травма не позволяет. Но в наших же силах это изменить. Мы можем учиться на своём опыте, а не страдать от него. И можем сделать своё детство счастливым в любом возрасте.

Кстати, к этому же убеждению относится и «я уже пробовал, и ничего не вышло». Не вышло — тогда, при тех обстоятельствах, с теми людьми, теми способами и с тем опытом, который был ТОГДА. А сейчас всё иначе.

Может, с тех пор появился ещё кто-то, кто решал такую же проблему, и ему это удалось?

10. Не следует беспокоиться о чужих проблемах.

Наверное, для нашей культуры характерно и обратное убеждение: «Нужно заботиться обо всех, кто не успел убежать на безопасное расстояние». При такой вере человек нарушает чужие психологические границы, лезет с советами и помощью, о которой его не просили. Он помогает другим не брать за себя ответственность тем, что спасает и уберегает их от трудностей, с которыми было бы неплохо им справиться самим. Так мы и о себе не заботимся, и другим вырасти не даём.

Но и вообще игнорировать чьи-либо трудности, кроме своих собственных — тоже нехорошая крайность. В сервисе это особенно видно. Вот бывают такие сотрудники, которые заботятся только о своих интересах (поменьше напрягаться), а не о проблемах клиента. Приходишь к ним, хочешь заказать услугу, а они «я не знаю», «за это у нас другой человек отвечает», «напишите заявление на 500 страниц, а там посмотрим» или просто смотрят с таким недовольным лицом, будто только что съели лимон и запили его уксусом. «Какое мне дело до того, что у клиента какие-то там трудности?» Действительно, никакого. Просто в следующий раз клиент сюда не пойдёт, денег не даст, и зарплаты у сотрудника не будет.

Мы все друг с другом связаны.

11. Необходимо правильно, четко и сразу решать все проблемы, а если этого нет, то произойдет катастрофа.

Это убеждение говорит: «Ты не имеешь права на ошибку, иначе мы все умрём». Вы представляете в каком зашкаливающем стрессе живёт такой человек? Для него любая задача кажется такой же важной, как и спасение мира. И он требует от себя совершенства всегда и во всём.

Знаете, где больше всего таких людей? В двух местах: в комиксах (но даже супергерои то и дело ошибаются, затягивают сроки и нуждаются в помощи) и в клинике неврозов. Вот в последнем месте в итоге оказываются люди, которые беспощадно расправляются с собой за ошибки.

Что важно запомнить таким людям? Что решений может быть несколько, какие-то из них — временные, и это тоже неплохо. Что ошибки — прекрасные учителя. Что достичь совершенства во всём сразу — невозможно. Можно решать эти задачки последовательно, а не параллельно.

12. Если кто-либо не контролирует свои эмоции, то ему невозможно помочь.

Это убеждение может касаться и себя самого, и других. В любом случае, убеждение это ложное. Эмоции поддаются контролю.

Почему-то когда говорят «контролировать эмоции», то обычно имеют в виду уничтожение или сдерживание этих самых эмоций. Но контроль — это ведь не только про то, чтобы чего-то не было, но и про то, чтобы это что-то было.

Мы можем создавать себе эмоции. Это очень хорошо видно в отношениях: если вы верите, что любовь — это чувство, которое либо есть, либо нет, то вы будете в паре... до первого кризиса. Чувство уйдёт, и на его место влезет раздражение или равнодушие. Тут-то и захочется из отношений выйти. Но если вы знаете, что чувство можно создать, то вы будете вести себя так, чтобы любовь вспыхнула вновь. Да-да, такое возможно, если вовремя.

Про сдерживание чувств напишу вот что. Ни для кого уже не секрет, что держать чувства в себе — гиблое дело. Они всё равно вылезут в самый неподходящий момент. Вот вы пробовали сдерживать гнев? Сдерживаешь-сдерживаешь, а потом кааак прорвёт! Вот так чувства и работают. Но если обращать на них внимание, делиться ими с близкими людьми и учиться выражать их так, чтобы никого не ранить, то будет вам гармония в эмоциональной жизни.

Конечно, есть ещё много ошибочных суждений, которые мешают нам жить. Они могут быть о деньгах («деньги портят человека», «честно их не заработать»), о личной жизни («женщина с ребёнком никому не нужна», «женщины меркантильны», «отношения приносят только боль»), о самоценности («у других, может, и получится, а у меня нет», «я — это мои достижения»), о карьере и работе («успех — это везение», «у меня нет времени», «если хочешь сделать хорошо — сделай это сам»). Наверное, их так много, что все и не перечислить, но мне кажется главным вот что: когда мы знаем о вреде ложных убеждений (и что они вообще существуют), то можем... начать к себе придираться. В хорошем смысле. Каждая мысль, которая ограничивает движение вперёд — это мишень для вопроса: «А с чего я взяла, что это именно так? Может, это моё ошибочное суждение?»

Привычка задавать себе такие вопросы убережёт от ловушки собственных мыслей.опубликовано econet

Автор Екатерина Оксанен (Амеялли)

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