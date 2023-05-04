Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Вдохновение
  4. Жизнь – лучший учитель

Жизнь – лучший учитель

Источник: Econet 04 мая 2023 5904
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Жизнь – лучший учитель. Почти никогда жизнь с тобой не говорит. Она просто ударяет тебя, бьет то с одного бока, то с другого. Каждый удар – это жизнь, которая говорит: "Проснись. Я хочу, чтобы ты что-то понял".

Жизнь – лучший учитель

Жизнь – лучший учитель. Почти никогда жизнь с тобой не говорит. Она просто ударяет тебя, бьет то с одного бока, то с другого. Каждый удар – это жизнь, которая говорит: "Проснись. Я хочу, чтобы ты что-то понял".

Если ты будешь учиться тому, чему учит тебя жизнь, у тебя будет все хорошо. Если же нет, жизнь будет продолжать бить тебя. Люди обычно делают одно из двух: или позволяют жизни помыкать собой, или злятся и начинают ей сопротивляться. Но они сопротивляются начальнику, работе, мужу или жене. Они не понимают, что бьет их жизнь, а не эти конкретные люди.

Если ты это усвоишь – то будешь мудрым, богатым и счастливым. Если же нет, то всю жизнь будешь винить в своих неприятностях работу, зарплату или начальника. Ты будешь всю жизнь надеяться на чудо, которое "решит" твои денежные проблемы.

©Роберт Кийосаки

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

жизнь мысли человек сознание

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 1)
    • 0 / 0

      Elena Staps

      А не помните кто сказал: "Жизнь- лучший учитель. Берет правда дорого, но объясняет доходчиво." ?
      :-)

      Ответить

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    То несправедливое, что я делаю другому человеку, становится моей собственной судьбой. Берт Хеллингер
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.