Приветы из прошлого: не до конца прожитые истории

Живешь себе, живешь, никого не трогаешь, а однажды вдруг раздается звонок, приходит смс или письмо на почту от какого-то человека из прошлого, после чего покоя лишаешься надолго. Обычно это бывшие мужчины/женщины, мужья/жёны, не ответившие взаимностью возлюбленные и другие персонажи невероятно травмирующих и не всегда до конца прожитых историй.

Живешь себе, живешь, никого не трогаешь, а однажды вдруг раздается звонок, приходит смс или письмо на почту от какого-то человека из прошлого, после чего покоя лишаешься надолго. Обычно это бывшие мужчины/женщины, мужья/жёны, не ответившие взаимностью возлюбленные и другие персонажи невероятно травмирующих и не всегда до конца прожитых историй.

Хорошо, если просто звонок или смс, но иногда и на пороге дома внезапно объявляются. Красивые такие, с цветами, с сюрпризами, со слезами, в соблазнительной одежде, с громкими речами и прочими проявлениями своих истинных, искренних чувств. Думали-думали долгими днями, ночами, месяцами или даже годами, а потом решили, что созрели и можно приходить обратно. Знакомая ситуация?

Бывает, что прошлое всплывает в периоды обоюдной незанятости в отношениях с новыми людьми, тогда возможны варианты. Если оба хорошенько поразмышляли о жизни, поработали над характером, изменили поведение, пришли друг к другу с желанием исправить ошибки прошлого и дать отношениям второй шанс, то почему бы и нет.

Но часто бывает, что прошлое абсолютно бесцеремонным образом пытается встроиться в более-менее устроенное настоящее, и если в твоей новой жизни уже есть близкий человек, то всплывшая прежняя связь может причинять достаточно сильные беспокойства.

Хотелось бы, конечно, иметь возможность принимать взвешенные и однозначные решения, но в делах сердечных, сами знаете, не всегда получается сохранить покой и гармонию. А с незавершенными сердечными делами дней минувших и того тяжелее.

Бывший муж, например, ушел пару лет назад к внезапно возникшей на пути даме сердца, катался по заграницам, бабочек ловил до бесконечности, планы грандиозные строил, но конфетные периоды имеют склонность завершаться, а будни с новой пассией не так блестящи, как рисовалось вначале.

Постепенно стал вспоминаться дом с детьми, как обустраивались, машину первую купили, потом завели собаку, разбили огород и все такое. И так почему-то потянуло вернуться к жене, она же хорошая женщина - всегда прощает, столько плакала, не могла поверить, что ушел окончательно, писала письма, звонила, просила вернуться хотя бы ради детей, ждет, наверное.

Пришел. "Здрасти, я вернулся, ты же ждала, любишь ведь, признайся? Конечно, любишь, у нас так много было с тобой. Ну прости. Как, замуж собралась? Не надо замуж. Давай лучше со мной. Живете уже вместе? Это несправедливо. Вернись, пожалуйста, у нас же общие дети, давай все заново начнём. Я буду тебя ждать. Я тебя добьюсь. Я докажу, что настроен серьезно".

Или девушка игралась-игралась с чувствами близкого человека - ой, он что-то не очень крутой, денег нужно для семьи больше, одевается не особо, не глянцевый красавчик, родители сказали, что я достойна прынца, а он ухаживал как умел, любил, заботился, интересовался ее жизнью, но увы, "не дотянул", ушла к тому, чьи внешние достижения сильнее проявлены.

Прошло время, с новым и перспективным не сложилось, потом еще с одним не сложилось, потом снова ничего не вышло, а затем пришел кризис, с которым и страхи, и депрессия и много чего еще - самое время, чтобы вспомнить о том, кто давал поддержку, дарил тепло и желал одного лишь счастья.

"Привет, это я, ты знаешь, я вспоминаю, как хорошо было рядом с тобой, давай начнем все сначала. Я готова к серьезным отношениям, меня никто не любил так, как ты, прости за боль, давай быть вместе. Другая девушка у тебя? Ну я же знаю, что ты всегда любил только меня!"

Подобных историй в различных вариациях слышу очень много. Рассказывают как те, кто раскаялся и захотел вернуться, а место занято ("что мне делать? как вернуть? у них же несерьезно все! этого не может быть"), так и те, к кому возвращаются, просят дать очередной шанс, променять настоящее на будущее из прошлого и много чего еще (те же самые "что мне делать? кого выбрать? не могу предать того, кто рядом со мной сейчас!"). Что мне вам ответить?

Скажу, что суть взрослой жизни такова, что каждому человеку приходится сталкиваться с последствиями своих решений. Личные отношения - не игра с собачкой, здесь нельзя по желанию выбрасывать и возвращать любимых людей в свою жизнь. Если уходите, будьте готовы к тому, что совершаете самую большую ошибку в своей жизни. А если решили вернуться из-за большой любви, спросите-ка себя, про любовь ли это?

Когда вы вдруг возвращаетесь к своему бывшему партнеру, зная, что у человека уже новая семья и отношения, может быть даже дети родились, зачем приходите? Сказать что? Кому? Каким должен быть результат? Кто от такого поведения будет счастлив???

"Привет, детка, ты меня любишь, брось того, кто исцелял твое сердце после моего ухода, будем снова счастливы" - это про любовь? Любовь, наверное, думает о том, что будет чувствовать другой человек, что будет чувствовать тот, кто находится рядом с ним, что произойдет с его миром, с его детьми, друзьями, родителями.

А эгоистичное желание владеть некогда близким человеком во что бы то ни стало не имеет ничего общего с любовью. Если любишь, то должен быть рад, что после разрушительной истории другой обрел счастье, покой и радость. Ну так сиди в уголке и люби себе тихо и спокойно. Молись, аскетируй, страдай, умирай от боли, верни себе все, что причинил другому, затем попробуй прийти в равновесие, может быть из него станет понятнее, что не надо никого выдергивать из новых счастливых отношений.

Если возвращаются к вам в тот момент, когда у вас уже есть близкий человек рядом, не надо совершать резких движений. Да, может быть жалко того бывшего или бывшую, возможно, хочется дать шанс, грустно смотреть на метания и раскаяния, но наберитесь сил и терпения - разрешите человеку повзрослеть.

Зачастую для взросления необходимо серьезное потрясение, и невосполнимая потеря некогда любящего и верного человека, одно из них.

Они, уходившие и вернувшиеся, обязательно справятся, не переживайте за них. Не нужно обострять и без того непростую ситуацию. Потому и важно после расставания оплакивать потерю всем сердцем, осознавать уроки, расти и развиваться, отпускать прошлые связи, чтобы открыться новым отношениям.

Не нужно начинать новое, пока не завершили старое, иначе и новые отношения толком не построите, и от фантазий о старых все силы потеряете. Когда кто-то уходит от нас, необходимо сделать все возможное, чтобы изменить ситуацию, а если ситуация не меняется, то нужно сделать все, чтобы завершить ее в своей голове и минимизировать влияние прошлого на настоящее.

Прожить, простить, отпустить, двигаться дальше. А когда прошлое решит прирулить обратно, скажите ему из своего счастливого настоящего: "Прошлое, привет. Прошлое, пока!".опубликовано econet

Автор Дина Ричардс

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