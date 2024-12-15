Моей будущей дочке

Я люблю тебя больше, чем твою маму, и давай не будем откладывать с этим признанием. Я просыпаюсь по ночам и больше ни за кого так не боюсь, как за тебя.

Я люблю тебя больше, чем твою маму, и давай не будем откладывать с этим признанием. Я просыпаюсь по ночам и больше ни за кого так не боюсь, как за тебя.

Пишу твоей маме каждый день, и скорее всего она думает, что я псих, но мне просто хочется знать, что ты ешь кашу, улыбаешься и всё ещё похожа на меня.

Давай купим этот магазин игрушек, хочешь?

Только будь свободней меня и ничего не бойся.

Я спасу тебя, даже если придётся убить или умереть. Сколько бы ни было у них танков. Лишь бы ты была счастлива.

Нарушай, как я, и ещё больше, люби, как я, и ещё сильнее.

Ты самая красивая. Ты как мама, но только ещё в бесконечности раз красивее.

Расскажи мне про свои оценки. Плевать, если ты не научишься плести макраме и будешь любить девочку. Учи языки. Знай больше пяти. Играй на фортепиано и умей смеяться над собой.

Я хочу, чтобы ты всё время хотела быть лучше, чем лучшая, потому что ты и так лучшая.

Будь хулиганкой, бунтаркой и не бойся ошибаться. Бойся не попробовать.

Будь женщиной. Такой же настоящей, как твоя мама, доверяй ей, потому что я её выбрал.

И не бойся идти против всех, если уверена в своем чуде.

Не умей проигрывать, как папа, но научись отдавать пешку ради короля. Пусть они расслабятся.

Никого не осуждай, потому что все люди - люди, но не верь толпе, она слаба.

Восхищайся талантами и признавай лишь мастеров. Будь только собой, только своим голосом, походкой и платьями. Будь неповторимой.

Я люблю тебя больше, чем мою маму, но она не обидится, я знаю. Она всё поймет. Ты поймёшь меня тоже, однажды.

Главное, звони мне, когда пришла домой и даже когда будешь совсем взрослой.

Главное, буди меня, если тебя кто-то обидел. Для тебя я никогда не сплю. Для тебя я поставлю на место даже Бога, если тот заиграется.

Ты обхватишь мой палец всей ладонью, посмотришь на меня мамиными глазами, но моим взглядом, и я всё пойму. Всё приму.

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Цепляйся ручками и засыпай на моей груди - я буду не дышать, лишь бы тебе приснились любимые слоники.

Я люблю тебя больше, чем больше.

Даже если тебя ещё совсем нет.опубликовано econet

Автор: Василий Аккерман

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