Попробуйте! Простые вещи, способные оздоровить вашу жизнь

Попробуйте не пить кофе и чай в течение двух недель. Ты увидишь, что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое).
— Попробуйте не пить кофе и чай в течение двух недель.
Ты увидишь, что тебя все радует, что ты спокойно засыпаешь и глубоко спишь, что у тебя разгладились напряженные или хмурые морщины лица и вся легкая (или тяжелая) нервозность ушла (или уменьшилась минимум вдвое).
— Попробуйте не есть на ночь и засыпать с голодным желудком.
В течение 1-2 недель ты начнешь видеть легкие светлые сны, каждое утро просыпаться в хорошем настроении и уже с вдохновением на что-либо, будешь вставать по утрам свежим, без вялого желания валяться в постели пол дня.
— Попробуйте не добавлять в пищу две приправы: соль и перец.
Ты увидишь, что наесться можно в 2-3 раза меньшим количеством еды. В течение 1-2 недель тело перестанет отекать, и через месяц ты заметно похудеешь (касается только имеющих лишний вес).
— Попробуйте не пить лимонады и любые газированные напитки, купленные в магазине.
Ты увидишь, как вкусна простая вода и что для утоления жажды нужно намного меньше.
— Попробуйте, прощаясь с человеком перестать говорить «давай, ну… давай!»
Ты увидишь, как легко и приятно прощаться. — Попробуйте неделю ходить и сидеть с прямой спиной. Ты увидишь, как улучшится твоя память, и насколько быстрее ты будешь соображать.
— Попробуйте для человека, который не нравится тебе, каждый раз при воспоминании о нём, дарить ему воображаемый самый роскошный (или особенно хороший) подарок, представляя, как он радуется.
Ты увидишь, что он будет относиться к тебе все лучше, как и ты к нему.
— Попробуйте за час-два до сна выключить телевизор и компьютер.
Ты начнешь видеть свои желания и творческие импульсы.
— Попробуйте 2 недели говорить по телефону и общаться в интернете только по делу.
Ты увидишь, что в сутках 36 часов.
— Попробуйте каждый раз при желании взять сигарету — взять яблоко, мандарин, апельсин, банан или выпить стакан воды.
Через 2 недели ты ощутишь себя вдвое крепче, выносливее и сильнее.
— Попробуйте каждый раз, как хочешь сделать что-то интересующее тебя (пусть впервые, пусть редкое и тебе не свойственное, но нравящееся) сделать сразу и вычесть минуты раздумывания и оценки.
Ты увидишь, что ты можешь намного больше.
— Попробуйте улыбаться каждый раз, как хочется, улыбнуться прохожему, пусть и на пару секунд (забыв «что он может подумать о тебе»).
В течение месяца ты начнешь чувствовать каждого человека знакомым и безопасным.
— Попробуйте полежать в траве среди деревьев, подальше от машин, не стесняясь людей.
Ты услышишь в себе долгожданную тишину…
А ЧТО МЫ ОБЫЧНО ГОВОРИМ И ЧТО НА САМОМ ДЕЛЕ…
Попробуйте думать – говорить и делать одно и тоже, либо молчите – эффект не заставит себя долго ждать – наблюдайте…
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Странные мы … опубликовано econet
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