Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Жизнь
  4. Как специи влияют на характер человека

Как специи влияют на характер человека

Источник: Econet 22 ноября 2023 6126
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

А вы знаете, что употребление в пищу пряностей влияет на характер, и с помощью кулинарной мудрости можно помочь себе и своим близким улучшить личностные качества, справиться со страхами и гармонизировать различные стороны жизни?!

Как специи влияют на характер человека

А вы знаете, что употребление в пищу пряностей влияет на характер, и с помощью кулинарной мудрости можно помочь себе и своим близким улучшить личностные качества, справиться со страхами и гармонизировать различные стороны жизни?!

Специи — это уникальные помощники в нашем духовном росте, потому что они положительно влияют на характер человека, и зная особенности той или иной пряности можно добавить ее в рацион питания для достижения конкретной цели.

Асафетида — использование данной специи в пищу придаст Вашему характеру нежности и спокойствия. Асафетида помогает установить благоприятные отношения с родственниками. Она способствует улучшению цвета лица, восстановлению эластичности кожи, разглаживанию мелких морщин.

Горчица черная — помогает снять напряженность и суетливость. Черная горчица способна лечить депрессивное состояние, нарушения сна. Благоприятно влияет на формирование мягкого и спокойного характера.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Имбирь — способствует активизации умственной деятельности, улучшению памяти, противостоянию трудностям. Имбирь снимает усталость после эмоционального или физического напряжения, стресса, позволяет целый день находиться в бодром состоянии. Употребление имбиря в пищу благоприятно сказывается на развитии в характере человека целеустремленности, смелости и решительности.

Калинджи — является незаменимой приправой при необходимости быстрого и четкого решения проблемы. Благодаря использованию калинджи в пищу, мысли становятся яркими, стремительными, улучшается кратковременная память, укрепляется вера в свои силы и оптимизм.

Кардамон — помогает освободиться от напряжения при необходимости общения с неприятными людьми, от мыслей о ненужных покупках. Кардамон позволяет научиться прощать обидчика, избегать ссор в семье, терпимо относиться к детям и пожилым людям, быть щедрым.

Как специи влияют на характер человекаКарри — благоприятствует появлению спокойствия в душе, избавлению от внутренних противоречий, лени и перенапряжения. Помогает сдержанно и без суеты решать проблемы.

Кориандр — способен развивать стойкость к неприятным факторам окружающего мира. Употребляя кориандр в небольшом количестве, удается терпеливо переносить грубых, наглых и раздражительных людей. Рекомендуется принимать в пищу тем, кто работает в тяжелых психологических условиях.

Кумин — позволяет быстро справиться с вредными привычками, стать независимым от плохого мнения и сплетен в ваш адрес окружающих. Помогает наладить режим дня, тонизирует психику.

Куркума — способствует постепенной выработке терпимости к повседневным раздражающим факторам, освобождению от суетливости, неуверенности в себе. Куркума развивает в человеке спокойствие и трезвую оценку действительности, придает силы для реализации поставленных задач.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Манго — употребляя плоды манго, человек становится более живым, веселым и жизнерадостным. В характере появляется открытость, оптимизм, общительность. Приходит понимание смысла жизни и радости бытия.

Мускатный орех — помогает решительно преодолевать трудности, быстро находить решения любых вопросов. Мускатный орех способствует установлению активного образа жизни, сосредоточенности и укреплению воли человека.

Фенхель — эффективно снимает усталость и напряженность, делает характер более гибким, спокойным, терпеливым. Появляется способность мягко и поступательно решать все проблемы. Исчезает излишняя прямолинейность и раздражительность.

Чили — эта специя помогает избавиться от грубости, суеты и беспокойства. Появляется способность выполнять даже самую неинтересную работу, находить личностный подход к людям, ощущать взаимопонимание при общении.

Шамбала — употребление этой специи в пищу благоприятствует увеличению мягкости, покладистости, уравновешенности и доброты в характере человека. Восстанавливаются теплые отношения с людьми, исчезает чрезмерное перевозбуждение у детей. опубликовано econet

Также интересно:   Три погибели: В каком возрасте жизнь человека повисает на волоске?  

Возбуждают и побуждают: где живут гормоны

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

*Статьи Эконет.ру предназначены только для ознакомительных и образовательных целей и не заменяет профессиональные медицинские консультации, диагностику или лечение. Всегда консультируйтесь со своим врачом по любым вопросам, которые могут у вас возникнуть о состоянии здоровья.
Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

жизнь специи характер

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Не успеешь найти смысл жизни, как его уже поменяли. Джордж Карлин
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.