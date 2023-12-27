Завтраки, которые помогут избавиться от утренней головной боли

Довольно часто утренняя головная боль возникает по причине обезвоживания организма. Поэтому, чтобы избавиться от головной боли, важно включать в меню завтрака большое количество жидкости.

Головная боль. Что может быть неприятнее, чем испытывать эту боль сразу после пробуждения? Этот утренний недуг встречается довольно часто: к нему прибавляются головокружение, сухость во рту…

Довольно часто утренняя головная боль возникает по причине обезвоживания организма. Поэтому, чтобы избавиться от головной боли, важно включать в меню завтрака большое количество жидкости.

Почему же так происходит? Как с этим бороться? В сегодняшней статье мы расскажем тебе обо всем этом.

Отчего болит голова по утрам?

Ты не поужинала вечером: случалось ли такое с тобой? Пропускать ужин не следует: вследствие этого организм лишается необходимых ему питательных веществ, и ты чувствуешь слабость.

Головная боль, вызванная апноэ: на это нужно обратить особое внимание. Этой проблеме подвержены многие люди, однако большинство из них не знают о том, что периодические всхрапывания во сне — это признак апноэ. А это может провоцировать головные боли.

Прошлой ночью ты отлично повеселилась: нездоровая пища в больших количествах, алкоголь, недосыпание — все эти факторы прямо влияют на появление головной боли.

Бруксизм: ты уже слышала о таком понятии, как бруксизм. Он дает о себе знать в моменты, когда мы непроизвольно сжимаем зубы или челюсти во сне. Бруксизм может появиться в любом возрасте; он является причиной довольно сильных головных болей, особенно в боковых частях лица. Таким образом, бруксизм может спровоцировать защемления в шейном отделе, что свою очередь также приводит к головным болям.

Неверно выбранная поза для сна: нужно тщательно выбирать позу для сна. В некоторых случаях неправильная поза затрудняет кровообращение.

Некоторые медикаменты: например, анксиолитики (транквилизаторы). При частом приемы они могут вызвать головную боль.

Синдром беспокойных ног: эта проблема встречается очень часто; она не позволяет высыпаться и, таким образом, провоцирует головную боль.

Бессонница: порой лекарства, которые мы принимаем, чтобы нормально спать, вызывают головную боль по утрам. Советуем тебе прибегать к натуральным средствам.

Тревожность или депрессия: они, без сомнения, провоцируют головную боль по утрам.

Повышенное артериальное давление: следи за давлением — оно тоже может являться одной из основных причини появления головной боли.

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3 завтрака, которые помогут избавиться от головной боли по утрам

Вариант 1

Стакан теплой воды с лимоном

Спустя полчаса — кофе или травяной чай из имбиря с мятой

Овсяный тост с оливковым маслом

Небольшая порция нарезанных маленькими кусочками ананаса и огурца. Если хочешь, можешь приготовить сок из этих ингредиентов вместо того, чтобы делать салат.

Как ты уже поняла, завтрак должен обязательно начинаться со стакана теплой воды с лимоном. Так ты сможешь очистить организм и избавиться от токсинов. Затем выдержи паузу перед тем, как, собственно, позавтракать (30 минут — час): можешь использовать это время, чтобы, например, принять душ. Мы включили в меню этого завтрака кофе, поскольку обычно он эффективно справляется с головной болью.

Однако нужно помнить о том, что он подходит не каждому — эффект от кофе может даже стать противоположенным желанному. Тебе нужно будет самостоятельно решить, подходит ли тебе кофе; хотя как мы уже сказали, он является отличном источником столь необходимой нам по утрам энергии и, к тому же, отлично защищает печень.

Если же ты предпочитаешь не пить кофе, приготовь травяной чай из имбиря— он тебя не подведет. Кроме того, имбирь является натуральных противовоспалительным средством, поэтому он уменьшит боль. Просто идеальный напиток!

Следующий шаг — тост с оливковым маслом. Эта часть завтрака снабдит твой организм полезными жирными кислотами. Наконец, салат или сок из огурца и ананаса помогут увлажнить организм, а также получить витамины и минералы.

Один из лучших способов избавиться от головной боли — поддерживать организм увлажненным; поэтому завтрак должен включать в себядостаточное количество жидкости.

Вариант 2

Травяной чай или клубничный сок

40 минут спустя — кофе или травяной чай из ромашки

Салат из шпината с ананасом

Сок из огурца и половинки яблока

Перед нами пример питательного завтрака, с помощью которого можно зарядить организм энергией и решить проблему головной боли. Как и в предыдущем варианте, завтрак начинается с напитка для очищения организма.

Приготовь сок из 5 ягод клубники и одного стакана воды. Не добавляй в него сахар. После того, как ты выпьешь напиток. Должно пройти 40 минут — затем выпей чашечку кофе. Если ты не пьешь кофе, замени его травяным чаем из ромашки.

После этого приготовь смесь из нарезанных ананаса и свежего шпината.Энергия в чистом виде! Затем приготовь и выпей сок из небольшого огурца и половинки яблока: он отлично увлажнит организм, а ты почувствуешь себя превосходно!

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Вариант 3

Один стакан миндального напитка

Сэндвич из овсяного хлеба со сваренным вкрутую яйцом и оливковым маслом. Если хочешь, можешь также приготовить омлет с небольшими кусочками хамона (ветчины) и сельдерея.

Чашечка смеси нарезанного на кусочки арбуза, грецких орехов и нескольких виноградин.

Еще один вариант питательного завтрака. Начни с миндального напитка. Помни о том, что миндаль является натуральным обезболивающим, а потому поможет справиться с головной болью; кроме того, он богат магнием.

Яйца также будут полезными, благодаря содержащемуся в них коферменту Q10, который идеально подходит как раз для таких случаев. А виноград и арбуз, эти вкусные и очень полезные фрукты, справятся с задачей по увлажнению организма. Уверены, такой завтрак придется тебе по душе.опубликовано econet

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