Как приготовить кускус с морковью и нутом

Рецепт кускуса с морковью и нутом мы позаимствовали из восточной кухни. Несмотря на то, что в этом блюде нет мяса, оно прекрасно справляется с чувством голода.
Как приготовить:
1. В небольшой кастрюле соедините кускус, бульон, тмин, кориандр и имбирь.
2. Накройте крышкой и тушите на среднем огне в течение 8-10 минут, иногда помешивая. Жидкость должна полностью выпариться, а кускус стать мягким.
3. В большой миске смешайте кускус, морковь, нут, измельченный чеснок, раскрошенную фету и рубленый миндаль.
4. Добавьте оливковое масло и приправьте солью и перцем.
5. Подавайте блюдо к столу.
Готовим с любовью, econet! Приятного аппетита!
Автор: Марина Иванова
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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