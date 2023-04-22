Влюбилась и "потеряла" голову...

У всех наверно была такая ситуация: Вы были влюблены, хотели быть с кем-то, мечтали о нем, искали встреч, а мужчина все отдалялся, пропадал, уходил из вида.

Сначала давайте определимся с тем, что делать ни в коем случае не надо:

- планировать в уме вашу совместную жизнь;

- мечтать о нем сутки напролет, представляя как хорошо Вам будет вместе;

- страдать и мучаться от мысли, что вдруг Вы ему не нравитесь;

- ждать от него звонка, искать встреч, пытаться мыслями заставить его написать Вам ;) (бывает и такое в моей практике);

- звонить, писать ему, сразу пытаться подружиться.

- обсуждать его с подружками, всем рассказывать о нем.

Во всех этих случаях Вы энергетически разрушаете его и Ваше возможное общее будущее, и таким образом Вы только отдаляете его от себя энергетически. Сейчас объясню, как это работает!

У всех наверно была такая ситуация: Вы были влюблены, хотели быть с кем-то, мечтали о нем, искали встреч, а мужчина все отдалялся, пропадал, уходил из вида.

И когда Вы уже смирились, что Вам вместе не быть (а, значит, Вы перестали забирать из него энергию и разрушать его), то он вдруг объявляется и говорит, как Вы ему не безразличны!

Было у Вас такое?

Это всего лишь законы энергетики, и в них все просто.

Когда мы слишком сильно включаемся в человека (будь то мужчина, ребенок, подруга), то мы начинаем забирать его энергию, таким образом разрушая его. И, неосознанно, разрушаемый человек начинает отдаляться от нас, чтобы сохранить себя. При этом он может не понимать, что происходит, и дело будет не в том, что Вы недостаточно красивая, стройная и интересная, а это будут совсем другие сложно объяснимые словами причины.

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Что же делать, если Вы «запали» на мужчину?

Во-первых, это явный показатель того, что Вы чего-то себе недодаете: внимания, любви, ласки, удовольствия, денег и т.д. Потому что сильная зацепка происходит именно в том месте, где у женщины провал.

Если женщина не заботится о себе, то в мужчине она мечтает о том, что он будет о ней заботиться, дарить ей подарки, уделять время и внимание.

Если она не ценит себя, то будет видеть в этом мужчине того, кто ее рассмотрит и оценит в ней важные качества, будет говорить ей, как она важна в его жизни, как без нее ему не жить.

Если она сексуально не удовлетворена и не позволяет себе расслабиться даже в сексуальных фантазиях, то мужчина ее будет привлекать в первую очередь как любовник, способный понять ее желание и сделать ей хорошо. И она будет рисовать красивые сцены близости в своей голове, думая, что именно этот мужчина может ей это дать.

И так далее. Думаю это понятно.

Смотрите, за что мужчина зацепил Вас. Что может дать Вам этот мужчина такого, чего Вы не можете почувствовать и получить без него?

Вторым пунктом надо этот пробел в своей энергетике восполнить: дать себе любви, внимания, удовольствия, наслаждения, ощущения ценности, ощущения драйва от жизни, радости и заботы, так чтобы из ушей лезло.

Нормальная реакция на мужчину, это когда рядом с ним Вам спокойно, расслабленно, легко. В этот момент Вы обмениваетесь энергией гармонично, не разрушая друг друга. Если же есть какие-то очень сильные эмоции, безумные чувства, значит, что-то Вы в себе недоработали, и именно по этой «зацепке» в отношениях Вас могут «бить».

Чем больше будете хотеть любви от мужчины, тем более равнодушным он будет, чем больше будете хотеть ощущения ценности от него, тем более унизительно он будет себя вести. Так вселенная учит нас быть полноценными внутри себя! Лучше помнить об этом сразу.

Третий пункт: в хорошем настроении заложите намерение касательно этого мужчины так, как если бы все это уже было сейчас. Просто представьте на 3-4 секунды, что Вы сейчас уже с этим мужчиной, у Вас все хорошо, он любит Вас, Вы любите его, Вам вместе легко и комфортно.

Если внутри хорошо и спокойно переходите к следующему пункту.

Если Вас накрыло эйфорией от мысли что вы вместе, переходите к пункту один и смотрите, из какого места прет эйфория от отношений, чего Вам не хватает в жизни и наполняйтесь!

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Четвертый пункт: побудьте в состоянии события Вашей мечты 3-4 секунды и начинайте заземляться... Работайте физически, убирайтесь, идите на фитнес, покушайте, подметите и помойте подъезд. Это делается не для того, чтобы отвлечь свое внимание, это делается для того, чтобы заземлить энергию желаемого и привести ее в физическую реальность.

Пятый пункт: займитесь собой и наслаждайтесь до неприличия долго, причем самыми простыми вещами: пейте вкусный чай, гуляйте по паркам, ходите на танцы, встречайтесь с подружками (но не говорите о нем), покупайте себе наряды, ходите на спа. Чем кайфовее будет Ваше энергетическое поле, тем больше ярких сильных мужчин в него попадут.

Шестой пункт: если сильно залипаете в мужчину, а отношений пока нет и ими даже не пахнет, срочно ищите другого мужчину для того, чтобы переключиться (а лучше двух). Просто общайтесь с другими мужчинами, обсуждайте что-то, сделайте проект с другим мужчиной, сходите со старым другом в кино, запишитесь на тренинг, где большинство мужчин. Энергетика другого мужчины на время перебьет ваш пыл, и Вы не будете разрушать того самого...

Седьмой пункт: если Вас распирает от эйфории, Вы не можете думать, ничего делать и просто эта энергия подкашивает так, что Вы как больная все время улыбаетесь и думаете о нем, это опасное и тревожное состояние, которое может разрушить эти отношения или сделать их эмоционально беднее.

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В этот момент всю чрезмерную энергию нужно отдать Богу, чтобы не произошло отката и полного разочарования. Просто выпрямите спину и представьте, как от Вас эта сильная и яркая энергия столбом света идет к Богу и растворяется в нем. Делайте это пока не станет легко и спокойно внутри. У Вас останется состояние полета и легкой радости, но при этом Вы будете адекватной, сможете делать свои дела и продолжать себя радовать маленькими мелочами!

Помните, дорогие мои девочки, чем круче Ваше энергетическое поле, чем более оно полно радости и удовольствия, тем легче Вы чувствуете себя в отношениях с мужчинами, тем более сильные и яркие мужчины к Вам притягиваются, и Вам не сносит «башню» от их внимания, а просто становится приятно легко внутри, и Вы становитесь еще счастливее! опубликовано econet

Автор Юлия Судакова

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