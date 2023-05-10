12 жестоких истин, которые помогут вам вырасти

Жизненные истины, которые изменить вы не в силах, однако которые в конечном счете могут помочь вам стать чуточку лучше.

Если вы оглянетесь на свою прошедшую жизнь, вы поймете, что часто в вашей жизни случались события, когда вы стремились к чему-то, что считали хорошим для вас, но что-то вас оттолкнуло от этого, и вы оказались на пути к чему-то другому, что на самом деле оказалось для вас лучшим. Вы не в состоянии все контролировать. Иногда нужно просто расслабиться и верить, что все будет хорошо. Нужно отпустить жизнь, и дать ей идти своим ходом. Потому, что есть такие жизненные истины, которые изменить вы не в силах, однако которые в конечном счете могут помочь вам стать чуточку лучше.

Вот 12 двенадцать важных истин жизни...

1. Все, что случается к лучшему. Иногда даже самые трагические и стрессовые ситуации, в конечном счете, дают нам важные жизненные уроки, которым мы никогда не собирались учиться. Вспомните, те времена, когда вы думали, что все рушится, но на самом деле все становилось на свои места.

2. Пока вы не потеряли что-то в этом мире, вы можете продолжать искать свою истинную сущность. Осознание того, что вы потеряли – это первый шаг, к той жизни, которой вы хотите жить. Второй шаг – это оставить жизнь, которой вы не хотите жить. Довольно страшно сильно изменять свою жизнь. Однако вы то сами знаете, что еще страшнее? Сожаление. Мечты без действий — являются просто мечтами, действия без мечты — кошмаром. Ваше сердце должно быть свободно и иметь мужество, чтобы вы могли следовать вашему пути. Пробудите в себе гиганта.

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3. Только сильнейшая боль, дает вам возможность раскрыть свой потенциал. Это страшный, полный стресса выбор, который в конечном счете, является наиболее целесообразным. Без боли, не бывает изменений. Но помните, допускайте боль только для того, чтобы извлечь из нее пользу, потом вы должны от нее избавиться.

4. Одно из самых трудных решений, с которыми сталкиваются в жизни – это выбор отступить, или сделать еще один шаг вперед. Если вы пытаетесь изменить кого-то, или вы хотите защититься от кого-то, кто хочет изменить вас. Однако, если вы преследуете мечту, вам нужно сделать еще один шаг. И не забывайте, что этот шаг может изменить вашу мечту, или у вас появится новая мечта. Это все нормально. Такое бывает.

5. Заботьтесь, прежде всего, о себе. Перед тем, как быть другом для других, вы в первую очередь, должны быть другом самому себе. Перед тем как изменять других, изменитесь сами. Прежде, чем сделать счастливыми других, сделайте счастливым самого себя. Это нельзя назвать эгоизмом. Это называется личностное развитие. Лишь после того, как вы сможете сбалансировать самого себя, вы сможете сбалансировать мир вокруг вас.

6. Одна из самых больших свобод – это не заботиться о том, что думают о вас другие. Пока вы беспокоитесь о том, что о вас думают другие, вы принадлежите им. Только в том случае, если вы не нуждаетесь в одобрении со стороны, вы принадлежите самому себе.

7. Возможно, вам необходимо побыть некоторое время в одиночестве, прежде, чем вы осознаете, что совместная ответственность за некоторые плохие ситуации из ваших прошлых неудачных отношений, возможно, не была разделена поровну, и это разрушило ваши отношения. В одиночку вы наберетесь уверенности, и сможете видеть разрешение тех же вопросов, в ваших новых отношениях. Владеть ответами на свои вопросы, и знать, как их решить, сделает вас гораздо счастливее, тех, кто владеет чем-нибудь еще в этом мире.

8. Единственное, что вы можете абсолютно контролировать, так это, то, как вы реагируете на вещи, которые вне вашего контроля. Чем лучше вы сможете приспособиться к ситуации в жизни, тем больше максимумов у вас будет, и тем быстрее вы сможете оправиться от минимумов вашей жизни. Быть в мире со всем – значит быть в состоянии полного приятия всего, что прямо здесь и сейчас.

9. Некоторые люди будут вам лгать. Помните – честный враг лучше, чем друг, который вам лжет. Меньше обращайте внимания на то, что говорят люди, и больше на то, что они делают. Их действия откроют вам правду, которая поможет вам оценить истинное качество ваших отношений в долгосрочной перспективе.

10. Если вы концентрируетесь на том, чего у вас нет, вы никогда не будете иметь то, чего хотите. Если вы благодарны за то, что у вас есть, вы будете иметь в конечном счете, еще больше. Счастье заключается не в том, чтобы что-то иметь, и дело не в золоте, счастье живет в душе. Изобилие – это не то, сколько у вас есть, а то, как вы относитесь к тому, что у вас есть. Если принимаете вещи как что-то должное, ваше счастье уходит прочь.

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11. Вы судите себя за прошлое в котором больше не живете. Только потому, что вы не там, где хотели бы быть сегодня, не означает, что вы не будете там никогда. Вы можете перевернуть все в мгновение ока, сделав простой выбор, чтобы отойдя в сторону, попробовать еще раз, чтобы снова полюбить, снова жить и снова мечтать.

12. Все будет в порядке, может быть не сегодня, но, в конце концов, так будет. Было время, когда казалось, как будто что-то происходит не так, но это оказалось неправильно. Вы могли чувствовать, что вы застряли в этой колее навсегда, но вы не застряли. Конечно, солнце иногда исчезает, и может быть огромная гроза или две, но в итоге солнце выйдет из-за туч. Иногда, это, как раз и есть дело нашей жизни, оставаться позитивным насколько это возможно, чтобы увидеть снова солнечный свет, пробившийся сквозь облака.опубликовано econet

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